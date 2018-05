Processus électoral : le « CASC » en appelle à l’engagement de tous pour les élections du 23 décembre 2018

Ils ont choisi la date du 17 mai, décrétée fériée pour commémorer la fin du régime du maréchal Mobutu Sese Seko, pour s’exprimer sur l’évolution du processus électoral dans leur pays. Il s’agit des jeunes universitaires de Kinshasa réunis au sein du Collectif

d’Actions de la Société Civile, CASC. Cadre choisi : la cour de l’hôtel Invest de la RTNC.

Par la bouche de Magloire Nsiala, président national du mouvement

citoyen « On est fatigué » et porte-parole du Collectif d’Actions de

la Société Civile, les étudiants, membres du CASC, déclarent leur

attachement total au processus électoral en cours pour l’organisation

des élections présidentielle, législatives nationales et provinciales

à la date du 23 décembre 2018, retenue dans le calendrier électoral

publié par la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) pour

les scrutins.

Pour ce faire, le Casc invite tous les Congolais en général et

particulièrement les jeunes à s’impliquer fermement pour la réussite

de ce rendez-vous afin de doter le pays de nouvelles autorités issues

de la volonté populaire à travers les urnes.

Par ailleurs, les jeunes universitaires membres du Casc s’insurgent

contre toutes sortes de manipulations politiciennes dont ils sont

l’objet de la part des acteurs politiques. Ainsi, invitent-ils toute

la jeunesse à barrer la route à toutes pratiques politiciennes dont

elles sont victimes et le plus souvent sacrifiés par les auteurs

desdites pratiques. « Appelons les jeunes à dire non à toute

manipulation politicienne et étrangère, et appelons à la prise de

conscience patriotique élevée, afin de sauver le pays », lit-on dans

leur déclaration d’hier à l’hôtel Invest.

En rapport avec son appel lancé aux jeunes pour refuser la

manipulation, le Casc dit s’opposer aux méthodes du Comité Laïc de

Coordination (CLC). Car, pour ce collectif des mouvements citoyens des

jeunes, les méthodes du CLC font des morts inutilement.

A l’occasion, ils ont aussi invité les acteurs politiques à

privilégier le dialogue afin de garantir un climat de paix propice

pour la bonne tenue des élections en République démocratique du Congo.

« Appelons les acteurs politiques de la majorité et ceux de

l’opposition à un sens élevé de responsabilité visant à promouvoir un

discours de paix pendant et après la période électorale, car nous

n’avons qu’une seule nation qui est la RD Congo, terre de Lumumba ».

Le Collectif d’Actions de la Société Civile chute, dans sa

déclaration, par formuler un certain nombre de recommandations à la

Ceni, au gouvernement et à la jeunesse.

A la Commission électorale nationale indépendante, le Casc demande de

privilégier le dialogue avec toutes les parties prenantes au processus

électoral, afin de garantir un climat de paix tout au long du

processus.

Au gouvernement, de mettre à la disposition de la Ceni tous les

moyens nécessaires pour l’organisation et la réussite du processus

électoral, et de privilégier l’apaisement en poursuivant les mesures

de décrispation politique.

A la communauté internationale, de soutenir sincèrement le processus

électoral et privilégier le chemin de la paix.

Enfin, aux jeunes de demeurer vigilants face aux manipulations

politiciennes et participer activement au processus électoral en cours

en vue du renouvellement de la classe politique.

