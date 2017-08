Police nationale congolaise : des pesanteurs plombent le processus d’appropriation

Indicateur par lequel on peut évaluer la mise en œuvre de la réforme de la Police nationale congolaise, apprécier son impact sur un réel et profond changement de mentalités et de comportements dans le chef de dirigeants de la plupart des unités et services de commandement, ainsi que des policiers eux-mêmes, et palper la qualité de relations de

partenariat entre ces derniers et la population locale, la Police de proximité fait malheureusement aujourd’hui, figure de parent pauvre.

En effet, des médias, de nombreux députés et observateurs au niveau de la Société civile en ont fait le triste constat. L’enthousiasme du démarrage s’étant donc émoussé sur le terrain, avec aussi la fin de l’appui des partenaires multilatéraux, le processus d’appropriation connait quelques couacs au point de donner de bonnes raisons au Comité

de suivi de la réforme de la police, CSRP en sigle, de relancer et poursuivre la campagne de sensibilisation. Non seulement dans les provinces pilotes, mais pour préparer les esprits dans les autres provinces, afin de faire accepter ce mode de fonctionnement de la

police.

Si par sa nouveauté, les nombreux avantages qu’il comporte, ce

concept de la police de proximité avait récolté au début de sa phase

d’expérimentation dans les provinces pilotes, Kinshasa, Matadi,

Kananga, Bukavu et Bunia, l’adhésion massive de la population, force

est de reconnaître que des années après la mise en œuvre de la réforme

de la PNC, les commissariats de référence n’ont pas été totalement

pourvus en policiers formés en « police de proximité ». D’ailleurs, on

a assisté à la permutation et la désertion des policiers formés vers

d’autres unités et services où ils ne peuvent plus mettre en

application les divers enseignements reçus. Le fait qu’ils sont sous

le commandement des dirigeants qui n’appréhendent pas le bien-fondé du

concept de la police de proximité et qui sont réfractaires au

changement et à la lutte contre des antivaleurs, n’offre pas des

perspectives encourageantes.

Une volonté politique ferme pour mettre en œuvre la loi de programmation

Il se pose aujourd’hui un réel problème d’effectifs formés, alors

qu’il était prévu de poursuivre le programme de formation en police de

proximité, grâce à l’équipe des formateurs de formateurs dont dispose

le Commissariat général, la direction générale des écoles et formation

et le Comité de suivi de réforme de la police. Les choses auraient

marché comme sur des roulettes si un budget pouvait être disponibilisé

à cette fin. Au moment où l’on déplore la carence des moyens

financiers, l’insuffisance des effectifs formés, d’autres problèmes

ont également été épinglés par des observateurs. Il s’agit entre

autres, du non respect du principe de la gratuité des services offerts

à la population par la police de proximité, et ce, à cause de

mauvaises conditions de travail, en l’absence d’une formation

continue.

En outre, les Comités locaux pour la sécurité de proximité, des

structures créées pour œuvrer en partenariat avec la police de

proximité pour transmettre les besoins sécuritaires de la population

et les critiques de cette dernière sur le fonctionnement du

commissariat de référence , sur le comportement des policiers en

mission de rétablissement de l’ordre public perturbé, des enquêtes

policières ou des patrouilles.

Les autorités provinciales dans les provinces pilotes n’ont pas pris

des arrêtés pour la création des fonds pour appuyer le fonctionnnement

de Comités locaux pour la sécurité de proximité, les forums de

quartiers et des projets locaux. Que dire des difficultés de mobilité

et de carence de carburant enregistrées sur le terrain par la police

de proximité pourtant animée de bonne foi et prompte à voler au

secours des citoyens en détresse ! Comment devenir opérationnel si le

minimum fait défaut ?

Dans la plupart des provinces pilotes, le charroi automobile dont les

commissariats de référence ont été dotés en 2011 et qui ont servi aux

missions d’intervention, sont tombés en panne ou roulent dévoilant des

défaillances mécaniques. Il faut ici féliciter les commandants qui les

ont bien entretenus et s’en servent encore. Faute d’entretien, la

plupart de ce charroi a été rangé dans des garages, parce que

inutilisables, la police n’étant plus en mesure de couvrir les frais

de réparation ou de remise en état.

Quand on évoque l’état des infrastructures immobilières, des

observateurs relèvent que les cachots ne répondent plus aux normes et

les installations sanitaires n’étant pas entretenues, les droits de

l’Homme ne sont plus une priorité dans quelques commissariats de

référence.

Enfin, le processus d’appropriation est aujourd’hui au ralenti. Faute

de suivi, les populations et certains habitants ont renoué avec les

antivaleurs, brisant l’enthousiasme longtemps enregistré du temps où

la réforme de la police était portée à bouts de bras par des

partenaires. Il est donc temps que ce processus soit remis sur des

rails, avant de relancer la locomotive devant assurer son

fonctionnement optimal et son implémentation dans d’autres provinces,

selon la vision du chef de l’Etat.

J.R.T.