Le Phare avait vu juste : Dialogue, le partage des postes en marche

Officiellement, les travaux du Dialogue étaient bloqués depuis le lundi 11 septembre 2016 à cause de la divergence de vue autour de la « séquence des élections », la Majorité présidentielle soutenant l’organisation prioritaire des « locales » et l’Opposition celle de « la présidentielle ». Selon les fuites qui ne cessent de filtrer des couloirs de la Cité de l’Union Africaine, le véritable casus belli se trouve ailleurs.

Des participants, qui se confient aux médias à visages découverts, n’hésitent pas à confirmer les révélations faites en son temps par Jean-Bertrand Ewanga, Secrétaire général démissionnaire de l’UNC (Union pour la Nation Congolaise), le parti de Vital Kamerhe. On se

rappelle que cet acteur de l’Opposition avait martelé que l’enjeu caché du dialogue était le « glissement », dont la contrepartie morale et financière pour les « opposants » favorables à ce schéma était le gain des portefeuilles ministériels ou des postes de gestion dans les

entreprises du Portefeuille de l’Etat.

Les ministères stratégiques non négociables

On laisse entendre, à ce sujet, que la Majorité Présidentielle

n’entend céder ni la Primature, ni les ministères qu’elle estime

stratégiques tels que l’Intérieur, les Affaires Etrangères, les

Finances, la Communication et Médias, encore moins la Banque Centrale

du Congo. Pourtant, nombre d’opposants ne jurent que par la Primature

et des méga-ministères, qu’ils considèrent comme la « prime » qu’ils

méritent pour leur allégeance à la famille politique du Chef de l’Etat

dans son obsession à geler, aussi longtemps qu’elle le pourrait,

l’élection présidentielle.

Mais, selon les paramètres en présence, la bataille de la Primature

semble perdue d’avance pour l’Opposition, qui serait bien obligée de

signer l’Accord politique en gestation après avoir fait un chantage de

façade, pour la consommation intérieure et extérieure.

On apprend aussi que le mécontentement serait en train de gagner les

rangs la plupart des délégués de l’Opposition et de la Société Civile

qui commencent à avoir le sentiment qu’ils vont finir leur séjour à la

Cité de l’Union Africaine comme des dindons de la farce. La réalité

est qu’en dépit de leurs gesticulations, un petit carré

d’opportunistes de l’Opposition va se tailler la part du lion dans le

quota des postes ministériels et de mandataires publics que voudra

bien lui accorder la Majorité présidentielle. Dès que le partage des

postes sera acquis, le dialogue pourrait enfin atterrir, avec des

Résolutions sans lendemain, à l’instar de celles des Concertations

Nationales.

Les « Mobutistes » en première ligne

Ce qui fait tiquer plus d’un Congolais, c’est la présence des «

Mobutistes » en première sur le banc de la Majorité Présidentielle.

Ces génies du mal, qui avaient largement contribué à la faillite du «

mobutisme » en torpillant les « Résolutions » de la Conférence

Nationale Souveraine ainsi que toute possibilité d’organisation des

élections locales, législatives et présidentielle, ont repris

activement du service avec leurs stratégies de blocage des forces

politiques et sociales acquises au vrai changement de gouvernance au

sommet de l’Etat.

Alors que le peuple congolais attend impatiemment d’être conduit aux

urnes dans les délais constitutionnels, ils sont en train de

reproduire les erreurs du passé, avec des « Conclaves » «

Concertations », « Tables Rondes », « Dialogues » …fondés sur

l’exclusion des personnalités politiques qui ne demandent qu’à être

soumises à la sanction du souverain primaire dans les urnes. Comment

ces faux stratéges politiques ayant provoqué la descende aux enfers de

Mobutu et du mobutisme peuvent-ils rêver de dribbler un peuple

politiquement éveillé depuis l’ouverture de l’ex-Zaire au

multipartisme, le 24 avril 1990? 26 ans après, les Congolais vont-ils

tolérer d’être embarqués dans une nouvelle et interminable transition

? Les jours et mois à venir vont apporter une réponse à tous.

Kimp