Position de la Communauté LEGA au sujet de la déclaration du 10 juillet 2017 à la télévision en rapport avec la désignation d’un nouveau président « LUSU GENERAL »

Le peuple LEGA, originaire des territoires de MWENGA, PANGI, SHABUNDA et WALIKALE est organisé au sein d’une A.S.B.L dénommée «LUSU GENERAL» dont les Statuts ont été adoptés et notariés en date du 27 mars 2009 conformément à la Loi n0004/2001 portant dispositions générales applicables aux ASBL et aux établissements d’utilité publique.

Sa direction ainsi que les modalités de désignation de ses animateurs sont régies conformément aux dispositions de l’article 37 des Statuts, tenant compte du principe rotatif et de manière cyclique, suivant un chronogramme bien défini.

La déclaration lue en son nom, le lundi 10 juillet 2017 à la télévision, désignant l’honorable MUKULUNGU IGOBO Benjamin comme Président de «LUSU GENERAL» viole les dispositions statutaires sus relevées. .

C’est pourquoi, la Communauté LEGA de 4 territoires susnommées, réunie

en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation du Comité des

sages conformément à l’article 39 alinéa 3 des Statuts,

Déclare ce qui suit:

1. La désignation de l’honorable MUKULUNGU IGOBO Benjamin comme

nouveau Président de «LUSU GENERAL» par des personnes sans qualité ni

droit est NULLE ET DE NUL EFFET; en conséquence, n’engage que son

initiateur, entendu ici, le nominé ;

2. Donc, ledit Comité, ne peut en aucune manière engager la Communauté Lega ;

3. L’Assemblée Générale Extraordinaire invite Monsieur MWAMI MASUDI

KANSILEBO, le Président sortant de bien vouloir convoquer l’Assemblée

Générale élective conformément à la procédure édictée par les Statuts.