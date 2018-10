Processus électoral : le Parlement et le Gouvernement d’accord avec la Ceni

Sous la Très Haute Autorité de Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Joseph KABILA KABANGE, il s’est tenu, ce vendredi 19 octobre 2018, à la Cité de l’Union Africaine, une réunion des chefs des Institutions élargie, pour les deux Chambres du Parlement, aux membres des Bureaux, et pour le Gouvernement de la République, à certains membres du Gouvernement concernés. La réunion portait sur un seul point à son ordre du jour à savoir : le processus électoral.

Prenant la parole, le Président de la CENI a fait l’état des lieux du processus électoral en relevant respectivement les activités calendaires réalisées, celles en cours ou en instance de réalisation, les défis à relever avant de fixer les chefs des Institutions sur la possibilité ou non de tenir l’échéance de l’organisation des élections au 23 décembre 2018. S’agissant des activités calendaires réalisées, le Président de la CENI a livré les informations ci-après :

1. Le cadre légal est complet à ce jour depuis l’adoption et la

promulgation des lois jadis en souffrance, à savoir :

* La loi électorale et ses mesures d’application

* La loi portant répartition des sièges par circonscription électorale

pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales

La liste des partis politiques (601) et de regroupements (69) a été

publiée ; – L’ordonnance portant création des Cours d’Appel dans les

26 provinces a été signée et les magistrats du siège et des Parquets

rattachés à ces juridictions ont été nommés et affectés. 2. Quant au

fichier électoral, il a été constitué, nettoyé et audité par l’OIF et

comprend 40.024.897 électeurs dont les listes provisoires sont

affichées pour consultation en vue d’éventuelles corrections. De ce

fichier, 6.500.318 électeurs ont été radiés à la suite du nettoyage et

337.208, à la suite de l’Audit, de telle sorte que seuls 40.024.897

électeurs restent maintenus sur les listes électorales. Aussi, les

listes définitives des candidats, après contentieux, renseignent-elles

les statistiques ci-après :

• 21 candidats à l’élection présidentielle

• 15.355 aux élections législatives

• 19.640 candidats aux élections provinciales.

Le Président de la CENI a informé les chefs des Institutions que

s’agissant des activités calendaires en cours et en instance de

réalisation, elles se déclinent en termes, respectivement de :

Vendredi 19 Octobre 2018

1° Formation et déploiement des préposés au repérage, affichage,

désengorgement, identification et recrutement des agents électoraux ;

2° Sensibilisation, éducation des électeurs et éducateurs civiques

(machine à voter, Code de bonne conduite, etc.) ;

3° Recrutement et préparatifs de la cascade de formation de 511.901

agents électoraux. Sur le volet de la réception et du déploiement du

matériel électoral, il a été précisé :

1° Production terminée des machines à voter, des isoloirs, des kits

bureautiques des BVD, des urnes et encre indélébile ;

2° Tous les 109 containers de 40 pieds et 2 de 20 pieds venant de la

Chine contenant kits BVD, isoloirs, urnes et encre indélébile ont été

réceptionnés : 5 containers à Goma, 8 à Matadi, 39 en route pour

d’autres hubs ;

3° 180 containers en provenance de la Corée du Sud contenant les

machines à voter sont en mer. 133 de ces containers arrivent courant

octobre, dont 24 réceptionnés à Matadi le 05 octobre 2018 et 15 autres

containers le 15 octobre dernier ;

4° 15 containers en provenance de l’Inde, contenant des panneaux

solaires pour toutes les antennes vont arriver à Matadi le 28 octobre

2018 ; 5° Réception programmée pour ce samedi 20 octobre, des engins

de déploiement du matériel électoral (camions, hélicoptères et gros

porteurs), de la part du Gouvernement. Concernant le financement, le

Président de la CENI a confirmé qu’aucune entorse fatale n’était à

explorer en rapport avec le plan du décaissement mais qu’il y avait

nécessité, cependant, de mettre à disposition les moyens requis pour

les étapes critiques restantes.

Le Président de la CENI a terminé son exposé en relevant les défis qui

se posent au processus, notamment :

– les velléités de glissement du calendrier dans le chef de certains

acteurs politiques qui se servent du prétexte du refus de la machine à

voter comme paravent, ainsi que la question des électeurs sans

empreintes ;

– les poches d’insécurité nécessitant des mesures particulières,

kidnapping d’un agent de sensibilisation avec sa machine à Ubundu,

secteur de Bakumu Kilinga (non encore retrouvé), otages et

séquestrations avec brimades des agents de repérage de la CENI dans

les territoires de Kalemie et de Nyunzu par des pygmées ;

– La persistance de l’épidémie d’Ebola dans certains coins de la

République. Le Gouvernement s’est félicité à son niveau des

dispositions prises, conformément aux instructions précises et

pertinentes du Chef de l’Etat, de mettre les moyens financiers requis

pour le fonctionnement et les activités opérationnelles de la CENI, de

telle sorte que le plan de décaissement indique un taux d’exécution de

plus de 72%, tandis que 50 millions de dollars avaient déjà été

affectés directement à la logistique liée au déploiement du matériel.

Outre qu’il s’est engagé à poursuivre l’exécution de ses opérations

restantes évaluées à près de 122 millions de dollars à décaisser, il a

également souligné qu’au plan sécuritaire, des éléments

supplémentaires de la Police, recrutés et formés allaient être

déployés incessamment, suivant un plan de sécurisation dont

l’actualisation pourra être consacrée incessamment par un nouvel acte

règlementaire. Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur a

indiqué que c’est suite à ces efforts que des correspondances ont été

adressées aux candidats Présidents de la République confirmant la

disponibilité des éléments de la Police commis à leur sécurisation, et

que le maximum allait être fait pour sécuriser également l’ensemble du

processus électoral et du peuple congolais. Quant à la gestion du

contentieux électoral, les responsables du pouvoir judiciaire, à

différents niveaux, se sont félicité des conditions dans lesquelles le

contentieux des candidatures a été géré et ont fait des propositions

afin d’améliorer et de sécuriser les sites de travail mis à leur

disposition. Certains participants ayant relayé la controverse

soulevée au sein de la classe politique à propos de la légalité de la

chine à voter et de 6 millions d’électeurs sans empreintes digitales,

le Président de la CENI a fourni les éléments légaux et technologiques

qui ont évacué les doutes quant à la conformité technique et légale de

ces deux paramètres électoraux. Il résulte de ce qui précède, qu’aux

termes de la réunion interinstitutionnelle de ce jour que :

– Les Chefs d’institutions réunis à la cité de l’UA ont harmonisé

leurs vues sur le processus électoral en cours en RDC ;

– Ils ont pris acte des informations pertinentes fournies par la CENI

quant aux préparatifs techniques du processus électoral et de celles

fournies par le Gouvernement quant à l’exécution en cours du plan de

décaissement des moyens de financement des élections, et celui de la

sécurisation du processus électoral ;

– Se sont félicités des dispositions mis en place au niveau de la

gestion du contentieux des candidatures ;

– Sont parvenu à dégager un consensus sur la poursuite sans relâche de

l’exécution des activités calendaires restantes en vue de

l’organisation effective des scrutins combinés (présidentiels,

législatifs et provinciaux) le 23 décembre 2018.

Prof. Henri MOVA SAKANYI Vice-Premier Ministre, Ministre de

l’Intérieur et Sécurité Rapporteur