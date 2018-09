Présidentielle 2018 : Bemba, c’est fini !

La Cour Pénale Internationale a fixé la peine maximale de Jean-Pierre

Bemba à 12 mois de prison ferme et à 300.000 euros d’amende lors de

son audience d’hier lundi 17 septembre 2018 consacrée à l’affaire de

subornation de témoins. Mais compte tenu du fait que l’intéressé avait

déjà passé 10 ans au centre pénitencier de cette juridiction, sous le

régime de la détention, il ne perd pas le bénéfice de son acquittement

obtenu en juin dernier dans l’affaire principale relative aux crimes

de guerre et crimes contre l’humanité.

La conséquence majeure et immédiate de la condamnation « irrévocable

» du président du MLC (Mouvement de Libération du Congo) au niveau de

la CPI est son élimination définitive de la course à la magistrature

suprême du pays. Cela étant, toute possibilité de remettre en cause la

décision de la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante)

d’abord et de la Cour Constitutionnelle ensuite portant invalidation

de sa candidature est exclue.

Même si dans le camp de son parti, on persiste à soutenir l’hypothèse

d’un nouvel appel contre la décision sus évoquée de la CPI, la

participation de Bemba à l’élection présidentielle du 23 décembre

2018. Car, les membres de ces deux institutions congolaises sont

réconfortés dans leur conviction que ce candidat à la présidentielle

est frappé par deux conditions d’inéligibilité prévues à l’article 10

de la Loi électorale.

En effet, selon le législateur congolais, sont inéligibles :

– « les personnes privées de leurs droits civils et politiques par

décision judiciaire irrévocable ;

– les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef de

viol, d’exploitation illégale des ressources naturelles, de

corruption, de détournement des deniers publics, d’assassinat, des

tortures, de banqueroute et les faillis ».

Du fait que son cas judiciaire a cessé d’être vierge, Jean-Pierre ne

peut concourir à aucune élection dans le cadre du processus électoral

en cours, car privé des ses droits civils et politiques. Il est

également exclu de toute compétition électorale du fait de sa

condamnation pour subornation de témoins, que le Code pénal congolais

assimile à la corruption, avec circonstance aggravante, selon le

verdict de la Cour Constitutionnelle intervenu le lundi 03 septembre

2018.

Politiquement « mort » pour cinq ans

A la lumière de la peine prononcée contre lui par la CPI hier,

Jean-Pierre Bemba est politiquement « mort » pour au moins cinq ans,

car ne pouvant jouir de ses droits civils et politiques dans cet

espace de temps. Il reste à savoir s’il va donner des consignes de

vote, pour la présidentielle, en faveur du « candidat commun de

l’opposition » à la présidentielle, comme il l’a confié le week-end

dernier à plusieurs médias occidentaux.

S’il a les nerfs solides, comme il l’a démontré pendant ses dix ans

de détention à La Haye, et les cadres et militants du MLC (Mouvement

de Libération du Congo) continuent de croire en lui, il pourrait

rebondir politiquement après 2023. Le grand défi qui l’attend

désormais est celui du maintien de l’unité de son parti, sérieusement

miné par la désertion de nombreux cadres démotivés par sa longue

absence du pays pour les uns, ou poussés à la porte de sortie par des

campagnes de diabolisation pour d’autres. C’est en période délicate

que cadres et militants du MLC vont subir un terrible test de fidélité

à leur leader.

Kimp