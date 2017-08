Le ministre d’Etat en charge de l’Economie Nationale appelle la

population congolaise à se tranquilliser, car le prix du carburant à

la pompe ne sera pas revu à la hausse. Joseph Kapika l’a annoncé le

lundi 31 juillet 2017 après une réunion de travail entre les experts

de la présidence, de la Primature, des ministères des Finances, de

l’Economie Nationale, des Hydrocarbures d’une part et des pétroliers

d’autre part. Au regard des doléances de la profession pétrolière

consistant à revoir le prix du carburant à la pompe à la hausse de

suites des fluctuations observées sur le marché de change et aussi la

créance de l’Etat congolais dûe à leur endroit, le ministre de

l’Economie nationale est parvenu à un accord avec ces hôtes en vue

d’épargner la population congolaise d’une variation de prix.

Les deux parties sont donc parvenues à des concessions : le maintien

du prix du carburant actuel sur le marché concédé au gouvernement

congolais par les pétroliers et des facilités fiscales accordées aux

pétroliers par les autorités du pays.

« Nous avions reçu de la profession pétrolière des demandes de

réajustement des prix et nous nous sommes mis depuis un temps à

négocier avec la profession pour examiner les mécanismes d’éviter un

réajustement, les autres parleraient d’une augmentation régulière des

prix du carburant. Nous avons avec le ministre des Finances,

d’Hydrocarbures, convenu de compenser avec les pétroliers leurs

créances contre certaines facilités du point de vue fiscale.» a

affirmé le ministre d’Etat en charge de l’Economie Nationale

Après cette conclusion de compasations, a-t-il indiqué ils ont

envoyé le dossier au premier ministre qui tenait à avoir un peu plus

d’informations là-dessus.

« Il y a eu échange des correspondances, c’est comme ça que j’ai

convoqué cette réunion au niveau des experts de la présidence, de la

primature, des ministères des Finances, Hydrocarbures, Economie

Nationale et des pétroliers. Nous nous sommes mis d’accord sur la TVA

qui semblait être mal comprise. On en a tenu compte dans le tableau

des compassations. Nous allons faire rapport au Premier ministre ce

soir et au chef de l’Etat de manière à ce que les pétroliers

obtiennent ce qu’ils ont demandé.» a-t-il renchéri.

Le but dans cette démarche étant que prochainement le manque à gagner

dû aux fluctuations de change soit certifié à la fin de chaque mois,

de manière à éviter d’être, devant des chiffres aussi importants, plus

de 100 millions de dollars de dette de l’Etat aux pétroliers.

Avec donc cet accord, l’Etat va donc donner des facilités aux

pétroliers pendant un temps afin que le prix de cette matière première

soit gelée. Selon Joseph Kapika, cela y va de l’intérêt de tous : des

pétroliers et de la nation congolaise.

Revenant sur le contenu des doléances des pétroliers, il sied de

relever que ces derniers avaient saisi le ministre de tutelle non

seulement au sujet de la révision du prix du carburant à la pompe mais

aussi, en revendication du paiement de leur créance par l’Etat

congolais à la suite de sa consommation.

« Nous avons consommé au niveau de certains services de l’Etat plus

qu’il ne fallait. Il y a eu des commandes de carburant notamment quand

il y a des questions troubles dans l’Est du pays. Dernièrement on

venait de le vivre au Kasaï, l’armée en ce moment-là, a besoin d’un

peu plus de carburant, la police aussi, et d’autres services dont je

ne veux pas citer les noms ici. Il y a aussi ce taux de change qui

fluctue, qui fait qu’ils arrivent à des manques à gagne. Donc ils

demandaient que nous puissions payer ces créances là et bien entendu

ils avaient déjà déposé chez moi une demande de révision des prix

c’est comme ça que nous leur avons dit ok pour la créance pendant un

temps, ok pour la prise en charge pendant un temps des manques à

gagner et en échange pas de révision de prix. » a renseigné Joseph

Kapika.

Myriam Iragi