Primature : F. Tshisekedi ni demandeur… ni preneur !

En mission d’information en Europe depuis le début de la semaine, pour le compte de leur parti, en compagnie de Jean-Marc Kabund, Secrétaire général, Félix Tshisekedi, président du Rassemblement et Secrétaire national aux Relations Extérieures de l’UDPS, se trouve au centre des spéculations depuis que Kudura Kasongo, membre de l’Opposition et ancien porte-parole de Joseph Kabila, a jeté un petit pavé dans la mare. Dans un twitt qui a rapidement fait le tour du pays et d’autres parties du monde, il a affirmé avec force que le fils d’Etienne Tshisekedi allait succéder à Bruno Tshibala à la Primature, en septembre prochain, et diriger une période de transition de 24 mois, avec comme Chef de l’Etat Joseph Kabila.

Après le démenti à chaud du porte-parole de l’UDPS, Augustin Kabuya,

qui s’est interrogé à quel titre s’exprimait cet ancien membre du

cabinet du Président de la République et qui a nié l’existence d’un

quelconque deal politique entre ce parti et la Majorité Présidentielle

au sujet de la conduite d’une nouvelle équipe gouvernementale, c’est

Félix Tshisekedi lui-même qui est monté au créneau. Usant à son tour

de compte twitter, il a fait savoir, sur un ton ferme, qu’il n’était «

ni demandeur », « ni preneur » pour le poste de Premier ministre.

Il a sèchement renvoyé tous ceux qui cherchent à intoxiquer l’opinion

depuis plusieurs mois à l’Accord du 31 décembre 2017, dans lequel sont

clairement définis les termes de référence pour la gestion

consensuelle de la période de transition entre les parties signataires

de ce compromis politique.

Félix Tshisekedi a, sur un ton ironique, fait remarquer que si le

pouvoir était à la recherche d’une bouée de sauvetage pour échapper au

naufrage, il n’avait qu’à se débrouiller tout seul.

Cette énième mise au point du numéro un du Rassemblement va-t-elle

tordre le cou aux rumeurs qui ne cessent de faire état de la

probabilité d’un troisième dialogue entre cette méga plate-forme

politique et la Majorité présidentielle, en vue de la mise en œuvre

d’une nouvelle transition ? Il est difficile de l’affirmer ou

l’infirmer dans cet environnement politique où nombre d’analystes

politiques considèrent l’équipe gouvernementale pilotée par Bruno

Tshibala et le Conseil National de Suivi de l’Accord de la Saint

Sylvestre placé sous la responsabilité de Joseph Olenghankoy comme des

« parenthèses » d’une transition qui n’a pas encore commencé.

Au regard de l’application controversée de l’Accord du 31 décembre

2016 et son Arrangement particulier tripatouillé par la famille

politique du Chef de l’Etat ainsi que du tollé que suscite, à

l’intérieur comme à l’extérieur, le « glissement » du calendrier

électoral, d’aucuns pensent que la mise en œuvre de l’architecture

institutionnelle convenue entre parties au Centre interdiocésain est

l’unique voie de sortie de l’impasse.

L’autre constat à faire est que la Majorité Présidentielle est allée

tellement loin dans des actions de déstabilisation du Rassemblement

originel qu’il est devenu pratiquement impossible de réussir, en son

sein, une nouvelle opération de débauchage pour le décor du report

sine die des élections.

Kimp