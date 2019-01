Monsieur Polydor F. MUBOYAYI MUBANGA

Directeur Général du journal le Phare

Objet: Félicitations adressées par le Président Algérien au nouveau Président de la RDC

P.J: Une (01)

Monsieur le Directeur Général,

J’ai l’honneur de vous faire parvenir, ci-joint, l’information relative au message de félicitations adressé par le Président Algérien, S.E.M. Abdelaziz BOUTEFLIKA à son frère S.E.M. Félix Antoine Thisekedi Tshilombo, que nous vous prions de bien vouloir publier dans les colonnes de votre journal.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de ma parfaite considération.

P/l’Ambassadeur

L’Attaché de presse

Yahia KESSI

Le Président Algérien présente ses félicitations au nouveau Président congolais

Dans un message qu’il lui a adressé le 22 janvier 2019, le Président algérien S.E.M. Abdelaziz BOUTEFLlKA a présenté ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs voeux de succès à S.E.M Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l’occasion de son élection à la magistrature suprême de la République Démocratique du Congo.

Dans son message, le Président BOUTEFLIKA a, aussi, salué la maturité du peuple congolaise frère qui a fait triompher les valeurs de la démocratie et qui, à travers son choix, témoigne sa confiance et sa foi en la vision qu’incarne le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et qui tend à concrétiser ses aspirations à la paix et à la prospérité.

Le Président BOUTEFLIKA assure dans son message le nouveau Président congolais de son entière disponibilité à oeuvrer avec lui à l’approfondissement des relations d’amitié et de coopération entre l’Algérie et la RDC et au renforcement de la concertation politique entre les deux pays.