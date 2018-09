PROCESSUS ELECTORAL : L’Opposition sollicite l’implication de l’ANC

Une délégation de l’Opposition congolaise, au sein de laquelle on signale la présence de Moïse Katumbi et d’Adolphe Muzito, ainsi que des représentants de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, tous deux empêchés, séjourne en Afrique du Sud depuis le début de la semaine.

Officiellement, elle a choisi ce « terrain neutre », compte tenu de l’impossibilité de certains de ses membres de revenir au pays, pour poursuivre les réflexions autour de l’élaboration d’un programme commun de gouvernance de l’Etat et de la désignation d’un candidat

commun.

En attendant la finalisation des textes et du choix de leur favori pour la présidentielle du 23 décembre 2018, elle a échangé, hier mardi 18 septembre 2018, avec une délégation de l’ANC (African National Congress), conduite par son Secrétaire général, Ace Magashule.

Leurs échanges ont porté essentiellement sur l’état du processus électoral en cours en République Démocratique du Congo. Au regard des velléités de dérapage qui le menacent, l’Opposition congolaise a sollicité l’implication du parti au pouvoir en Afrique du Sud et,

implicitement, du gouvernement sud-africain, pour qu’ils puissent user de leur influence auprès des hommes au pouvoir à Kinshasa et de la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante), afin que le peuple congolais ait des élections réellement libres, démocratiques, transparentes, inclusives et apaisées.

La délégation de l’ANC a reconnu la pertinence de la démarche de

l’opposition congolaise ainsi que le risque, pour la RDC, de basculer

dans l’anarchie et le chaos, dans l’hypothèse où la crise politique

actuelle n’était résolue sous le bénéfice de l’urgence, notamment par

la tenue des élections.

Il convient de noter qu’en l’absence de son président, l’UDPS est

représentée en Afrique du Sud par Gilbert Kankonde tandis que l’UNC de

Vital Kamerhe l’est par Makelele. A en croire Peter Kazadi, conseiller

de Félix Tshisekedi, ce dernier n’a pu effectuer le déplacement de

Johannesburg à cause de son calendrier trop chargé. Quant à Baudouin

Mayo, Secrétaire de l’UNC, il a justifié l’absence de Kamerhe par

l’expiration du délai de validité de son passeport diplomatique, dont

le renouvellement connaît un blocage d’ordre administratif. Il a

rappelé que l’intéressé est bénéficiaire de ce type de passeport en

raison de son statut d’ancien président de l’Assemblée Nationale.

Kimp

Communiqué conjoint entre l’ANC et la délégation des Partis de

l’Opposition congolaise

La délégation de l’ANC conduite par son Secrétaire Général a

rencontré ce 18 septembre 2018 la délégation des six partis et

regroupements politiques de l’Opposition congolaise.

La délégation des partis et regroupements de l’Opposition congolaise

a exposé à l’ANC la situation politique qui prévaut en RD Congo à la

veille des élections générales.

Elle a exprimé le vœu de voir l’ANC poursuivre son rôle dans la

recherche de la paix et de la stabilité en RD Congo.

La délégation des partis et regroupements de l’Opposition voit l’ANC

comme un acteur majeur étant donné son implication historique dans la

résolution des problèmes de la Région.

L’ANC a exprimé sa préoccupation sur la situation qui prévaut en RD

Congo, qui si elle n’est pas résolue en urgence, peut conduire le pays

au chaos, à l’instabilité et à la violence.

L’ANC se réjouit de bonnes relations qu’elle entretient avec le peuple

et le gouvernement congolais et en vertu de cela, elle invite le

gouvernement sud-africain à œuvrer avec le Gouvernement congolais et

la SADC pour la tenue des élections qui répondent aux prescrits du

Protocole de la SADC sur les élections.

Le principal objectif du Protocole de la SADC consiste à promouvoir

la tenue et l’observation d’élections basées sur les valeurs et

principes partagés de Démocratie, d’Etat de Droit et de respect des

Droits de l’Homme.

L’ANC soutient le principe de la tenue des élections libres,

transparentes, inclusives et apaisées en République Démocratique du

Congo.

Pour l’ANC :

ACE Magashule

Secrétaire Général de l’ANC

Pour la délégation congolaise :

Dynamique – Martin Fayulu

Ensemble – Moïse Katumbi

MLC – Jean-Pierre Bemba

Nouvel Elan –Adolphe Muzito

UDPS – Félix Tshisekedi

UNC – Vital Kamerhe