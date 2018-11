Rapports d’observation de la Cenco : trop de dérapages en période électorale !

La Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) a rendu publics, hier lundi 19 novembre 2018, à travers sa structure technique « Justice et Paix Congo », deux rapports sur l’observation de la réception, du traitement et du contentieux des candidatures ainsi que des manifestations et réunions publiques durant la période allant du mois d’avril à celui d’octobre 2018 dans les chefs-lieux des provinces de la RDC.

La cérémonie a eu lieu au Centre Interdiocésain, à Gombe. La présentation a été faite par le Secrétaire général de la CENCO, l’abbé Donatien Nshole.

Il ressort de ces rapports que plusieurs cas de violation des droits de l’homme ont été enregistrés dans plusieurs villes lors des manifestations et réunions publiques, notamment 5 morts dont 4 par balles à Kasumbalesa, 91 blessés dont 7 par balles réelles et 362

interpellations.

Plusieurs irrégularités ont été observées lors des manifestations et réunions publiques en RDC à cause essentiellement du non-respect des règles par les organisateurs, les autorités administratives compétentes, les manifestants et la police. 23,75% des données attestent que les autorités administratives

compétentes ont interdit des manifestations/réunions publiques,

principalement dans les villes de Lubumbashi, Mbuji-Mayi et Kindu.

Mais les organisateurs et des manifestants avaient bravé ces

interdictions. 43,75% indiquent que la police a dispersé les

manifestations par balles réelles ainsi qu’à coups de bombes à gaz

lacrymogènes.

Au chapitre des recommandations, il est demandé au Président de la

République de veiller à ce que la proposition de loi fixant les

mesures d’application de la liberté des manifestations publiques soit

réexaminée pendant cette session parlementaire, promulguée et publiée

au Journal officiel aux fins de sa mise en application effective. A la

police et autres services de sécurité, la JPC/CENCO recommande de

veiller au respect des droits de l’homme avant, pendant et après les

manifestations publiques, en évitant l’usage disproportionné de la

force. Par ailleurs, la CENCO encourage les instances judiciaires à se

saisir de tous les dérapages et d’ouvrir des enquêtes sur les cas de

violation des droits de l’homme.

En ce qui concerne la réception, le traitement et le contentieux des

candidatures, la CENCO prie la CENI de veiller à ce que ses agents

appliquent correctement la procédure prévue pour les opérations

électorales afin de garantir la transparence, l’honnêteté, la

crédibilité et le caractère apaisé des scrutins du 23 décembre 2018.

Le peuple congolais est invité à veiller attentivement au respect du

calendrier électoral et à éviter de se faire instrumentaliser pendant

la campagne électorale.

Au cours de ce point de presse, le Rapporteur de la CENI, Jean-Pierre

Kalamba, qui a représenté le président de la CENI empêché, a confirmé

que les élections auront bel et bien lieu le 23 décembre 2018, car

tous les matériels électoraux se trouvent actuellement au Congo. Il a

pris acte du rapport et promis de donner plus tard son éclairage sur

certaines zones d’ombres.

Murka

SYNTHESE DU RAPPORT SUR L’OBSERVATION DE LA RECEPTION,

DU TRAITEMENT ET DU CONTENTIEUX DES CANDIDATURES

Introduction

La Mission d’Observation Electorale de la Conférence Episcopale

Nationale du Congo conduite par son organe technique Justice et Paix

Congo (MOE JPC/CENCO) a formé et déployé 58 observateurs qui ont

couvert 58 Bureaux de Réception et de Traitement des Candidatures

(BRTC) installés dans les antennes, dans les Secrétariats Exécutifs

Provinciaux (SEP) et au niveau du Secrétariat Exécutif National (SEN),

en raison d’un observateur par BRTC.

En ce qui concerne les contentieux des candidatures pour les 3

scrutins combinés, la MOE JPC/CENCO a formé et déployé 54 observateurs

dans les 25 chefs-lieux de provinces de la R.D. Congo répartis comme

suit: 2 binômes d’observateurs dans la ville de Kinshasa et 1 binôme

d’observateurs dans les autres chefs-lieux de provinces. Ceux-ci ont

couvert toutes les Cours d’Appel ainsi que la Cour Constitutionnelle.

A la lumière des données collectées par ses observateurs, la MOE

JPC/CENCO a décelé les points forts et les points à améliorer pour les

opérations de réception, du traitement et des contentieux des

candidatures qui se présentent de la manière suivante:

Points forts

Les opérations de réception et de traitement des candidatures se sont

tenues conformément au calendrier électoral et elles ont eu lieu dans

tous les BRTC couverts par la MOEJPC/CENCO. Il convient également de

souligner ici que, de manière générale, les Agents de la CENI affectés

dans les BRTC étaient présents et ouverts lors desdites opérations.

Les opérations de réception et de traitement des candidatures exigent

une logistique particulière. Il est donc important de souligner ici

que les mandataires des partis politiques et les candidats ont eu

accès à tous les documents et services dont ils avaient besoin ; ceux

qui n’avaient pas de cartes d’électeurs se sont faits enrôler au

niveau des BRTC grâce aux kits d’enrôlement des électeurs qui y

avaient été déployés.

La CENI a respecté la procédure concernant la remise des jetons aux

mandataires des partis politiques et les candidats s’étaient retrouvés

sur la file d’attente au dernier jour de l’opération de réception et

de traitement des candidatures, donnant ainsi l’opportunité à tous de

participer au processus.

Plusieurs rapports reçus attestent que les agents de la CENI ont

généralement fait preuve de professionnalisme lors de cette opération.

Généralement, les mandataires et les candidats ont affirmé avoir été

satisfaits de la qualité du travail des agents de la CE NI qui,

d’après eux, étaient compétents, serviables et expéditifs.

Quant aux contentieux, il convient de reconnaître qu’ils se sont

déroulés dans les délais, hormis quelques retards dans la publication

des listes définitives. La composition des juridictions était

collégiale, le temps de parole était équitable entre les parties et

toutes les audiences ont été publiques.

Points à améliorer

L’article 34 des mesures d’application de la loi électorale dispose

que la liste journalière des candidats inscrits doit être affichée le

lendemain pour consultations et réclamations éventuelles par les

concernés. Cependant, plusieurs rapports des Observateurs de JPC/CENCO

attestent que les BRTC n’avaient pas affiché ces listes album. Ce qui

veut dire que les partis et regroupements politiques ainsi que les

candidats des circonscriptions concernées n’auraient pas eu la

possibilité de les consulter •et d’introduire leurs éventuelles

réclamations au niveau des BRTC. En outre, dans les cas où ces

derniers ont réellement eu la possibilité de soumettre leurs

réclamations, plusieurs BRTC n’avaient pas affiché les décisions y

afférentes.

Les Observateurs électoraux de JPC/CENCO rapportent au moins 122 cas

où les observateurs électoraux étaient soit interdits d’accès, soit

expulsés des BRTC ; au moins 8 cas d’achats de service et au moins 61

cas où les agents de la CENI commis aux BRTC n’avaient pas été neutres

lors de la réception et du traitement des candidatures pour tous les

trois scrutins.

Au moment du contentieux des candidatures pour la députation

provinciale, les Juridictions d’ordre administratif, habilitées à

accueillir les contentieux électoraux, n’étaient pas encore

opérationnelles. En outre, même les Cours d’Appel devant accueillir

les contentieux électoraux pour la députation provinciale par

substitution n’avaient pas été toutes prêtes et n’ont pas pu traiter

les contentieux électoraux de juridictions respectives, toutes les

affaires ayant été prises en charge par les Cours d’Appel installées

dans les chefs-lieux des anciennes provinces. C’est notamment le cas

concernant les Cours d’Appel des provinces ci-après: Haut-Uélé,

Haut-Lomami, Kasaï, Kwango, Lomami, Maï-Ndombe, Mongala, Sankuru,

Sud-Ubangi, Tanganyika et Tshuapa.

L’inscription au rôle et la publicité des décisions sont essentielles

pour la transparence dans la gestion des contentieux électoraux au

niveau des juridictions. Pourtant, les rapports des observateurs de

JPC/CENCO font état d’au moins 46 cas où les juridictions (Cour

Constitutionnelle et Cours d’Appel) n’avaient pas affiché l’extrait au

rôle et d’au moins 67 cas où elles n’avaient pas affiché les arrêts

pris dans les cadre de différentes affaires traitées.

Au regard des listes des candidatures publiées pour les scrutins du 23

décembre 2018, la participation de la femme aux élections prochaines

et, par ricochet, leur participation aux affaires publiques restera

encore insignifiante.

Les opérations de réception et de traitement des candidatures ainsi

que la gestion des contentieux s’y rapportant se sont déroulées dans

un contexte marqué par des inquiétudes relatives au seuil électoral

ainsi qu’à la caution ; elles étaient dominées par les divergences

notamment sur l’utilisation ou non de la machine à voter ainsi que sur

la radiation ou non d’au moins 6 000 000 d’électeurs inscrits sans

empreintes digitales sur le fichier électoral. La problématique sur la

double nationalité était aussi, du lot.

Ainsi, à la lumière des faits rapportés et de différentes forces et

faiblesses relevées dans les rapports sus-évoqués, JPC/CENCO formule

les recommandations ci-après:

RECOMMANDATIONS

Au Parlement

Afin de promouvoir des processus électoraux inclusifs, JPC/CENCO recommande:

• D’allouer un budget conséquent aux juridictions compétentes pour le

traitement des contentieux électoraux pour qu’elles soient toutes

opérationnelles et plus performantes lors de la gestion des

contentieux qui porteront sur les résultats des scrutins du 23

décembre 2018. Ceci va permettre le droit d’accès à un procès juste et

équitable ainsi que le droit au recours effectif à toutes les parties

;

• De revoir, ultérieurement, à la baisse la caution électorale jugée

exorbitante par les parties et regroupements politiques ainsi que les

candidats indépendants.

Afin de garantir la transparence, l’honnêteté, la crédibilité et le

caractère apaisé des scrutins du 23 décembre 2018, JPC/CENCO

recommande:

De veiller à ce que ces .agents appliquent correctement chaque

procédure prévue pour les opérations électorales prochaines et de n’en

négliger aucune ;

• De conduire toutes les opérations électorales en toute indépendance,

impartialité, équité et transparence, conformément au code de conduite

des agents électoraux;

• De s’assurer que les résultats des scrutins du 23 décembre 2018

n’étaient pas déjà contestés du fait des divergences actuelles sur

l’utilisation ou pas de la machine à voter ainsi que sur de la

radiation ou pas des électeurs inscrits sans empreintes digitales dans

le fichier électoral ;

• De s’assurer que toutes ses Antennes et Secrétariats exécutifs

étaient suffisamment instruits, équipés et prêts pour accréditer les

observateurs, les témoins et les journalistes ;

• De s’assurer que tous les chefs des Centres de vote, tous les

Présidents des Bureaux ‘(je vote et tous les agents de sécurité commis

dans les Centre de vote étaient suffisamment instruits sur le fait que

les observateurs électoraux, les témoins des candidats ainsi que ceux

des partis et regroupements politiques et les journalistes accrédités

ne peuvent pas être interdits d’accéder aux centres et bureaux de vote

et ils ne peuvent pas non plus en être expulsés dès lors qu’ils

n’avaient pas violé leurs codes de conduite respectifs ;

• De lancer effectivement la campagne électorale le 22 novembre 2018,

maintenant que les contraintes logistiques ne constituent plus un

obstacle à la tenue des scrutins le 23 décembre 2018.

Aux instances judiciaires compétentes

La justice électorale étant appelée à être irréprochable en vue de

prévenir les différents conflits susceptibles de mettre en péril la

paix et la stabilité de l’Etat avant, pendant et après les élections,

JPC/CENCO :

• encourage la Cour constitutionnelle à veiller que certaines

dispositions des textes légaux ne puissent violer les droits

fondamentaux, notamment le droit à un recours contre la décision

judiciaire

• au Conseil Supérieur de la Magistrature de renforcer les capacités

des magistrats en vue d’éviter des irrégularités lors de la gestion

des contentieux électoraux sur les résultats des scrutins du 23

décembre 2018.

Au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication

• JPC/CENCO recommande de publier et de vulgariser en toute urgence

une directive claire relative à la campagne, électorale à travers les

medias, conformément au calendrier électoral du 05 novembre 2017, en

tenant aussi compte des modifications de certaines dispositions

relatives à la campagne électorale,

Aux partis politiques

JPC/CENCO recommande:

• de former, de faire accréditer et de déployer leurs témoins durant

les différentes opérations électorales liées aux scrutins du 23

décembre 2018 ;

• De battre campagne librement dans le respect des lois de la République ;

• De mettre en place un dispositif qui leur permet de posséder des

soubassements nécessaires susceptibles de soutenir leurs contestations

ou réclamations en cas de contentieux.

Aux Organisations de la Société civile;

JPC/CENCO recommande:

• De poursuivre la sensibilisation, l’éducation civique et pour donner

la possibilité d’accès à l’information à l’endroit des citoyens et

particulièrement des femmes ;

• De former, de faire accréditer et de déployer leurs observateurs

durant les différentes opérations électorales et de publier leurs

rapports d’observation électorale ;

Au peuple congolais,

JPC/CENCO recommande:

• De veiller attentivement au respect du calendrier électoral lors de

la réalisation de ses étapes importantes qui restent à franchir,

notamment celles du lancement de la campagne électoral ce 22 novembre

2018 et de la tenue effective des scrutins le 23 décembre 2’018 ;

• D’éviter de se faire instrumentaliser pendant la campagne électorale

qui commence ce 22 novembre 2018;

• De se mobiliser en vue de participer massivement aux prochains

scrutins du 23 décembre 2018 ;

Fait à Kinshasa,

le 19 novembre 2018

Abbé Donatien NSHOLE

Secrétaire Général de la CENCO