Depuis quatre ans, on ne compte plus les morts : qui tue à Beni ?

Dans cette tragédie qui se déroule depuis quatre ans au Nord Kivu et

particulièrement dans la ville de Béni et ses environs et qui prend de

plus en plus les allures d’un génocide, les principaux accusés, à

savoir d’une part, les rebelles du mouvement politico-militaire

dénommé ADF-Nalu et d’autre part, les Maï- Maï défraient régulièrement

la chronique nationale et internationale. Le sang coule à flots sous

les yeux de la communauté internationale et surtout de la Cour Pénale

Internationale ainsi que d’autres institutions judiciaires

internationales. A chaque attaque ou incursion, ce sont des dizaines

pu des centaines des compatriotes qui sont massacrés sans ménagement

comme des animaux sauvages.

Accusations croisées

On assiste aussi à des accusations croisées. D’un côté, les FARDC

accusent les populations autochtones d’être complices de ces Maï-Maï

et ces rebelles d’origine ougandaise en les cachant dans leurs

villages, en leur fournissant des vivres et surtout en refusant de les

dénoncer aux autorités politico-militaires.

Pour leur part, les autochtones et particulièrement les différents

activistes des Ong de défense des droits de l’homme ne cessent de

pointer du doigt les FARDC, dont certains éléments sont soupçonnés

d’entretenir des accointances criminelles avec ces éléments de

l’ADF-Nalu ou Maï-Maï pour semer la mort et la désolation à travers le

territoire de Beni et ses environs.

Questions de fond

Face à ce tableau apocalyptique marqué par cette tragédie

délibérément entretenue et inimaginable caractérisée par ces

massacres, viols massifs, destructions méchantes et déplacements

répétitifs des populations civiles non armées, la question est de

savoir pourquoi ces éléments de l’armée régulière, à savoir les FARDC

ainsi que ceux de la Monusco qui patrouillent constamment dans cette

partie du Congo démocratique, ne parviennent toujours pas à mettre fin

à cette insécurité récurrente. Alors qu’ils disposent des équipements

militaires de pointe, dont des aéronefs appelés «Drones», des

hélicoptères, des véhicules blindés ultramodernes, des chars de combat

et d’autres appareils sophistiqués de guerre.

Avec un dispositif militaire aussi puissant que dissuasif, sans

oublier les appuis diplomatiques avec en pointe la présence depuis

près de quinze ans d’une force militaire de l’ONU, il est difficile de

faire admettre à l’opinion que l’insécurité continue à régner à Beni

et ses environs. Pourquoi ces deux armées ne parviennent toujours pas

à reprendre le contrôle effectif de cette partie du territoire

national ?

Agenda caché à Kinshasa ?

Si l’on ergote en cachette sur le silence gêné de la communauté

internationale face à cette tragédie d’un genre nouveau, l’attention

des observateurs est tournée vers la classe politique et

particulièrement le pouvoir. Existerait-il au niveau de Kinshasa un

agenda caché destiné à entretenir un no man’s land à l’Est pour

pouvoir torpiller, le moment venu, le processus électoral ? Sinon, à

qui profiteraient les centaines des milliers des morts, le trafic

illégal des matières précieuses, les déplacements répétitifs des

populations civiles innocentes et non armées, les viols massifs et les

destructions méchantes des infrastructures économiques, industrielles

et commerciales ?

Discours officiel déphasé

Il ne se passe plus une semaine sans que des compatriotes ne soient

surpris nuitamment par des éléments armés, tantôt en tenues ou

déguisés. Cela, dans leurs maisons aux champs et parfois sur des

routes menant vers Beni et ses environs. Or, c’est là où patrouillent

régulièrement les éléments de l’armée nationale régulière ainsi que

ceux de la Monusco.

Sur le plan politique, on remarque que l’opinion est sevrée de

discours des officiels vantant à cor et à cri le règne et l’existence

de la paix et de la sécurité sur toute l’étendue du territoire

national. Or, outre le Nord Kivu, la paix et la sécurité demeurent

encore un leurre à travers le pays. Au Kasaï, au Nord-Katanga, en

Ituri et au Sud Kivu, le sang des congolais continue à couler à flot.

En un mot comme en mille, le pays réunit toutes les caractéristiques

d’un champ d’expérimentation des crimes de tous genres depuis

l’avènement du régime de l’AFDL-CPP en 1977.

Il est aussi navrant de constater le silence bizarre des

ressortissants de ces parties endeuillées face au génocide qui se

perpétue jusque dans leurs habitations, n’épargnant personne et

touchant surtout des être faibles et sans défense.

F.M.