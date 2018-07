Produits plastiques : le ministre de l’Industrie en mission de contrôle à Kinshasa

Le Décret n°17/018 du 30 décembre portant interdiction, commercialisation, production, importation et utilisation des sacs, sachets, films et autres emballages en plastique en République Démocratique du Congo, est entré vigueur depuis le 30 juin dernier, après un moratoire de six mois. Le ministre de l’Industrie, Marcel Ilunga Leu, absent du pays pendant un certain temps, a lancé, depuis le vendredi 27 juillet 2018, une mission de contrôle à Kinshasa, en attendant que celle-ci s’étende à l’ensemble du territoire national.

Il a entamé cette visite d’inspection par quelques supermarchés et firmes de la ville de Kinshasa. Selon lui, cette descente sur le terrain vise à faire l’état des lieux, après l’expiration du moratoire de six mois, afin de palper du doigt le niveau d’application de la

mesure gouvernementale.

A ce propos, le ministre de l’industrie a visité cinq supermarchés, à

savpor Food Market, Swiss Mart, SK, Kin-Marché et Maison Galaxy. Un

seul constat a été fait : les emballages en plastiques, interdits à

l’article 1 du Décret du Premier ministre, sont encore largement

utilisés. C’est ainsi qu’il pris quelques échantillons afin de lui

permettre de remonter la filière jusqu’à l’unité de production de ces

ces emballages, dont certains portent les logos de ces supermarchés.

A cette occasion, le ministre de l’industrie a rappelé aux opérateurs

économiques la nécessité de se conformer au Décret du Premier

ministre, au risque de faire l’objet des poursuites judiciaires et des

pénalités en la matière. Il sied de signaler que chaque de supermarché

pris en flagrant délit a été entendu sur procès-verbal. Ces

procès-verbaux seront transmis à qui de droit.

Marcel Ilunga a également passé en revue les industries

productrices des produits plastiques, dont la plupart son installées

sur l’avenue des Poids Lourd. Dans sa ronde surprise, il a saisi une

cargaison d’emballages en plastique destinés à l’usage ménager. Il a

cité, pour le cas d’espèce, la firme CHUN TAT, enregistrée au numéro

ID NAT 44422D et RCCM 14-B-3086. Ainsi, cette dernière est sommée de

répondre de son acte devant des inspecteurs industriels. Cependant, à

la société Nodaplast, ses responsables ont sollicité un court

moratoire dans le but de leur permettre l’écoulement du stock en

souffrance dans leurs entrepôts.

L’occasion faisant le larron, Marcel Ilunga a également inspecté

certaines unités de recyclage des produits plastiques situées dans la

commune de la Nsele, non loin du centre d’enfouissement technique des

déchets. Il a ainsi visité la société Harimex, appelée à faire la

transformation de ses déchets plastiques en produits biodégradables,

au profit de la population congolaise.

Au finish, le ministre de l’Industrie par cette même a ordonné aux

inspecteurs industriels d’effectuer des contrôles permanents dans les

supermarchés pour le suivi des engagements pris lors des auditions de

leurs gérants sur procès-verbaux, et s’assurer que ces derniers vont

désormais observer scrupuleusement la législation congolaise en

matière d’emballages plastiques. Marcel Ilunga Leu a également appelé

les chefs des divisions provinciales de son ministère à participer

activement aux opérations d’éradication des emballages plastiques de

l’environnement national.

Dorcas NSOMUE