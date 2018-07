Polémique autour des « prisonniers emblématiques » : Franck Diongo recadre Thambwe Mwamba

La réaction du prisonnier et opposant Franck Diongo n’a pas tardé après les propos discourtois tenus contre lui et d’autres « prisonniers politiques emblématiques » par le ministre d’Etat en charge de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, en marge des travaux de la Tripartite Gouvernement/CNSA/CENI le lundi 16 juillet 2018.

Ce membre du gouvernement a affirmé qu’Eugène Diomi Ndongala, Franck

Diongo et Jean-Claude Muyambo ne sont pas libérables, car condamnés

pour des infractions de droit commun. Quant à Moise Katumbi, en exil à

l’étranger depuis 2016, le retrait des poursuites judiciaires engagées

contre lui n’est pas envisageable.

Dans son réquisitoire, Thambwe Mwamba a traité Franck Diongo de voyou

pour avoir cassé le bras d’un élément de la Garde républicaine, Jean-

Claude Muyambo d’escroc car impliqué dans plusieurs dossiers

immobiliers et Eugène Ndongala de violeur de filles mineures.

II a soutenu que leurs dossiers ne relèvent plus de sa compétence et

que l’unique alternative pour obtenir leur libération, c’est une

mesure d’amnistie présidentielle.

En réponse à cette prise de position, le Mouvement Lumumbiste

Progressiste (MLP) déclare avoir pris acte des propos proférés contre

son président, Franck Diongo.

Dans une déclaration signée par son Secrétaire général, il est

souligné que la sortie médiatique du ministre d’Etat en charge de la

Justice n’était pas gratuite.

Elle intervient au moment où le président du MLP clame son innocence

devant la Cour de cassation saisie de sa requête en révision du procès

l’ayant condamné injustement à 5 ans de prison.

Selon les partisans de Franck Diongo, l’objectif poursuivi est

d’influencer les juges qui sont appelés à statuer sur son dossier en

cassation, en vue de faire barrage à la démonstration de son innocence

et son acquittement au cas où sa requête en révision serait déclarée

recevable et fondée.

Le représentant de l’Ensemble dans la ville de Kinshasa souhaite que

les juges de la Cour de cassation ne se laissent pas influencer par

les propos du ministre de la Justice.

« Je ne suis pas un voyou et ne le serais jamais », a déclaré Franck

Diongo à travers le Secrétaire général du MLP, Nico Mayengele.

Le MLP fustige le dérapage du ministre de la Justice qui frise, selon

ce parti, l’acharnement et la persécution politico-judiciaire de

Franck Diongo.

ERIC WEMBA