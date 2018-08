Processus électoral : la Démocratie Chrétienne se retire de tous les scrutins

Le parti de l’opposant Eugène Diomi Ndongala ne va plus participer aux élections du 23 décembre, dénonçant des tares qui gangrènent leur préparation.

Le bureau politique de la Démocratie chrétienne (DC) a publié, le 31 juillet, un message dans lequel il a alerté l’opinion sur la gravité des dysfonctionnements, aussi bien électoraux que politiques, entourant l’actuel processus électoral qu’il dit « vicié » par les agissements de la Commission électorale nationale indépendante (Céni).

La DC a également déploré un contexte politique, sécuritaire,

diplomatique et économique troublé par la méfiance qui règne entre les

acteurs politiques, surtout à cause du caractère « exclusif » de ce

processus et la non-application des mesures de confiance qui auraient

dû l’encadrer.

Pour la DC, en effet, les causes principales du manque de confiance

dans l’actuel processus électoral exclusif, peu crédible et opaque

sont notamment l’inapplication des résolutions de l’Accord de la

Saint-Sylvestre qui a été signé par toutes les tendances politiques,

le 31 décembre 2016, sous la médiation de l’épiscopat congolais. Cette

formation politique rappelle que cet accord avalisé par les Nations

unies fut signé alors qu’avait expiré le deuxième et dernier mandat

constitutionnel du président Joseph Kabila. Ce document, a fait

observer la DC, garde force de loi mais n’a été appliqué qu’à la

convenance de la majorité présidentielle.

Le bureau politique de la DC a relevé que du 25 juillet au 8 août,

les candidats aux élections législatives et à la présidentielle

devront déposer leur candidature. A la fin de ce délai, a-t-elle

poursuivi, l’opinion devrait enfin être fixée sur les intentions du

président Kabila qui affirme vouloir respecter la Constitution mais

qui continue à poser des actes, par le biais des forces politiques

dont il est « l’autorité morale », qui font croire le contraire.

La DC a indiqué également que les mesures de décrispation politique

consignées dans l’accord, à son chapitre 5, n’ont pas été appliquées,

étant donné que les prisonniers politiques emblématique dont Eugène

Diomi Ndongala et Jean Claude Muyambo, nommément cités dans cet

accord, restent en détention et sont donc inéligibles. Le parti note

aussi que Moïse Katumbi, dont la nationalité congolaise est contestée,

n’est toujours pas autorisé à rentrer au Congo pour y mener campagne.

Alors que la machine à voter, imposée par le président de la Céni,

Corneille Nangaa, continue à susciter débat.

Le parti d’Eugène Diomi Ndongala a aussi fustigé la restriction de

libertés publiques et individuelles dont celle d’expression. «

Globalement, la répression vis-à-vis des médias et des réseaux sociaux

s’est accentuée, ces derniers mois. En ce qui concerne la liberté de

manifestation, elle est toujours problématique à la veille des

élections, s’appliquant à géométrie variable et à la tête du client »,

a fait observer cette formation politique, qui regrette la dégradation

aggravée de la situation humanitaire durant ces années de « glissement

» électoral.

Des épreuves de force avec la population

Parlant de la situation sécuritaire, la DC pense que la dernière

réorganisation de l’armée l’a été en prévision des épreuves de force

avec la population congolaise. Pour elle, en effet, le président

Joseph Kabila a placé aux postes clés des hommes qui ont sa confiance,

dont le profil est très contesté. La nomination des personnalités

faisant l’objet de sanctions internationales, a estimé la DC,

s’accompagne d’achats massifs d’armes, ce qui ne favorise pas la

confiance qui devrait entourer un processus électoral normal,

crédible, libre et surtout pacifique.

Sur le plan économique et social, le parti déplore que la récession

soit sévère en RDC et que plusieurs grands projets ambitieux visant

l’autonomie alimentaire aient lamentablement échoué. Elle a cité

l’exemple du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo, lancé en grande

pompe en 2014, qui est maintenant à l’arrêt alors que des accords

économiques très contestés, destinés à générer du cash à bref délai,

continuent à être conclus. « Dans les parcs des Virunga et de la

Salonga, des sociétés pétrolières ont été autorisées à entamer des

prospections. Des informations font état de vente à la Chine d’espèces

protégés et en voie de disparition, comme les Okapi. Les abus de

pouvoir se poursuivent comme à Mborero, un village du Sud-Kivu situé

dans un site touristique au bord du lac », a soutenu la DC, qui ajoute

que la population congolaise ne reçoit aucun dividende de l’embellie

des cotations de certains minerais comme le cobalt. A en croire ce

parti, la paupérisation du peuple congolais est manifestement une

stratégie pour faciliter les achats de consciences. « Ce qui est

contraire à un processus électoral crédible et sain », a-t-elle dit.

Ajoutant la situation diplomatique de plus en plus tendue aux

constats faits, le bureau politique de la DC est convaincu que

participer à un processus vicié, caractérisé par la méfiance,

l’exclusivité et le manque de crédibilité, miné par un environnement

politique, sécuritaire, diplomatique et humanitaire désastreux, serait

contraire à sa ligne politique, tracée par son président national.

Cette formation politique a donc dit refuser d’accompagner Joseph

Kabila dans « sa tentative permanente de miner le processus de

démocratisation, par la répression politique, l’instrumentalisation de

la justice, le non-respect de ses engagements politiques et

diplomatiques mais aussi et surtout par sa volonté de saper le

principe de la redevabilité politique ainsi que celui de l’alternance

». Appelant le peuple congolais à ne pas accompagner une

théâtralisation de la démocratie qui ne lui apportera rien en matière

de paix, de développement et d’amélioration de sa situation

humanitaire, sociale et économique, le parti,« doutant qu’encore une

fois le régime Kabila profite de ce conteste nuageux pour ne pas

organiser les élections dans le délai imparti, la DC a pris la ferme

décision de ne pas participer à ce processus électoral piégé, non

crédible et menaçant la paix en RDC ».

Lucien Dianzenza

(C.P.)