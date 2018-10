Prix Nobel de la Paix 2018 : Denis Mukwege fêté au Centre Wallonie Bruxelles

En collaboration avec le Centre Wallonie Bruxelles de Kinshasa, le

Bureau d’Etudes sur l’Implantation de la Femme dans la réalisation des

Objectifs de Développement Durable à l’horizon 2030, « BEIF-ODD 2030

», a fêté le Prix Nobel de la Paix 2018, Dr Denis Mukwege le jeudi 11

octobre 2018. On a noté la présence, au Centre Wallonie Bruxelles, de

diplomates accrédités à Kinshasa, de défenseurs des droits humains,

d’acteurs sociaux, politiques, de médecins, etc.

C’est le lieu de signaler que la date du jeudi 11 octobre 2018 a

coïncidé avec la Journée internationale dédiée à la jeune fille.

C’était l’occasion, pour les hommes et les femmes épris de justice de

condamner les violences sexuelles dans le monde.

Le Lauréat de l’année 2018, Dr Denis Mukwege, est intervenu en

direct de la ville de Bukavu, au Sud-Kivu, par vidéo-conférence en

déclarant : « ce prestigieux Prix Nobel de la Paix vous appartient….Il

symbolise la reconnaissance des souffrances de la femme congolaise, et

vient soutenir votre résistance, votre résilience… ».

Il a souligné que chaque Congolais doit travailler d’arrache-pied pour

mériter ce prix. Son message a été plus qu’interpellateur pour

l’ensemble de la population congolaise, après avoir abattu les 12

travaux d’Hercule au péril de sa vie. « L’homme qui répare les femmes

» a clos son message en plaidant pour la restauration de la paix et de

la réconciliation, socle du développement. Une façon d’inviter chacun

en ce qui le concerne de mener une lutte acharnée contre cette

entreprise criminelle, instituée en « armes de guerre », qui avilit en

plein 21ème siècle la descendante d’Eve.

Dans son mot de circonstance, Eve Bazaiba, représentante du Bureau, a

souligné que Dr Denis Mukwege vient de faire honneur à la République

Démocratique du Congo par son travail, son engagement dans la lutte

contre les violations sexuelles érigées en armes de guerre. C’est

dans ce contexte qu’elle a demandé à tout un chacun de travailler

efficacement dans un secteur donné de la vie pour aider le pays à

avancer.

Bazaiba a rappelé à l’auditoire que Dr Mukwege a commencé à dénoncer

au monde de graves crimes en RDC, qui révoltent les consciences. Et

cela, dit-elle, a poussé le législateur congolais à modifier le Code

pénal congolais qui érige la violence sexuelle en infraction (crime de

guerre et crime contre l’humanité), en renforçant la peine à infliger

à son auteur. Pour elle, la date du 5 octobre 2018 doit être inscrite

en lettres d’or, car elle couronne le dur travail que ne cesse

d’abattre le Dr Denis Mukwege, défenseur des voix des sans-voix.

En passant, elle a salué également Nadia MURAD, l’Irakienne primée

conjointement avec le Congolais pour son combat contre les violences

sexuelles dans lesquelles s’illustrent les criminels de Daesh. Elle a

clôturé son mot en demandant à chacun de s’approprier la lutte contre

les violences sexuelles faites aux femmes en RDC.

A cette occasion, l’on a projeté le film intitulé : « L’Homme qui

répare les femmes », réalisé au Sud-Kivu par Thierry Michel et

Colette Braeckman. Ce documentaire retrace le travail abattu par Dr

Denis Mukwege dans des moments difficiles, pendant lesquels les forces

négatives font la loi à l’Est de la RDC. Sans commentaire, la salle a

fondu en larmes en voyant le degré de violations sexuelles dont les

femmes congolaises sont victimes. Il y a lieu de retenir que sa

biographie a été présentée par Marie-Josée Bunsana. Jr EKOFO