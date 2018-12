Processus électoral : l’état des lieux par «AETA»

A Dix jours de la tenue des élections présidentielle, législatives nationales et provinciales, il apparait rassuré que la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI, continue inlassablement à conjuguer les efforts pour l’organisation effective des scrutins le 23

décembre 2018. Dès lors, les incertitudes, les doutes, le scepticisme et les confusions autour d’un probable raté de ladite échéance procèderaient des stratagèmes des politiques de tout bord visant à démotiver les électeurs congolais. A l’issue du monitoring et de

l’analyse des faits et pesanteurs relatifs au processus électoral

réalisés par les membres de son Hub Electoral, la plateforme AETA,

recommande ce qui suit :

a. La CENI devra davantage communiquer clairement, sincèrement et de

façon précise et rationnelle sur l’évolution des acquisitions et du

déploiement logistique des matériels électoraux, principalement les

Machines à Voter, ainsi que sur le financement des opérations restant

; Car ces questions sont prises d’alibi pour perpétrer des opinions

et affirmations défaitistes causant incertitudes et flou sur la tenue

des scrutins du 23 décembre prochain. Il s’agit pour sa part

d’indiquer ce qui est fait, ce qui reste à faire et en combien de

temps ceci devra être fait. Informer également sur les problèmes et

contraintes qui se posent en obstacles pour tenir à cette date

buttoir. Cette communication devrait s’adresser principalement aux

électeurs dans les quatre langues nationales. Une sorte d’évaluation

fin-parcours des réponses données aux contraintes du début du

processus en déterminant bien sûr les responsabilités. Cet exercice

engagera son devoir de transparence et de redevabilité et la

dédouanera de toute responsabilité d’un éventuel report des élections.

b. AETA souligne que toute option d’un éventuel report des élections

portera des incidences d’ordre institutionnel à l’avantage des

citoyens. Il est à réitérer ici le vœux ultime de la population

congolaise à avoir des élections sincères, honnêtes et de qualité qui

débouchent sur l’alternative de la gouvernance en lieu et place des

élections qui pourront réinstaurer le népotisme : une « prédocratie »

;

c. La CENI est appelée à publier et afficher sans tarder les listes

définitives des électeurs dans les bureaux de vote et du dépouillement

en vertu de l’article 8 de la loi électorale qui exige que cette

obligation soit tenue 30 jours avant le vote. Or, il s’avère à ce

jour que ce délai légal est déjà presque totalement entamé. Au-delà

d’être légal, l’affichage de ces listes électorales aidera

efficacement les électeurs à localiser leur bureau de vote respectif

afin d’éviter de se désorienter et se perdre le jour du vote ;

d. De même, la CENI est appelée à publier dans le meilleur délai la

cartographie des bureaux de vote et du dépouillement, BVD ;

e. AETA constate que la problématique de l’utilisation de la Machine à

Voter et du fichier électoral continuent à maintenir les antagonismes,

les discordes et l’hostilité électorales de la majorité des acteurs

clé, d’une part, et justifient et enracinent la méfiance profonde et

la contestation anticipée de la fiabilité des résultats du vote,

d’autre part ;

f. La campagne électorale en cours développe deux discours ambivalents

très popularisés au sujet de la Machine à Voter. Cela n’augure guère

une période postélectorale pacifique. Cette situation crée une rupture

profonde de confiance au processus électoral dont la solution efficace

dépend de la ferme volonté réciproque de la CENI et des acteurs

politiques à s’harmoniser autour d’une concertation technique qui

poserait des mécanismes de confiance consensuels efficaces et justes

de sécurisation de la vérité des urnes. Ce forum de consensus

technique devrait examiner les questions liées à la fonctionnalité

des machines à voter, au transfert automatique des résultats du vote,

à la prise en compte exclusive des résultats des bulletins de vote, à

la primauté de la compilation des résultats, au délai de la

publication des résultats provisoires par la CENI ainsi que celle

relative au calcul du seuil de représentativité.

L’application des recommandations formulées par le groupe d’experts

britanniques à l’issue de l’examen de la fonctionnalité de la machine

à voter ainsi que le défi relatif à l’appropriation de ladite machine

à voter par les électeurs devraient également faire objet des

discussions. Les options concrètes assorties desdites concertations

devront être coulées en Accord technique de crédibilité et fiabilité

des scrutins : une sorte d’engagement à prendre par tous les acteurs

clé. AETA recommande ainsi que cette rencontre technique s’élargisse

aux autres acteurs clé, politiques et sociaux du processus électoral,

au lieu de concerner limitativement les seuls candidats présidents de

la République. Car, tous les trois scrutins prévus le 23 décembre

prochain sont sensibles et importants et sont exposés de la même

manière aux risques d’une éventuelle dysfonctionnalité technique ;

g. Au sujet de la sécurité, AETA recommande que le gouvernement et la

MONUSCO coordonnent leurs efforts sur fond d’une cohabitation franche

et sincère, en faveur de la sécurisation efficace des provinces du

pays en proie de l’activisme des groupes armés, des rebellions et

conflits inter et intra-ethniques, d’une part, et, d’autre part, les

coins du pays dominés par la crise humanitaire et l’épidémie de la

fièvre hémorragique d’Ebola. Prenant des ramifications sous des

formes diversifiées dans la quasi-totalité du territoire national,

l’insécurité tend à s’opposer farouchement à la tenue des élections

crédibles et pacifiques sur l’ensemble du pays. Les électeurs, les

agents de la CENI, les matériels électoraux, les candidats

compétiteurs en sont autant des victimes potentielles. Avec plus de

780.000 personnes déplacées au Nord-Kivu, en Ituri et dans les Kasaï ;

plus de 300.000 expulsés de l’Angola, il sied de signaler que le vote

coure le risque de perturbation avec des incidences graves aussi

bien sur la fiabilité des résultats que sur la qualité de la future

démocratie ;

h. Les partis, regroupements et plates-formes politiques sont appelés

à mutualiser leurs efforts, stratégies et moyens pour une couverture

efficace et totale des bureaux de vote et dépouillement et des centres

de compilation des résultats par des témoins qui devront être, du

reste, bien formés ;

i. AETA recommande au gouvernement de la République à adopter une

attitude non sélective quant à l’invitation des observateurs

internationaux. Le processus électoral actuel ayant été accompagné

techniquement et diplomatiquement depuis 2012 par l’ensemble de la

communauté internationale, il s’avère judicieux d’accepter sa

surveillance par toutes ces composantes afin de contribuer à la

plus-value de sa transparence et crédibilité ;

j. AETA appelle enfin toute la population congolaise à rester éveillée

et à exiger la tenue dans le respect du délai calendaire des élections

de qualité, honnêtes, sincères et véritablement crédibles.

Fait à Kinshasa, le 11 décembre 2018 Pour le HUB ELECTORAL AETA Les

organisations membres :

CODHOD

RECIC

ODEP

LIFCE

LIFDED

LINELIT

COLLECTIF 24

ACOTIC

CRONGD/KIN

OCAP

COCORICO

ELAÏS

FMJC