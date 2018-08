République Démocratique du Congo

Ministère de la Recherche Scientifique et Technologie

Projet de la Transformation de l’Agriculture en Afrique Centrale et de

l’Est (ECAAT)

Le Coordonnateur National

Project ID: P162416

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo prépare avec

l’appui de la Banque mondiale, le Projet de la Transformation de

l’Agriculture en Afrique Centrale et de l’Est (ECCAT).

L’objectif de développement du Projet est d’améliorer la collaboration

régionale afin d’augmenter la productivité, la résilience et la

compétitivité des chaînes de valeur d’une sélection de denrées

agricoles et d’accroître l’accès des petits exploitants agricoles au

marché régional des denrées et produits alimentaires. Le projet ECAAT

sera exécuté dans les provinces de Lomami, Tshopo, Sud Kivu, Ituri et

Kongo central. Il comprend quatre composantes ci- après :

• Composante 1 : Programmes régionaux des produits de base ;

• Composante 2 : Politiques incitatives et amélioration de l’accès au

marché aux petits exploitants agricoles ;

• Composante 3 : Intervention d’urgence ;

• Composante 4 : Coordination régionale et gestion nationale du projet.

Le projet régional proposé peut être classé dans la catégorie

évaluation environnementale (catégorie B) , du fait que, en

particulier, les sous-projets proposés au titre de la composante

1(Programmes régionaux consacrés aux denrées) impliquent des travaux

de génie civil(infrastructures physiques telles que des laboratoires

scientifiques et des centres d’incubations, etc…), le développement

des produits alimentaires, le développement et le transfert

transfrontalier de variétés des cultures (notamment du matériel

génétique bio fortifié) et de races animales, l’adoption de pratiques

d’efficacité de l’utilisation de l’eau, l’amélioration de la valeur

nutritionnelle de l’alimentation locale, la préparation et la

préservation de recettes locales avec des aliments locaux, etc.

Par conséquent, en plus des impacts sociaux et environnementaux liés

aux travaux de construction, l’exécution d’un bon nombre d’

interventions proposées peut entraîner des problèmes phytosanitaires,

zoo sanitaires, mais aussi de santé et de sécurité humains, résultant

du fait que l’apparition d’organismes nuisibles et de maladies peut

nécessiter l’utilisation de pesticides et d’organismes microbiens.

Dans la description actuelle, le projet proposé semble pouvoir

déclencher les politiques de sauvegarde environnementale et sociale

suivantes de la Banque :

• Évaluation environnementale (OP/BP 4.01) ;

• Habitats naturels (0P/BP 4.04) ;

• Lutte antiparasitaire (OP/BP 4.09) ;

• Populations autochtones (OP/BP 4.10)

• Patrimoine physique et culturel (OP/BP 4.11)

• Réinstallation involontaire (OP/BP 4.12)

Le déclenchement de la politique opérationnelle relative au patrimoine

physique et culturel (OP/BP 4.11) restera toutefois « à confirmer »

jusqu’à un stade ultérieur de la conception du projet étant donné qu’à

l’heure actuelle, il n’est pas facile de déterminer si un patrimoine

physique ou culturel sera touché. Quatre (4) documents ont été

élaborés. Il s’agit de :

– Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES)

– Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP)

– Cadre de Planification en faveur des Populations Autochtones (CPPA)

– Cadre de Politique de Réinstallation (CPR)

Le présent communiqué de presse concerne le Plan de Gestion des Pestes

(PGP) et le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES).

Ces documents ont été présentés au cours des consultations publiques

tenues au centre régional de leadership à Yangambi ainsi qu’aux

centres nationaux de spécialisation à Ngandajika, Mulungu, M’vuazi et

Ngimbi en février 2018 avec la participation des représentants des

différentes parties prenantes des entités dans les Provinces de

Tshopo, Lomami, Sud Kivu, Ituri et Kongo central.

Afin de rendre ces documents accessibles au public, conformément à la

politique d’accès à l’information et aux procédures de sauvegarde

environnementale et sociale de la Banque mondiale, ils peuvent être

librement consultés auprès du :

– Secrétariat Général à la Recherche Scientifique et Technologie à

Kinshasa/Gombe ;

– Secrétariat Général à l’Agriculture, Pêche et Elevage (Unité

Nationale de Coordination du PARRSA) à Kinshasa/Gombe;

– Direction Générale de l’INERA à Kinshasa/Gombe

– Centre de régional de leadership de Yangambi dans la Province de la Tshopo;

– Centre national de spécialisation de Ngandajika dans la Province de Lomami ;

– Centre national de spécialisation de Mulungu dans la Province de Sud Kivu ;

– Centre national de spécialisation de M’vuazi dans la Province du

Kongo central ;

– Centre national de spécialisation de Ngimbi dans la Province du

Kongo central ;

Par ailleurs, le PGPP a été également publié à mediacongo

(www.mediacongo.net), au site externe de la Banque mondiale ainsi que

sur la page Facebook du PARRSA

(https://www.facebook.com/Parr sa-Banque-Mondiale).

Fait à Kinshasa, le 25 juillet 2018

Pour le Coordonnateur National

Alfred KIBANGULA ASOYO