Provinces : la grande tombola nationale !

C’est la valse de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les nouvelles provinces issues du découpage territorial décidé, dans une précipitation suspecte, par la Majorité présidentielle en juillet 2015. Des millions de compatriotes, surtout ceux vivant dans l’arrière-pays, cherchent à comprendre à quoi riment ces changements intempestifs de mandataires à la tête d’entités sans ressources financières, sans administration, sans infrastructures de base, sans plan de développement, etc.

C’est d’autant troublant que la plupart de ces chefs de la

territoriale appartiennent à la famille politique du Chef de l’Etat.

En principe, leur profil et leur fidélité à « l’Autorité morale » ne

devraient poser aucun problème. Il est curieux de constater que l’épée

de Damoclès soit tombée sur des gouverneurs et vice-gouverneurs à qui

rien n’était reproché en termes de motion de défiance comme Alex Kande

au Kasaï Central ou Jean-Claude Kazembe déchu par motion mais

réhabilité par la Cour Constitutionnelle. On perd également son latin

face aux fidèles des fidèles du régime tels que Marcellin Tshisambo ou

Célestin Mbuyu Kabango, poussés vers la porte de sortie pratiquement

sans motif connu.

Le sentiment que laisse cette instabilité de la fonction de gouverneur

de province est que le pays est engagé dans une grande tombola

nationale, dont la règle d’or serait de permettre au plus grand nombre

possible de cadres de la Majorité Présidentielle de prendre leur part

du gâteau de la territoriale. C’est à croire que le timing de

jouissance imparti à un groupe serait chronométré et qu’une fois

celui-ci épuisé, ses membres devraient absolument passer la main,

qu’il y ait vacance ou pas, démission ou pas, motion de défiance ou

pas, condamnation judiciaire ou pas.

On est tenté de croire effectivement à une tombola nationale réservée

à un clan politique car les provinces nouvellement créées, frappées

par une grande pauvreté liée à l’absence d’outils de production, ne

vivent que des miettes que leur rétrocède épisodiquement Kinshasa. Et

ces maigres ressources, une fois à destination, sont aussitôt

englouties dans les paiements d’arriérés d’émoluments des gouverneurs

et vice-gouverneurs, des ministres et députés provinciaux, pendant que

les membres de leurs cabinets politiques crient famine. Dans

l’hypothèse où il y a un reliquat, il est automatiquement aspiré par

les factures en souffrance des fournisseurs, hôteliers, restaurateurs,

entrepreneurs et autres prestataires des services divers à crédit lors

des manifestations politiques.

Dans ce climat de finances éternellement au rouge, les provinces

démembrées ne savent ni se doter des bâtiments administratifs, ni

réhabiliter les routes et ponts, ni construire des écoles ou des

hôpitaux, ni dégager des fonds pour les campagnes agricoles, etc. Dès

qu’une catastrophe naturelle se déclare quelque part, tous les regards

sont tournés vers Kinshasa, dont la lenteur légendaire dans les

interventions est connue.

Il est fort dommage que la Majorité présidentielle ait précipité le

découpage territorial, alors que tous les paramètres plaident pour le

gel de l’initiative du législateur visant une autonomisation effective

des provinces, dans l’espoir d’une administration plus efficiente du

pays. L’histoire est en train de démontrer que l’on a affaire à de

véritables tonneaux de Danaïdes, où sont engloutis des fonds publics,

sans résultat positif. On peut même penser que la MP a créé des

mangeoires additionnelles pour ses affiliés, en sus du Gouvernement,

du Sénat, de l’Assemblée Nationale des institutions d’appui à la

démocratie, et des entreprises publiques. Ce qui fait le plus mal est

que les nouvelles provinces, au lieu de cheminer dans la voie du

progrès, s’enfoncent chaque davantage dans le tunnel du

sous-développement. A qui le prochain tour ? Kimp