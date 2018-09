Présidentielle : Antoine Gizenga aussi out !

Le patriarche Antoine Gizenga ne prendra pas part à la présidentielle

du 23 décembre 2018. En effet, il a été invalidé hier mardi 04

septembre 2018 par la Cour Constitutionnelle à cause du dépôt de sa

candidature et de la signature des formulaires ad hoc par «une

personne sans qualité», en l’occurrence son fils Gizenga Lugi,

Secrétaire Permanent du Palu.

Après examen du dossier, la Cour Constitutionnelle a constaté que

selon l’organisation interne du regroupement politique «Palu et

Alliés», celui-ci a pour président du Conseil Antoine Gizenga.

En cas d’empêchement, il est représenté par son vice-président. Par

conséquent, Gizenga Lugi ayant signé lui-même la lettre lui conférant

la qualité de mandataire en lieu et place d’Antoine Gizenga, l’acte de

candidature du précité est considéré comme nul. La Cour

Constitutionnelle a déploré le fait que le regroupement politique

«Palu et Alliés», qui disposait de 5 jours pour corriger les

différentes irrégularités relevées dans le dossier d’Antoine Gizenga,

n’a rien fait pour régulariser sa situation.

Ainsi donc, le patriarche a rejoint Jean-Pierre Bemba et Adolphe

Muzito dans le boxe des exclus de l’élection présidentielle du 23

décembre 2018.

Signalons que la requête de Paul Moka, a été également déclarée

récevable mais non fondée, en raison de ‘labsence de la preuve de

paiement de la caution par le précité. Il ressort de l’examen du

prétendu transfert, par la banque belge ING, de 160.000 FC à la Banque

Centrale, pour le compte de la Ceni, via la DGRAD, que les fonds en

question ne sont pas arrivés à destination.

Avec l’élimination de Bemba, Muzito, Gizenga et Moka, la course à la

présidentielle reste ouverte à 21 candidats.

KIMP