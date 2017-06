Le Prof Lomendja publie « l’assurance de proximité »

Le ministre de la Recherche scientifique, Heva Muakasa, a présidé le samedi 3 juin 2017 à l’Institut Supérieur Pédagogique (ISP/Gombe), la cérémonie de vernissage de l’ouvrage du professeur Lambert Lomendja intitulé « L’assurance de proximité dans un systèmed’intégration économique sous régionale ». Ouvrage de 288 pages publié aux éditions Nouvelles rationalités africaines (NORAF) à Kinshasa, il fournit, non seulement, la matière théorique, mais aussi toutes les ressources documentaires sur les assurances de responsabilité civile automobile aussi bien en RDC que dans la sous-région de l’Afrique Centrale.

Le ministre de la Recherche scientifique s’est félicité de la

publication de cet ouvrage du professeur Lambert Lomendja qui a

théorisé une assurance de proximité invitant à une vulgarisation

permanente de la notion d’assurance afin de la rendre compréhensible

pour tout le monde. « L’assurance étant une matière hautement

technique, le commun des mortels s’y engage souvent sans toujours en

comprendre les tenants et les aboutissants », a souligné Heva Muakasa.

Il a salué ce premier ouvrage consacré à l’assurance en RDC qui a le

mérite, entre autres, de réduire la distance culturelle et technique

entre l’assureur et l’assuré, qui est désormais appelé à bien

comprendre ce à quoi il s’engage.

Invité à présenter l’ouvrage, le professeur Grevisse Ditend Yav a

notamment mis le public en garde contre la confusion entre « assurance

de proximité » et « micro-assurance ». Il a également dit que

l’assurance de proximité ne consiste pas en la sous-tarification des

primes par rapport au coût réel des risques. Cette forme d’assurance

apparait plutôt comme une réponse adéquate pour mieux exploiter le

marché des assurances dans un contexte d’ouverture et d’intégration

économique de production des biens et services.

Grevisse Ditend Yav a, en outre, énuméré quelques principes généraux

qui sous-tendent l’assurance de proximité, à savoir la réduction de la

distance culturelle et technique entre l’assureur et l’assuré, la

réduction de la distance géographique, la réduction de la distance

financière, la réduction des exclusions et l’assouplissement des

mécanismes procéduraux.

Pour sa part, l’auteur lui-même a souligné le fait que la RDC ayant

adhéré à certaines organisations régionales et sous régionales qui

traitent des assurances, cette assurance de proximité doit s’y

conformer à tous les niveaux (primes, risques couverts, étendue de la

garantie, des exclusions, des procédures, des modes opératoires des

industriels d’assurances).

Bien avant l’auteur, le secrétaire général académique de l’ISP-Gombe,

le professeur François Kabemba Assani avait, dans son mot de

bienvenue, relevé que son institution qui est incontestablement l’un

des plus beaux fleurons de l’Enseignement supérieur et universitaire

en RD Congo, est toujours disposée à appuyer les activités à caractère

culturel et scientifique concourant au bien de la jeunesse et du

développement national. Licencié en français linguistique de

l’ISP-Kananga et docteur en droit de l’Université de Lubumbashi, le

professeur Lambert Lomendja est également cadre à la Société nationale

d’assurances (SONAS).

Myriam Iragi