Le Phare au féminin : GATEAUX DE GRAINES DE COURGE

– 2 sakombi de courges

– 3 poissons mpiodi

– 4 œufs

– 6 gros oignons

– 3 gousses d’ail

– grains de piment noir

– poivre blanc

– 2 graines de muscade

– 1 petite botte de céleri

– 2 petites bottes de ciboulette

– 2 citrons

– ½ litre d’huile végétale

– sel

– margarine

Préparation en 2 étapes:

1ère étape : vider l’intérieur des poissons, bien laver et mariner du

citron, laisser passer 10 minutes et les couper en deux et les

bouillir pour séparer la chair des os et arêtes et égoutter la chair

et mettre de côté. Puis trier les courges pour enlever les graines

pourries et écraser au mortier ( ou se servir du moulinex) et garder.

Eplucher les oignons et l’ail et couper finement les oignons. Laver

les ciboulettes et le céleri puis les couper finement. Dans un

mortier écraser muscade, poivre noir (quelques grains) et poivre

blanc (quelques grains) et mettre de côté. Puis écraser dans un

mortier (ou à l’aide d’un moulinex) oignons, ail, ciboulette et

céleri.

2e étape : Chauffer le four à 250° pendant 15 minutes et pendant ce

temps se servir d’une bassine en plastique et d’une spatule en bois

pour bien mélanger. la pâte de courge moulu et la poudre des muscade

et poivre et bien mélanger; ajouter les ciboulettes, ail et oignons

moulus et bien retourner, puis ajouter un peu d’huile et du sel et

à la fin casser les œufs (blanc et jaunes) et la chair de poisson,

bien mélanger pour obtenir une pâte molle. A l’aide de la moule,

imbiber la moule de beaucoup de margarine pour éviter que le gâteau

colle, puis verser la pâte et mettre au four et laisser 10 minutes

puis réduire le feu et laisser cuire pendant 50 minutes à feu doux. Se

servir d’un couteau et introduire dans le gâteau pour vérifier si

c’est sec, le gâteau est cuit et retirer et le couper en petits

rectangles pour servir. CM (CP)