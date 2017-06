Procès des experts de l’ONU dans le Kasaï : la Monusco veut de la lumière

Le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme (BNUDH) suit avec attention le procès ouvert le lundi 5 juin 2017 à Kananga sur l’assassinat en mars dernier de deux experts de l’ONU, Michael Sharp et Zaina Catalan. Théophane Kinda, porte-parole ai. de la

Monusco, l’a affirmé au cours de la conférence de presse des Nations Unies qu’il a animée hier mercredi 7 juin 2017au Quartier général de la Monusco. Questionné au sujet de la participation de la Monusco ou des Nations Unies à ce procès notamment en tant que partie civile, Théophane Kinda s’est abstenu de tout commentaire, précisant que le procès était en cours et la prochaine audience renvoyée au 12 juin prochain. Il a indiqué par ailleurs que la Monusco souhaite que toute la lumière soit faite au travers d’un procès juste et équitable, afin que les auteurs de ces crimes soient punis.

Faisant référence à un dernier message du Haut Commissaire des NU aux Droits de l’Homme, Zeid Ra’ad Al Hussein, au cours de la 35ième session du HCNUDH le mardi 6 juin 2017 à Genève, donnant un ultimatum de 48 heures au gouvernement congolais pour fixer les NU sur une enquête conjointe par rapport à ces meurtres et aux massacres perpétrés dans cette partie du pays, Théophane Kinda a indiqué que son institution soutient cette démarche, à laquelle le gouvernement congolais, par le billet de sa ministre des Droits Humains, a répondu favorablement. S’agissant de la volonté exprimée par le gouvernement congolais de garder la direction de cette enquête conjointe, le conférencier a laissé entendre que les discussions se poursuivent

entre la Monusco et le gouvernement afin de trouver un modus vivindi.

A en croire Théophane Kinda, la Monusco reste très préoccupée et très

consciente des développements de violences qui se produisent dans le

Kasaï où on dénombre actuellement environ 2 millions de déplacés

internes, 639 écoles détruites. Au regard de cette situation, la

Monusco, a-t-il indiqué, a essayé de renforcer sa présence dans la

région, en plus des récentes descentes sur terrain (Kanaga et

Tshikapa) du représentant spécial adjoint du secrétaire général des NU

en RDC et coordonnateur des affaires humanitaires des NU (OCHA-RDC),

Mamadou Diallo, pour s’entretenir avec les autorités locales, et de

la mobilisation des fonds d’urgence pour venir en aide aux personnes

dans le besoin.

L’autre sujet abordé au cours de cette conférence hebdomadaire est

celle liée au processus électoral en RDC. Répondant à la question d’un

journaliste sur la lecture que fait la Monusco, en tant que partenaire

de la CENI, du le dernier discours du président de la République

quant à la tenue ou non des élections en décembre 2017, Théophane

Kinda a expliqué une fois de plus que les Nations Unies ne

souhaitaient pas commenter les déclarations du chef de l’Etat. Il a

indiqué par ailleurs que les NU sont attachés à l’application de la

Résolution 2348, que les élections soient organisées à la date

indiquée conformément à l’Accord de la Saint sylvestre.

En ce qui concerne le soutien des Nations Unies aux opérations de

révision du fichier électoral en RDC, la Monusco note la poursuite de

l’opération d’enrôlement des électeurs avec l’ouverture de nouveaux

centres d’inscription dans la ville province de Kinshasa. A la date du

3 juin 2017, 115 centres d’inscription sont ouverts sur les 969

prévus. La formation des agents de la CENI est terminée et l’ouverture

de nouveaux centres d’inscription se poursuit de manière progressive.

Myriam Iragi