Prof. Saty : «OHADA… le bilan est globalement négatif mais la RDC peut mieux faire »

Cinq ans après son entrée en vigueur en RDC, le journal Le Phare a

voulu pour ses lecteurs, en savoir, sur le droit OHADA, dont

beaucoup de Congolais entendent parler mais ne connaissent pas

grand-chose, notamment ses implications par rapport au droit et au

climat des affaires. Pour ce faire, Le Phare a interrogé le

professeur Edouard Saty de l’Upn.

Le Phare : Professeur dites-nous un peu, c’est quoi le droit OHADA ?

Prof Saty : OHADA signifie Organisation pour l’Harmonisation en

Afrique du Droit des Affaires. C’est le 17 octobre 1993 à Port-Louis

(Ile Maurice) qu’avaitété signé le Traité relatif à l’harmonisation

du droit des affaires en Afrique. Ce traité avait finalement été

modifié le 17/10/2008 à Québec (CANADA). 16 pays, essentiellement des

anciennes colonies françaises, avaient participé à cette révision. La

RDC, est le 17 ième pays à adhérer alors qu’au départ, elle n’en

était pas membre. Ensuite, lors de la révision du traité en 2008, il a

été réaffirmé comme objectifs dans le préambule du traité la

détermination à accomplir de nouveaux progrès sur la voie de l’unité

africaine et la volonté de renforcer la sécurité juridique et

judiciaire dans l’espace de l’Organisation pour l’Harmonisation en

Afrique du Droit des Affaires (OHADA), de nature à garantir un climat

de confiance concourant à faire de l’Afrique un pôle de développement

; à faire de l’harmonisation du droit des affaires un outil

d’affermissement continu de l’Etat de droit et de l’intégration

juridique et économique à créer toutes les conditions nécessaires à la

consolidation des acquis de l’OHADA et à leur amplification et

promotion.

Les règles ou lois en droit OHADA sont appelées «Actes uniformes». Il

y a une quinzaine d’«Actes uniformes» en droit des affaires, notamment

en droit des sociétés et en droit commercial général pour ne citer que

ces deux «Actes».

Et c’est depuis le 12 septembre 2012 que la RDC applique le droit

OHADA et non plus le droit congolais, sauf dans les domaines qui ne

sont pas régis par ce droit où le droit congolais reste

d’application.

Il y a donc eu un grand travail d’harmonisation du droit congolais

avec le droit OHADA, qui a été fait avant la mise en application du

droit OHADA en RDC.

En d’autres termes, si le droit congolais entre en conflit avec le

droit OHADA, c’est le droit OHADA qui l’emporte.

Le Phare : Professeur, en septembre 2012, la RDC est passée du doit

national au droit OHADA, en droit des Affaires et en matière

économique. Cinq ans après, quel bilan faites-vous de l’application de

ce droit en RDC ?

Prof Saty : Pour moi, le bilan est globalement négatif. En effet,

plusieurs raisons officielles ont milité pour l’adhésion à l’OHADA à

savoir, sans être exhaustif :

– Le contexte politique par les nouvelles donnes depuis le processus

électoral de 2006 qui a introduit la démocratie en RDC et la mise en

place de nouvelles institutions ;

– Le contexte économique général du fait de nombreuses ressources

naturelles, l’excellent taux de croissance annuel à presque deux

chiffres mais une économie informelle puisque les ¾ des activités

fonctionnent en économie informelle en RDC ;

– Le contexte de la création économique d’entreprises en RDC parce

qu’il y a eu un environnement économique des affaires non incitatif

malgré les tentatives d’assainissement du cadre macro-économique par

la reconnaissance par l’Etat du rôle moteur du secteur privé dans la

relance économique, mais insuffisance des résultats mais et surtout

pire encore était le cadre juridique dépassé par rapport au contexte

national, africain et international…….

– Les bonnes perspectives de l’OHADA parce que l’OHADA est considérée

comme ayant fait ses preuves. En effet, le bilan de l’OHADA peut

s’analyser en termes de progrès du système juridique et de

contribution à l’amélioration de l’environnement des affaires dans les

Etats parties.

L’OHADA présente des perspectives prometteuses par l’amélioration

du fonctionnement et des normes juridiques.

– Sur le plan institutionnel, l’OHADA a des institutions modernes

opérationnelles en matière juridique. L’OHADA présente des efforts

d’adaptation du droit et de la pensée juridique dont la Cour Commune

de Justice et d’Arbitrage basée à Abidjan, en Côte d’Ivoire, mais

aussi un établissement de formation, de perfectionnement et de

recherche en droit des affaires dénommé Ecole Régionale Supérieure de

la Magistrature (E.R.SU.MA.) basée au Bénin, à Porto Novo, sont la clé

de voute.

LP : Concrètement comment s’est passée l’adhésion ?

Prof Saty :- S’agissant du sort des lois nationales, ce sont les

«Actes uniformes» de l’OHADA qui sont obligatoires en RDC depuis le 12

septembre 2012. Il y a pour ainsi dire suprématie du droit

supranational de l’OHADA sur le droit congolais qui subsiste en

l’absence des dispositions du droit OHADA. Toutes les dispositions

contraires au droit OHADA ont été abrogées en Droit Congolais.

-S’agissant du règlement judiciaire des litiges, en interne, il y a

la prérogative du tribunal de commerce et à défaut du TGI avec la

possibilité de l’arbitrage, pour connaître des litiges en droit des

affaires. L’appel reste à interjeter devant la Cour d’Appel.

La Cour Commune de Justice et d’arbitrage (CCJA) a une compétence

supranationale en matière de cassation et de juridiction suprême.

LP : Pourquoi parlez-vous d’échec avec un tel dispositif rassurant sur papier ?

Prof Saty : Il y a en réalité un faisceau de causes que l’on retrouve

dans les raisons internes qui ont poussé à l’adhésion à l’OHADA.

LP : Donnez-nous quelques exemples pour nous en convaincre ?

Il y a plusieurs causes à cet échec qui sont inhérentes à notre «

façon de faire » : nos mœurs, nos mauvaises habitudes comme la

corruption endémique pour ne pas dire notre culture du non-respect des

règles. On ne balaie pas cinquante ans des mauvaises habitudes d’un

coup de balai magique parce que les règles que nous avons « importées

» ont fait leur preuve ailleurs.

Je peux me pencher sur l’aspect «tenue de la comptabilité», le

mauvais fonctionnement de la justice et l’échec de la mise en place du

statut de l’entreprenant.

-S’agissant de la tenue de la comptabilité, très peu d’opérateurs

économiques recourent à la comptabilité comme outil de gestion. Ils

n’ont pas de tableau de bord dans leurs entreprises. Ils ne sont pas

convaincus que la comptabilité garantit la transparence dans la

gestion.

Combien d’entreprises familiales ont été fermées suite aux conflits ?

Les uns croient que les autres qui s’occupent de la gestion sont en

train de voler. Le patron congolais ne lit pas son bilan et ne se pose

pas de question sur la rentabilité de son entreprise.

Pour eux, les choses marchent quand les ventes, les stocks,

l’effectif du personnel… augmentent. Il leur faut une formation sur

l’entrepreneuriat.

Pour ceux qui ont de sociétés, il faut une formation sur la

gouvernance. En ce qui concerne les très petites entreprises, il y a

absence totale de comptabilité pourtant le droit comptable OHADA a

prévu pour cette catégorie de commerçants, le système minimal de

trésorerie.

Ici, on peut considérer que les services de l’Etat ne sont pas

efficaces. Il faut que la DGI, le CPCC, l’OPEC, la COPEMECO et le

Ministère de l’Economie travaille ensemble pour pousser ces TPE à

générer l’information financière de leurs activités en transmettant à

ces structures de l’Etat leurs situations financières. Aujourd’hui,

ces TPE sont nombreuses et l’impact de leurs activités sur l’économie

est important : 80% des gens qui sortent le matin travaillent dans les

TPE. Je me pose parfois la question de savoir comment certaines

données sur les agrégats de l’économie nationale sont collectées

lorsque ces TPE (boutiques, pharmacies, centres de santé, écoles,

cordonniers, boulangeries…) ne communiquent pas de chiffres sur

leurs achats, ventes, résultats, effectif du personnel… Quant à la

justice, malgré cet arsenal, les mauvaises pratiques ont « la peau

dure en RDC ». Il ne suffisait pas de donner un nouveau cadre

juridique pour révolutionner nos pratiques juridiques qui consistent à

ne pas respecter les règles de droit. Les meilleures règles de droit

ne peuvent rien face à une mauvaise application ou une non

application. D’ailleurs, je rappelle toujours à mes étudiants qu’il

n’y a des règles de droit que s’il y a accompagnement par des

sanctions. Sinon la règle ne sert à rien et devient « une simple règle

de morale ».

Son excellence Monsieur le Ministre de la Justice, devant le conseil

supérieur de la magistrature a dénoncé la méthode de trois V qui

consiste pour les magistrats à viser la réussite professionnelle par

l’acquisition de V comme voiture, V comme Veste et V comme villa. Il a

dénoncé la pratique qui consiste pour les magistrats à prévoir des

solutions pour le justiciable le plus offrant « en corruption ». Les

quatre dernières années, cela est notoire, tous les ministres de la

justice voire certaines autorités ont dénoncé le mauvais

fonctionnement de la justice congolaise. Mais le problème des

magistrats ne peut être séparé d’un ensemble qui ne fonctionne pas.

Nous avons raté la socialisation dans différents corps de métiers et

de professions depuis plusieurs décennies voire plusieurs générations

depuis l’indépendance.

Que dire de nos universités qui délivrent de diplômes de droit,

d’économie, de médecine etc….à des étudiants qui ne maîtrisent pas

leurs disciplines et qui, par voie de fait ou de conséquence, ratent

leur socialisation dans différents corps de métiers ou de professions.

Que dire des salaires insuffisants quand on est en face d’une

situation « mirobolante » qu’on peut exploiter à tort à son profit ?

A juste titre, Monsieur le Ministre de la Justice fait la chasse aux

magistrats qui ne sont pas détenteurs de diplômes de droit. Les

justiciables congolais ne font pas confiance à leur justice, comme ils

ne font pas confiance au système universitaire, médical etc. Enfin, il

y a une poigné d’entreprenants à compter sur le bout des doigts. Nous

avons au total une vingtaine seulement d’Entreprenants à Kinshasa, ce

qui est plus que ridicule.

LP : En quoi consiste le métier d’Entreprenant ?

Prof Saty : L’ «Acte uniforme» général révisé portant sur le droit

commercial général publié le 15 décembre 2010 au Journal officiel de

l’OHADA définit l’entreprenant en son article 30 comme suit : «

L’entreprenant est un entrepreneur individuel, personne physique qui,

sur simple déclaration prévue dans le présent Acte uniforme, exerce

une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou

agricole ». C’est une législation spéciale qui permet à l’entreprenant

de ne pas payer des taxes sauf si au bout de deux années consécutives,

l’entreprenant excède les limites fixées pour ses activités par

l’Etat. Si tel est le cas, il est alors tenu d’abandonner ce statut et

de respecter toutes les charges et obligations applicables à

l’entrepreneur individuel. Il doit selon l’article 31 de l’Acte

uniforme tenir une simple comptabilité au jour le jour basé sur les

entrées et les sorties, c’est-à-dire les dépenses et les recettes.

LP : Qui peut être concerné par ce statut ?

Prof Saty : Toutes les personnes exerçant une activité non déclarée.

C’est à l’Etat de déterminer ces activités qui peuvent concerner la

quasi-totalité des activités exercées en informel, soit 80% des

activités économiques. Ce sont potentiellement tous les indépendants

du secteur informel qui travaillent en dehors de l’économie

réglementée, ne possèdent pas de couverture sociale maladie, ne

tiennent pas de comptabilité et ne déclarent pas leurs revenus.

LP : Pourquoi est-on informel ?

Prof Saty : C’est difficile de déterminer d’une façon exhaustive

pourquoi on travaille dans l’informel. C’est une question mieux

appréhendée à travers plusieurs questions et donc plusieurs réponses :

-le manque d’intérêt pour se déclarer ;

-le manque de visibilité, de reconnaissance en tant qu’investisseur ;

-le manque de réel statut vulgarisé et respecté par les autorités ;

-la souplesse de la démarche dans l’informel ou le manque des

démarches officielles… On s’installe quand on veut et on arrête

quand on veut, sans rendre compte à qui que ce soit, surtout pas à

l’Etat ;

-on n’est pas répertorié par l’Etat qu’on considère comme une machine

à prélever des taxes ; etc…….

LP : Pourquoi un tel échec de ce statut qui paraît pourtant très attrayant ?

Prof Saty : C’est un problème qui concerne presque tous les Etats de

l’OHADA pour ne pas dire de l’Afrique dans son ensemble. La

coopération internationale, qui a accompagné la mise en place du droit

OHADA, n’a pas fonctionné compte tenu du fait que cette coopération

ménage le système local qu’elle n’a pas remplacé. On n’a pas créé

l’attractivité du régime d’entreprenant que d’ailleurs très peu de

personnes connaissent. L’argent, même celui de la coopération, est

surtout orienté vers l’industrialisation, vers moins de 20 % de

l’activité économique de nos pays africains. On s’intéresse à ce qui

rapporte des devises étrangères à très court terme et donc à

l’exportation qui profite aux économies des pays développés ou en voie

de développement dits pays émergents et non à nos économies.

LP : Pourquoi nous même congolais n’avons pas pris l’initiative de

promouvoir ce statut qui pourrait rapporter à l’Etat à long terme des

recettes en taxes mais aussi donner un réel statut à ceux qui sont

dans l’informel ?

Prof Saty : Notre pays manque des moyens et de vision pour créer

l’attractivité du système. La RDC ne compte pas encore sur elle-même

pour mobiliser ses énergies. Il faut de l’argent et de la volonté pour

sensibiliser au changement des mentalités et de pratique. Pour cela,

il faut d’abord une autre réforme structurelle. On ne prend pas

conscience que celui qui travaille dans l’informel est aussi important

parce que l’ensemble des rapporte plus en termes de création

d’emplois dans nos pays que le secteur industriel. Formés et éduqués,

les acteurs en informel peuvent aussi transformer, constituer des

micro industries, ce qu’ils font déjà à petite échelle tant bien que

mal. Pour la RDC par exemple, il fallait simplement supprimer le

système de la patente dans un premier temps et le remplacer par le

système de l’entreprenant. Il fallait ensuite officialiser les taxes

nécessaires au fonctionnement d’un marché par exemple sur la propreté,

le ramassage des ordures, etc. Mais pour cela il faut avoir une

administration solide mais y penser comme début de solution à

généraliser une fois le succès probant par la suite à tout le secteur

informel. En d’autres termes, il faut organiser l’économie autour de

l’activité informelle. Un autre chiffre peut suffire à vous

convaincre. L’activité agricole qui nourrit l’africain est réalisée à

plus de 65% par les femmes africaines, donc en informel. Pourquoi ne

pas prendre conscience de cette force ?

LP : Comment faire pour que ça marche, pour le plus grand nombre,

pour accompagner ce flop de la population travaillant en informel vers

l’entreprenant, avec l’exode rural en prime ?

Prof Saty: La ville a toujours été un accélérateur de l’apprentissage

de l’économie de marché. Même avec l’urbanisme sauvage, l’urbanisation

s’accompagne toujours des services où existe l’industrie de

transformation même à petite échelle. Il faut cesser l’opposition

entre l’économie industrielle et l’économie informelle puisque

l’économie informelle, même en milieu rural paie aussi les taxes à

l’Etat, du moins aux agents de l’Etat même si cela n’est pas officiel.

Il y a comme un « deal » entre celui qui travaille en informel qui

paie une certaine somme et l’agent de l’Etat. En informel, on a le

sentiment qu’on ne paie pas alors qu’en réalité on paie toujours une

certaine somme même modique et à la fin du mois, ça fait toujours

beaucoup. En effet, l’informel est complice du pouvoir économique et

politique. L’informel est un système «D» comme débrouille mais pas une

option économique légale alors même qu’en réalité les « informels »

contribuent plus largement à l’économie de subsistance et paient des

taxes : taxe sur l’occupation des lieux, sur la salubrité, sur divers

frais payés aux agents des municipalités, officiellement ou non, etc….

Il faut des incitations administratives, économiques et sociales :

Incitations

administratives

Avoir droit à un vrai statut donnant lieu à une vraie carte

professionnelle avec des privilèges administratifs comme la priorité

d’être reçu dans les services publics sur simple présentation de la

carte de l’entreprenant ;

Il faut intéresser l’Etat qu’il a à gagner à moyen ou long terme en

faisant en sorte que ceux qui travaillent en informel soient déclarés

puisque l’Etat peut à terme percevoir des taxes sur cette catégorie.

Il faut également désintéresser l’Etat, en trouvant un deal qu’il

doit trouver d’autres partenariats, décentraliser au niveau de la

commune voire de la localité pour que l’administration soit proche des

futurs entreprenants.

Le respect des formalités administratives très simplifiées comme

prévues par l’acte uniforme mais applicables par une administration

performante ou décentralisée ;

Ouvrir des guichets d’adhésion au statut d’entreprenant dans tous les

lieux pouvant simplifier les adhésions comme dans les banques, les

communes, les institutions financières, les marchés, etc.

Une sensibilisation permanente : ouvrir « les yeux des informels »

pour accéder à un statut formalisé. Il faut ouvrir des droits comme

gage de bénéfice à rentrer dans le secteur formalisé de l’entreprenant

;

Il faut faciliter la mobilité du statut d’entreprenant vers d’autres

statuts et vice versa lorsque les conditions du retour au statut de

l’entreprenant sont réunies.

Octroyer un numéro d’immatriculation unique, même quand on change de

commune, de ville ou de province et signaler simplement en marge de

son nouveau lieu d’exercice le départ et ou l’arrivée.

Incitations économiques et sociales

-Economique : pas d’impôt. Il faut renoncer à la fiscalisation sinon

la renvoyer à plus tard, d’autant plus que l’Etat doit renoncer à

prélever des taxes, réorganiser la fiscalité plus tard lorsque les

conditions de passage à un autre régime que celui de l’entreprenant

seront réunies ;

Il faut généraliser le système des micro crédits en obligeant les

banques commerciales à affecter par exemple 5% de leurs chiffres

d’affaires aux micro crédits destinés au financement des activités des

entreprenants ;

Il faut accorder aux entreprenants la priorité d’exercer sur les

marchés et autres endroits publics.

Incitations sociales

Il faut concevoir le social comme la création d’un régime

d’assistance avec une protection minimale de la personne et de sa

famille selon le cas, par exemple les prestations pour consultations

médicales gratuites afin de sortir de la précarité ;

Il y a lieu d’utiliser l’économie d’échelle : plus le nombre de

personnes accédant au régime est élevé, plus le système sera efficient

et plus le financement de l’assistance résistera aux chocs

économiques.

Il faut se fixer des objectifs à court et long terme, exemple 5.000

entreprenants par an sur une période de 10 ans avec des mesures

incitatives et non coercitives.

-Sur d’autres bénéfices :

Il faut donner une possibilité aux entreprenants qui doivent tenir une

comptabilité, même simplifiée à se former, en commençant par

s’alphabétiser.

LP : Etes-vous optimiste?

Prof Saty : Il y a un proverbe Bambara au Mali qui dit que « si longue

soit la nuit, le jour viendra ». On me demande souvent pourquoi

enseigner le droit dans un pays où on ne respecte pas toujours le

droit.

Ma réponse a toujours été très simple : ce n’est pas parce qu’on ne

respecte pas toujours le droit qu’on doit laisser les gens ignorant,

qu’ils ont des droits.

Il faut toujours se servir de l’échec pour avancer. Lorsqu’on a

conscience de cela, alors l’échec fait partie de la réussite. Même

Dieu n’a pas créé le Monde en un jour.

Propos recueillis

par VAN