Les rapports de l’ONU et de la RDC contestés

Alors que l’attention commençait à faiblir progressivement au sujet du double assassinat à Bunkonde, dans la province du Kasaï Central, au mois de mars 2017, de deux experts des Nations Unies, à savoir l’Américain Michael Sharp et la Suédo-chilienne Zaida Catalan, Radio France Internationale (RFI) vient de jeter un nouveau pavé dans la mare. Selon le document en circulation dans les médias et les réseaux sociaux, les enquêtes des experts des Nations Unies et de la justice militaire, qui imputent le crime à un groupe mixte comprenant des miliciens Kamuina Nsapu et des militaires congolais, se situeraient

loin de la vérité.

Ce média soutient que Michael Sharp et Zaida Catalan étaient victimes d’un coup monté et planifié dont les auteurs se recruteraient aussi bien parmi des membres de l’armée et de la police que des services de renseignements de la RDC. Plusieurs noms sont cités à cet effet et plusieurs témoignages des villageois kasaïens compilés dans le sens d’un crime relevant de la préméditation.

A en croire les conclusions de RFI, les enquêtes onusiennes et congolaises cacheraient plusieurs zones d’ombres. D’où le vœu, voire la nécessite de la conduite d’une enquête internationale indépendante et crédible. Les observateurs pensent que les révélations de ce média français vont réveiller les chats qui dormaient du côté des Nations

Unies, des gouvernements américains et suédois, ainsi que des

organisations non gouvernementales et des familles des victimes, où

des voix ne cessent de s’élever pour réclamer, à cor et à cri, que

toute la lumière sur ce qui s’est passé au sujet de l’élimination

physique de Michael Sharp et Zaida Catalan au mois de mars au village

Bunkonde.

Ce nouvel épisode est de nature à remettre en cause les versions

jusque- là livrées par la justice militaire congolaise et les auteurs

de deux rapports contradictoires d’enquêteurs des Nations Unies, qui

tendent à innocenter totalement les autorités congolaises. S’il est

démontré qu’il ne s’agit pas d’un crime ordinaire mais plutôt d’un

crime d’Etat, comme ne se prive pas de le soutenir une large opinion

occidentale, il n’est pas impossible que la CPI (Cour Pénale

Internationale), dont la Procureure assure suivre la situation de

près, puisse se saisir du dossier et lancer sa propre enquête.

On se souvient que deux mois après les faits, alors que la justice

congolaise se focalisait exclusivement sur les miliciens Kamuina Nsapu

comme présumés coupables, et qu’une vidéo en circulation dans les

réseaux sociaux était systématiquement contestée par le gouvernement

congolais, une enquête antérieure de RFI (Radio France Internationale)

suivie d’un dossier du New York Times l’avait obligée à élargir la

liste des suspects à plusieurs officiers et soldats des FARDC (Forces

Armées de la République Démocratique du Congo) ainsi qu’à quelques

acteurs politiques.

On se rappelle aussi que le dossier des violences au Kasaï était au

cœur de la session du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits

de l’Homme, en juillet dernier à Genève. Partagés au sujet de la mise

sur pied d’une commission d’enquête internationale ou non, les blocs

occidental et africain s’étaient finalement séparés dos à dos, en

chargeant le numéro un de cette instance de désigner une équipe

d’enquêteurs. Les enquêtes onusiennes et congolaises étant de nouveau

contestées, il y a lieu de se demander si les autorités congolaises

vont parvenir à contenir les velléités d’exigence d’une enquête

internationale, sans s’exposer elles-mêmes aux accusations de

complicité.

Kimp