PROGRAMME DE FELIX TSHISEKEDI TSHILOMBO (ELECTION PRESIDENTIELLE 2018)

Nous allons rendre à la Justice l’efficacité dont elle a besoin, par une remise à niveau régulière, particulièrement de la Police judiciaire, notamment par l’initiation aux technologies nouvelles de l’information, par le contrôle des procédures pénales et de leur

exécution dans les maisons carcérales et par le combat contre la lenteur administrative.

Nous allons réécrire la loi sur l’organisation et le fonctionnement

du Conseil Supérieur de la Magistrature, en vue de lui assurer son

autonomie et son impartialité.

Nous allons évaluer, réhabiliter, construire et veiller à l’entretien

régulier des prisons, ainsi qu’imposer le respect des règles et des

procédures en la matière.

Nous allons former les Magistrats et le personnel judiciaire et

pénitentiaire à l’utilisation de l’outil informatique et de

l’internet, indispensables pour plus d’efficacité de notre système

judiciaire.

Nous allons parachever de façon programmée et effective,

l’installation de toutes les institutions judiciaires et

administratives prévues par la Constitution.

Nous allons doter les Magistrats d’un statut, leur garantissant des

plans de carrières et de revenus, en rapport avec le rang de chacune

de leurs catégories.

Nous allons protéger le Magistrat, pièce maîtresse de la justice,

contre la corruption et toutes les pressions inconsidérées de divers

milieux, par un meilleur encadrement professionnel et social.

Nous allons faire de la lutte contre la corruption, fléau dont les

proportions se chiffrent par milliards, notre cheval de bataille et

mettre effectivement fin au règne de l’impunité.

Réformes proposées dans le domaine des Relations Internationales

Nous allons assurer à la RDC un retour rapide et une présence

permanente, sur la scène internationale où se jouent les enjeux

majeurs mondiaux. La RDC aura ainsi retrouvé son rôle moteur dans la

coopération et l’Intégration Régionales, tout autant que la place

qu’elle mérite dans le concert des nations.

Nous allons promouvoir en RDC, pays entouré de neuf voisins, la

politique de bon voisinage. Cette politique de proximité sera

appliquée à l’égard de tous les neuf voisins de notre pays, comme

levier d’une cohabitation pacifique mutuellement profitable.

Nous allons rechercher une solution politique durable aux conflits

entre les communautés de l’Est de la RDC, en ciblant les causes

profondes et en créant les conditions favorables à un dialogue franc

et direct, du type vérité et réconciliation, avec celles du Burundi,

de l’Ouganda et du Rwanda.

Nous allons encourager l’intégration régionale, qui est d’une

nécessité vitale pour la RDC. Cependant, face à la multitude des

Organismes dans lesquels notre pays est présent, nous établirons entre

ceux-ci un ordre de priorité, au regard des objectifs clairs à

atteindre que nous allons fixer pour chacun de ces Organismes. Le cas

échéant, cette rationalisation pourrait conduire la République à un

retrait pur et simple de telle ou telle autre de ces structures

régionales.

Nous allons établir une adéquation entre cette présence dans les

différents Organismes et les moyens budgétaires de la République. Il

s’agira d’éviter à la RDC l’accumulation des arriérés de cotisations

qui lui privent de voix délibérative et, de fait, consacrent

l’inutilité même de sa présence au sein de certaines de ces structures

régionales.

Nous allons accroître, partout où nous déciderons de demeurer, la

participation de la RDC à la construction des mécanismes de sécurité

collective dans la sous-région, notamment aux fins d’asseoir la

stabilité des Institutions de la République.

Nous allons promouvoir des projets économiques et sociaux

intégrateurs notamment par la création des zones franches à nos

frontières.

Nous allons, mutatis mutandis, revisiter les relations et la

coopération internationales hors Afrique. Le principe gagnant -gagnant

devra prévaloir dans toutes ces réformes comme base de tout

partenariat.

Nous allons restaurer la crédibilité internationale des Missions

diplomatiques de la RDC et redonner aux Diplomates Congolais le

prestige qu’ils n’ont plus. Les dettes accumulées depuis le début des

années quatre-vingt seront apurées. Un nouveau barème de rémunérations

et du niveau des frais de fonctionnement seront fixés. Le critère

d’excellence sera réintroduit dans le recrutement des Diplomates.

Nous allons rationaliser, par suppression ou par regroupement, le

nombre des Diplomates et celui des Missions à l’étranger, sur la

double base, de leur utilité et des moyens budgétaires du pays, de

manière à en assurer un fonctionnement normal.

Nous allons rapatrier dans la dignité, les Diplomates et Agents

d’Ambassades qui doivent revenir au pays.

Nous allons renouer le lien entre la RDC et les Congolais de

l’étranger. Une véritable réconciliation du Congolais de l’extérieur

avec son pays est un

.-impératif pour inciter celui-ci , à se joindre à son compatriote de

l’intérieur, pour participer à l’oeuvre de la refondation d’ une RDC

prospère au bénéfice de tous ses enfants.

Nous allons introduire, dans la conduite de l’action diplomatique, la

prise en compte des intérêts des Congolais de l’étranger, notamment en

ce qui concerne leurs droits en tant que Citoyens: être électeur, être

éligible, être défendu le cas échéant par son pays, entrer et sortir

en toute liberté du territoire national, étant entendu que, comme tout

le monde, le Congolais de l’étranger a aussi des devoirs envers son

pays qu’il doit assumer.

Nous allons faire du Congolais de l’étranger, un des facteurs

générateurs de la croissance économique, en lui accordant des

facilités pour le transfert des fonds, faire du commerce ou, mieux

encore, investir dans son pays.

Nous allons tout mettre en oeuvre pour rendre effectif l’application

du principe de réciprocité. Les nationalités admises à travailler en

RDC, leurs pays devront aussi accepter le principe d’accorder, aux

Congolais qui le souhaitent, le droit d’y travailler à des conditions

d’accompagnement similaires.

Nous allons veiller à ce que, désormais, tous les postes offerts par

les Organismes internationaux et régionaux à la RDC reviennent aux

Congolais sur base du mérite.

Réformes proposées pour l’amélioration du Climat des Affaires

Nous allons créer la confiance et le dynamisme dont le monde des

affaires a besoin, par la finalisation du processus de mise en oeuvre

du Traité et des Actes uniformes de l’Organisation pour

l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), dont nous

partageons l’ambition de propulser le développement économique et de

créer un vaste marché intégré, afin de faire de l’Afrique un pôle

attrayant pour les investisseurs.

Nous allons mettre en place une Charte d’investissement qui va activer

un système fiscal incitatif, relatif aux nouvelles sociétés

industrielles et aux Grandes ainsi qu’aux Petites et Moyennes

Industries (PMI) exportatrices. La Charte va également permettre la

fusion de deux instruments publics jusqu’à présent chargés de

l’investissement, à savoir: l’Agence Nationale pour la Promotion de

l’Industrie (ANAPI) et l’instance chargée au ministère du plan de la

gestion du Code des Investissements.

Nous allons faire de l’assainissement du Climat des Affaires en RDC,

un atout majeur pour son développement socio-économique, en confiant

au Comité de Pilotage et de Réforme des Entreprises du Portefeuille

(COPIREP), dont les missions seront repensées, la responsabilité

d’établir l’état d’avancement du Document de Stratégie de Croissance

et de Réduction de la Pauvreté (DSCRP) et de faire des recommandations

au gouvernement d’une part et, d’autre part, faire le suivi du Comité

de Pilotage des Indicateurs d’appréciation du Climat des Affaires

édicté par le «Doing Business» de la Banque Mondiale.

Nous allons légiférer pour traquer, débusquer et punir très

sévèrement tout acte de corruption.

Nous allons rendre impartial et effectif le fonctionnement des cours

et tribunaux de commerce et des tribunaux de travail, pour une justice

équitable.

Nous allons parachever l’installation et améliorer le fonctionnement

des guichets uniques à tous les points d’accès, pour faciliter les

formalités administratives.

Nous allons, pour garantir la paix et la cohésion sociale, faire du

dialogue social un cadre institutionnel avec, comme objectif

principal, d’encourager la formation d’un consensus entre les

principaux acteurs du monde du travail, gouvernement et partenaires

sociaux, ainsi que la démocratie participative.

Nous allons mieux protéger la propriété privée et, le cas échéant,

supprimer le monopole là où il ne se justifie pas.

VAINCRE LA PAUVRETE: GRANDE CAUSE

NATIONALE

Le destin de la RDC, ce n’est pas seulement celui d’un État, c’est

avant tout celui de tout un peuple. .

Alors, comme Etienne Tshisekedi Wa Mulumba, je crie de toute ma sincérité:

«Le peuple d’abord !»

Ce cri n’est donc pas pour moi un simple slogan, mais un authentique

mot d’ordre de ralliement à ce qui sublime l’engagement politique:

servir le souverain primaire dont on détient un mandat.

«Pour le Peuple d’abord», voici les trois piliers pour une croissance

productrice d’emplois et protectrice de l’environnement.

Ces trois pistes constituent la meilleure solution pour vaincre la

pauvreté. Elles sont, j’en suis convaincu , la clé de voûte pour

résoudre nos problèmes politiques, économiques et sociaux.

INVESTIR DANS L’HOMME

Là où les autres pays, comparables au nôtre, réussissent le

mieux-être de leurs populations, la RDC, quant à elle ne cesse de

péricliter.

Ce constat amer nous impose un examen minutieux et profond de notre

propre situation.

En 2017, comme renseigné à l’annexe 1, la RDC affiche un Produit

Intérieur Brut annuel par Habitant (PIB-H) de $ 458, accusant ainsi un

retard paradoxal sur des nations qu’elle devançait en 1960 avec un

indice de S 220.

Quel facteur justifierait-il cette faillite de notre pays?

Le temps a-t-il fait défaut à la RDC? Non.

Le cas d’un pays comme Haïti est édifiant. Après plus de deux siècles

d’existence, ce pays affiche un PIB-H de $ 765 seulement en 2017.

Alors que la République de Corée du Sud, qui affichait le même indice

à hauteur de $ 158 en 1960, a su , en seulement 50 ans, multiplier ce

chiffre par 175 pour le porter à $ 27.742.

Les ressources naturelles manquent-elles à la RDC? Loin s’en faut.

L’abondance ou le manque de ressources naturelles, ne semble pas non

plus être un facteur déterminant dans la création de la richesse par

les différentes nations.

Le Brésil et la RDC ont des atouts naturels similaires. En 1960, les

2 pays avaient un PIB-H quasiment égal.

Aujourd’hui, le citoyen Brésilien gagne en moyenne par an $ 9.821

-son chiffre de 1960 a été multiplié par 46 -, alors que le Congolais

lui végète avec $ 458, juste un peu plus de deux fois son chiffre de

1960.

À l’évidence, le temps est le même pour tous les peuples et les

ressources naturelles ne valent que par le travail de l’homme.

On note ainsi , que les pays qui se sont extirpés du

sous-développement, en une ou deux générations, sont tous parvenus à

leurs fins, ou sont en passe d’y parvenir, par la volonté de leurs

élites dirigeantes respectives.

Leurs dirigeants, hommes et femmes, ont visé des objectifs mesurables

clairs, ils ont donné aux populations les moyens de se rassembler

autour de l’essentiel.

Transformer des faiblesses en atouts, mobiliser les forces vives du

pays autour d’un dessein d’intérêt général, c’est le chemin suivi par

toutes ces nations, devenues prospères.

Alors, pourquoi pas nous?

En même temps, il nous faut constater que ce chemin , qui mène vers la

richesse des nations, comporte aujourd’hui de nouveaux défis.

Depuis le 1er août dernier, l’humanité vit à crédit, sur le dos de la

Terre, pour avoir épuisé les ressources de cette planète bleue. Ce

dépassement écologique est un drame. Nous devons désormais penser

notre avenir en termes de développement durable.

Il s’agit ici d’une notion qui situe désormais le développement

soutenable à l’intersection entre l’économie, le social et l’écologie

d’une part et, d’autre part, qui postule des solutions innovantes

qu’il nous faut trouver et intégrer dans notre quête du bien-être.

De ce point de vue, l’élément liant autant que catalyseur entre ces

trois impératifs est l’ Homme. Je considère donc que le recours aux

nouvelles technologies, qui requièrent la mobilisation des

intelligences de tous les Congolaises et Congolais, est essentiel à

l’aboutissement de l’ambition de ce Programme.

Capitaliser sur les expériences des nations qui ont réussi, là où la

RDC végète et écrire notre propre histoire en y intégrant les

exigences de notre temps, est la démarche que je vous propose pour

rejoindre, tous unis, sur la prochaine décennie, l’élite mondiale

constituée par ces peuples qui connaissent le progrès.

La RDC est restée inexplicablement en marge de ce mouvement de

l’histoire, alors qu’elle dispose, en sus de ses nombreuses ressources

naturelles, de cet atout essentiel au développement, en l’occurrence

une population de 80 millions d’âmes.

Quatre-vingt millions de jeunes, de femmes et d’hommes qu’il faut

nourrir, soigner et éduquer? Quels défis dirait-on!

Je considère que nourrir, soigner et éduquer les Congolaises et les

Congolais n’est pas uniquement que de la dépense. Bien plus, ces

jeunes, ces femmes et ces hommes, une fois nourris, soignés et

éduquer, deviendront la ressource principale, l’investissement de base

de notre pays que je vais canaliser pour vaincre la Pauvreté.

Cette population abondante cessera d’être le problème pour devenir la

solution. Elle créera, elle produira, elle consommera ce qu’elle

produira, et elle exportera ce qu’elle ne consommera pas.

Je vais mettre en place des politiques publiques adéquates pour

assurer une redistribution équitable et inclusive de la richesse

nationale ainsi produite. Cet objectif, une fois atteint, viendra

couronner l’édification, comme d’autres bâtissent des cathédrales, de

ce que le monde entier qualifiera d’un véritable «miracle congolais».

La population congolaise est très largement jeune. Cette jeunesse

fait montre d’une vitalité et d’une agressivité qui ne demandent qu’à

être bien canalisées pour, couplées avec l’éducation et le travail,

devenir le fer de lance de la création rapide de la richesse qui

manque encore, paradoxalement, à la RDC.

Permettez-moi, à juste titre, une petite digression. Cette année, la

Coupe du Monde de Football s’est jouée en Russie. La RDC a été

collectivement éliminée de la phase finale de ce tournoi. Pourtant,

vous savez que nous avons été la première des nations africaines à se

qualifier à un tel tournoi en 1974 !

Dites-moi pourquoi Isaac Kiesse, Denis Zakaria, Romelu Lukaku, Youri

Tielmans, Presnel Kimpembe, Dedryck Boyata, Steve Mandanda, Vincent

Kompany, Steven N’zonzi et autres Micky Batshuayi ont-ils été en

Russie pour le compte de leurs secondes patries respectives? N’est-ce

pas que la RDC, leur terre d’origine, faute de leadership au sommet de

l’État, a failli à leur offrir un encadrement adéquat?

Désormais, la nation congolaise peut tourner le dos aux six décennies

de gâchis qu’elle vient de subir. Notre pays peut, comme l’ont fait

d’autres nations, éradiquer la pauvreté. Il lui faut mettre le cap sur

son émergence économique et sociale.

Réformes proposées

Nous allons inscrire l’Éducation et la Formation Continue parmi les

priorités de la mandature.

Nous allons revaloriser les métiers de l’éducation de la petite

enfance. Sans éducation, une jeunesse est une bombe sociale à

retardement.

Nous allons imposer et mettre en pratique le principe selon lequel

chaque jeune Congolais a le droit d’accéder et d’accomplir, à égalité

de chances, les cycles de scolarité qui couvrent l’école maternelle,

les degrés primaire et secondaire.

Nous allons, pour la refondation de notre système éducatif, organiser

les états généraux de l’éducation, de la formation et de la recherche

qui vont se consacrer sur la mission éducative, sur les questions de

l’accessibilité et de la réussite, sur le curriculum d’études, sur les

matières relatives à la dynamique pédagogique, sur la situation de la

formation professionnelle et technique, sur la formation continue et

sur le financement.

Nous allons promouvoir un partenariat public-privé en vue de créer un

centre d’excellence du type «Silicon Valley», destiné à stimuler la

Recherche et l’enseignement de nouvelles technologies, en

collaboration avec des Universités congolaises et étrangères. Tout

autant qu’à servir de catalyseur à la création ainsi que

l’implantation des PMI, nationales et internationales, de technologies

.

Nous allons mettre en place une politique de santé pour tous.

Nous allons instaurer un système d’Assurance Maladie Universelle.

Toutes les branches d’activités pourront y souscrire. Des modalités

particulières en la matière seront arrêtées en ce qui concerne

respectivement les secteurs agricole, artisanal et des travailleurs

indépendants.

Nous allons promouvoir une politique incitative pour encourager les

jeunes Médecins, assistants médicaux, Infirmiers et autres personnel

de santé à s’installer dans l’arrière-pays.

Nous allons promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des

femmes, notamment par l’accès à la formation et au travail.

Nous allons soutenir l’organisation et la pratique des sports de

compétition et de loisir.

ATTEINDRE UNE CROISSANCE CRÉATRICE D’EMPLOIS ET PROTECTRICE DE L’ENVIRONNEMENT

Nous proposons au peuple congolais un «Pacte de Croissance».

Le taux de croissance annuel moyen du PIB nominal (PIB-N) de 25%, tel

que renseigné à l’annexe 2, que nous nous fixons , permet de réaliser

sur la décennie $ 346,85 milliards avec à la clé, voir annexe 3, un

PIB-H de $ 4. 288, niveau optimal qui nous fait entrer dans la zone

des pays émergents

Pour assurer le coût de ce Programme, nous mobiliserons une enveloppe

budgétaire de $ 86,71 milliards soit 25% du PIB-N, qui sera répartie

sur dix ans.

Ainsi, nous aurons multiplié par 10, en 10 ans, le PIB-H de la RDC, le

faisant passer des $ .458 d’ aujourd’hui ($ 1,25 par jour) à $ 4.288

dans 10 ans ($ 11,75 par jour).

Dès la Cinquième année, comme indiqué à l’annexe 3, la RDC pourra

figurer au tableau des pays en voie de vaincre la pauvreté. En

atteignant un PIB-H de S 1.405 notre pays aura franchi le seuil pour

figurer parmi les pays émergents de catégorie moyenne basse.

C’est la première étape décisive vers la réalisation de l’objectif

ciblé, à savoir éradiquer la pauvreté au terme de la dixième année. En

2028, le PIB-H de la RDC se situera à hauteur de $ 4.288, soit de $

11,75 par jour.

Cette performance, requiert la maximisation des ressources publiques

dont les recettes fiscales représentent la pierre angulaire pour le

financement de l’économie.

Réformes proposées.

Nous allons élaborer annuellement le Budget de l’État sur base d’un

cadre macro-économique réaliste, maîtrisé et conforme à l’objectif

principal de ce Programme, qui est de vaincre la pauvreté.

Nous allons mettre en place, une politique budgétaire, qui permet à

la fois de contenir les déficits publics et de réduire le

renchérissement de la dette publique.

Nous allons, pour améliorer la transparence dans la gestion des

ressources publiques et sécuriser les investisseurs, moderniser et

rationaliser tous les codes existants. Il s’agit notamment de la

passation des marchés publics, de l’organisation du travail et des

marchés des assurances. Mais aussi à la gestion des impôts, des

douanes et à l’exploitation pétrolière, minière et forestière.

Nous allons conduire une politique rigoureuse des finances publiques

en veillant à la qualité des dépenses publiques, pour lutter contre

l’inflation, stabiliser les prix et le taux de change.

Nous allons reconquérir le marché intérieur, pour réduire la grave

extraversion de notre économie plus que vulnérable aux perturbations

de tous ordres.

Nous allons procéder à la redynamisation des Régies financières et à

la revue de leurs contrats de performance.

Nous allons améliorer les mécanismes de contrôle fiscal, lutter

contre la corruption et la fraude.

Nous allons revisiter les lois sur la réforme du Portefeuille de

l’État, qui aboutira à la création d’une holding financière mixte dont

la mission est de gérer les revenus qui proviennent de certains

secteurs sanctuarisés dont le cobalt, le coltan, le pétrole et les

forêts.

Nous allons restructurer et réorganiser la Banque centrale pour

opérer sa recapitalisation et mettre fin à son déficit chronique.

Nous allons mettre en place un «Plan Stratégique de Pôles de

Développement Économique» pour la relance et la diversification de

notre économie.

Nous allons repenser radicalement le secteur bancaire, du crédit et

de l’épargne comme instrument stratégique pour le financement de

l’économie.

Nous allons conduire une politique de promotion du commerce, de

l’artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises(PME) ainsi que des

Petites et Moyennes Industries (PMI). A cet égard , nous utiliserons

des mécanismes appropriés tels que les crédits et les dotations

publiques, les incitations fiscales, le financement participatif, la

formation professionnelle continue et l’apprentissage, comme

instrument d’incitation à la production et aux exportations.

Nous allons réécrire la loi sur le petit commerce.

Nous allons rénover le tissu entrepreneuriat de la RDC pour permettre

l’émergence d’une classe moyenne.

Nous allons mener une politique vigoureuse de protection de la

propriété intellectuelle et industrielle, ainsi que de la protection

du consommateur.

Nous allons, dans le cadre du «nouveau Pacte pour l’Énergie» projeté

par la Banque Africaine de Développement (BAD), mettre un accent

particulier sur le développement aussi bien de notre potentiel

hydroélectrique que des énergies vertes et renouvelables.

Nous allons mettre en place un plan directeur d’industrialisation de

la RDC, selon le principe des «industries industrialisantes» pour

relancer l’industrie et diversifier sa structure .

Nous allons faire de l’agriculture le fer de lance de notre

autosuffisance alimentaire et notre bouclier contre l’importation des

produits de première nécessité. .

Nous allons promouvoir le paysannat, pour améliorer les conditions de

vie dans les milieux ruraux et ainsi mettre fin à l’exode rural et au

prolétariat urbain .

Nous allons orienter la mission de la recherche agronomique vers une

agriculture biologique en termes de création d’activités et d’emplois

ainsi que de préservation de la qualité des sols, de la biodiversité,

de l’air et de l’eau.

Nous allons jeter les bases de l’économie solidaire pour la promotion

des coopératives agricoles et des écoles de production.

Nous allons mettre en oeuvre une politique cohérente des

investissements continus en infrastructures de base et communautaires.

Il s’agit notamment, du transport et de communication, des routes, des

rails, des voies fluviales et lacustres, des ports et aéroports, de la

téléphonie, des télécommunications.

Nous allons réhabiliter et moderniser les travaux de cantonnage

manuel, pour l’entretien régulier des routes de desserte agricole et

l’intégration du paysan à l’aventure du développement, tout en le

maintenant dans son environnement communautaire.

Nous allons veiller aux équilibres des écosystèmes et la

biodiversité, pour faire du Tourisme, sur base d’une « feuille de

route « , une industrie qui contribue en recettes substantielles au

budget de l’État.

Nous allons faire des agriculteurs les acteurs de la biodiversité.

Nous allons réinsérer la RDC dans les circuits commerciaux régionaux

et internationaux.

BÂTIR UNE SOCIÉTÉ

SOLIDAIRE

Les politiques publiques mises en oeuvre en RDC ont créé un fossé,

entre les dirigeants politiques qui roulent pour eux-mêmes, et la

société civile qui est laissée pour compte. Il ne faut pas chercher

ailleurs la cause de l’échec récurrent rencontré par les Plans et

autres Programmes supposés redresser la RDC.

C’est pourquoi je propose ici au peuple congolais un «Pacte social».

Avec lui, j’entends bâtir une société solidaire.

Il s’agit de rompre avec le passé, en plaçant l’homme et la femme au

centre de l’économie et du social. Et, de la sorte, les Congolais

deviendront, non seulement la ressource principale, le principal

moteur du développement, mais aussi, les bénéficiaires du fruit de ce

progrès dont ils sont les destinataires.

Réformes proposées

Nous allons construire les infrastructures sociales de base et en

assurer un entretien régulier, pour répondre aux besoins de la

population.

Nous allons garantir le droit à la santé, la protection sociale pour

tous et, d’une manière particulière, au bénéfice des plus démunis.

Nous allons assurer l’accès progressif de tous à l’eau potable, à

l’électricité régulière et stable ainsi qu’à l’assainissement.

Nous allons subventionner les coûts d’accès à l’eau potable -et à

l’électricité pour les revenus modestes. L’indisponibilité et le coût

de l’énergie en RDC sont incompréhensibles au vu de ses potentialités.

De surcroit, ceci a un impact négatif sur la santé et l’éducation.

Nous allons mettre en place une politique de l’habitat, qui fait du

logement social son axe prioritaire.

Nous allons encourager la création des acteurs de la solidarité. Nous

mettrons à leur disposition les moyens conséquents, pour lutter contre

l’analphabétisation et l’illettrisme. Nous apporterons l’aide aux

personnes vulnérables, pour faire de la solidarité un investissement.

Nous allons mettre en oeuvre les politiques sociales, qui visent

l’amélioration des conditions de vie des groupes sociaux en

difficultés. Des actions seront menées en faveur des exclus, des

marginaux et des personnes vulnérables.

Nous allons légiférer pour instaurer un «salaire universel», qui

garantit un minimum de revenu à tous les travailleurs, dans toutes les

catégories socioprofessionnelles.

Nous allons réécrire la loi sur la péréquation pour lutter contre les

inégalités territoriales.