PPRD : séminaire de formation sur le processus électoral

shaSous la présidence du Professeur Evariste Boshab, membre du bureau politique du PPRD, ancien secrétaire général et ancien président de l’Assemblée Nationale, représentant le Secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Shadary, initiateur de ces assises, mais empêché, les travaux de l’atelier de formation des formateurs du parti ont démarré hier à

l’Hôtel Sultani.

Déjà dès 9 heures, signe visible de l’importance de ces assises, les avenues et rues situées aux environs de cet hôtel, étaient bondées des militants et des véhicules des toutes les marques. Comme participants à ces assises, l’on a noté la présence fort remarquable des membres du Bureau politique, du Conseil National, du Comité Exécutif national et

de différents candidats, ainsi que de multiples témoins du parti à plusieurs échelons des scrutins à venir.

Tour à tour sur la tribune plusieurs exposés thématiques ont été

présentés par de brillants orateurs et hauts cadres du parti,

notamment, les professeurs Evariste Boshab, Henri Mova, Adolphe

Lumanu et Richard Ilunga.

D’autres hauts cadres comme Didier Manara, Mathieu Kitanga. Toussaint

Tshilomb Send ont analysé divers thèmes en rapport avec le processus

électoral.

Selon un membre du comité organisateur et l’un des modérateurs, les

séminaristes, qui vont bénéficier de ces séances de formation, devront

à leur tour procéder à des séminaires de formation au profit d’autres

candidats et témoins attendus aux prochaines élections tel que prévues

par le calendrier électoral, et cela, sur toute l’étendue du

territoire national. En outre, il a été convenu que la modération de

tous les travaux sera assurée tour à tour par les différents

secrétaires permanents adjoints du parti. Des réunions se tenaient

dans deux salles à l’intention de hauts cadres, essentiellement les

secrétaires permanents adjoints appelés à accompagner les formateurs.

Toujours selon un membre du Comité Organisateur, comme il est prévu

une campagne de formation à travers toute l’étendue du territoire

national, des équipes des formateurs sont attendues d’ici la semaine

prochaine pour matérialiser ces instructions de l’autorité morale de

la Majorité Présidentielle. Castro