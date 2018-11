Les professeurs de l’Unikin toujours en grève

Toujours insatisfaits de leur démarche de négociation avec les membres du gouvernement, les professeurs de l’Université de Kinshasa ont décidé de poursuivre leur grève. C’était au cours de l’assemblée générale d’évaluation organisée le vendredi 02 novembre 2018 dans

l’enceinte de la colline inspirée. Un communiqué de presse a été lu par secrétaire-rapporteur le professeur Makaba Ngoma Michel. Notons que ledit communiqué était signé par le président du comité exécutif de l’APUKIN, le professeur Bokolo Kokengo Mathieu. On peut lire notamment ce qui suit :

« Respectant sa décision du 05 octobre 2018 d’entrer en grève,

l’Assemblée Générale des professeurs de l’Université de Kinshasa s’est

réunie ce vendredi 02 novembre 2018 pour évaluer l’évolution de ses

revendications.

Après échange d’informations, l’Assemblée Générale salue le début

des négociations entre le Comité Exécutif de l’APUKIN et le

Gouvernement de la République en vue d’une solution rapide.

Néanmoins, l’Assemblée fustige le manque de précision du Gouvernement

sur la date et les échéances quant :

– au remboursement du trop-perçu sur les véhicules ;

– à l’application de la Loi- cadre dans ses dispositions relatives aux

élections des Recteurs, des Directeurs Généraux, des Présidents et

Vice-Présidents des Conseils d’Administrations, du Président et

Vice-Président du Conseil Académique Supérieur.

– au payement du manque à gagner de la prime du partenariat 2017-2018.

De ce qui précède, l’Assemblée Générale décide de poursuivre la grève.

Une réunion d’évaluation est prévue pour vendredi 16 novembre 2018 ».

Pour rappel, la fameuse « grève » a démarré le 05 octobre 2018. Et

cette grève implique la suspension de toutes activités, défense des

mémoires, examens, cours, travaux pratiques, etc..

A titre de rappel, lors de la première réunion, le

n°1 de l’APUKIN, Mathieu Bokolo, était interrogé sur les questions qui

fâchent. Il avait souligné que le nœud du problème entre le

gouvernement et les professeurs de la craie blanche de l’enseignement

supérieur et universitaire réside dans trois choses, à savoir

l’actualisation des salaires par rapport au taux de 1600 FC/ 1 USD ;

le remboursement ou l’acquisition de 17 véhicules pour les professeurs

ainsi que l’organisation de l’élection du recteur avant le début de

l’année académique 2018-2019. Cette exigence est conforme à la

Loi-cadre dans ses dispositions relatives aux élections des Recteurs,

des Directeurs Généraux, des Présidents et Vice-Présidents des

Conseils d’Administrations, du Président et du Vice-Président du

Conseil Académique Supérieur. Outre les éléments précités, on ajoute

le payement du manque à gagner de la prime du partenariat 2017-2018.

Dorcas NSOMUE