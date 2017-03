Rassemblement : les «Alliés de Tshisekedi» contre la restructuration

La Coalition des Alliés du Président Etienne TSHISEKEDI rend publique

la déclaration suivante:

Depuis sa création à Genval, le Rassemblement est considéré comme un

groupe compact et soudé autour du Président Etienne TSHISEKEDI et qui

a engrangé ses résultats concrets et appréciables ayant abouti à

l’accord de la Saint Sylvestre ;

Le décès du Président du Conseil des Sages ne doit pas être une

occasion de l’affaiblissement du Rassemblement;

Nous référant à l’accord du 31 Décembre 2016 et à la nécessité de

pourvoir à la succession du Président Etienne TSHISEKEDI, la CAT

trouve inopportun, la proposition de la restructuration du

Rassemblement au stade actuel pour les raisons suivantes :

1) Le Rassemblement qui a déjà fait ses preuves dans sa configuration

actuelle, reste et demeure le fer de lance de notre lutte pour la paix

globale et l’alternance ;

2) De ce fait, la CAT se fait le devoir de poser quelques questions, à

savoir: ,

-Est-ce le moment de penser à la restructuration du Rassemblement

alors que la population attend l’application de l’Accord de la Saint

Sylvestre?

-Quel est la ratio legis de cette restructuration et quel en est l’objectif?

-Est-ce que la conclusion de l’arrangement particulier

nécessite-t-elle la restructuration du Rassemblement?

A ces questions, la CAT estime que la priorité des priorités demeure

pour l’opinion tant nationale qu’internationale ainsi que pour notre

propre base, l’application immédiate• de

l’Accord du 31 Décembre 2016.

Pour toutes ces raisons, la Coalition des Alliés du Président Etienne

TSHISEKEDI, CAT en sigle décide à l:unanimité que la restructuration

envisagée est inopportune.

Quant au Chapitre VI.2.2. de l’Accord du 31 Décembre 2016 qui dit :

«Le CNSA sera présidé par le Président du Conseil des Sages du

Rassemblement». Etant donné que le Président du conseil des Sages est

d’office Président du CNSA, il ~impérieux d’organiser avec les

institutions actuelles du Rassemblement et en toute sérénité la

succession du Président Etienne TSHISEKEDI. Sur ce point précis, la

CAT avait déjà exprimé ses ambitions.

Fait à Kinshasa, le 01 Mars 2017

Jean-Pierre LISANGA BONGANGA

Coordonnateur