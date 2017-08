Le péché institutionnel du protestantisme en RDC

Bonjour,

Permettez-moi de vous communiquer mes impressions et réactions à la

suite du départ du pasteur Marini Bodho de la tête de l’ECC, remplacé

par son collègue, le pasteur Bokondowa à ces mêmes fonctions. Le

synode national a donc élu ce dernier à ce poste dans un souci de

changement réel.

Pour beaucoup, le désir de restaurer la crédibilité des autorités

protestantes dans la société a conduit à ce choix, tant Marini avait

fait de l’ECC une Église partisane, inféodée jusqu’à la caricature au

pouvoir en place.

Historien de cette Église, j’avais été approché par une partie

importante des Communautés membres de l’ECC pour être leur «

candidat», contre Bokeleale et le même Marini lors du synode de 1994.

Corruption, menaces et pressions tribalistes extrêmement

fortes…s’avéreront déterminantes. «Voulez-vous d’un autre

Tshisekedi dans l’Église ?» : Bokeleale réussit ainsi à écarter les

élections de l’ordre du jour du synode.

Je suis retourné en France où j’avais un poste de pasteur et

préparais ma carrière d’enseignant comme théologien ou sociologue. «

Eglise du Christ au Zaïre, formation et adaptation d’un protestantisme

à la dictature», Karthala, Paris, 1992, est mon ouvrage majeur sur le

sujet.

Les compromissions des dirigeants protestants avec les régimes

autocratiques, oppresseurs de leur peuple et odieux en ce qui concerne

les Droits de l’homme : voilà le péché institutionnel majeur qui

gangrène le protestantisme dans notre pays. Depuis Bokeleale jusqu’à

Marini, cette dérive s’est installée avec une aisance allant jusqu’à

la démesure.

Accordez-moi quelques instants pour une mise en perspective nécessaire.

Cette conduite a été accompagnée d’une forme d’impunité politique,

facilitant un clientélisme éhonté sur les dirigeants des Communautés

dans les provinces. Les autorités de l’ECC n’ont eu de cesse en

suscitant ou en exacerbant les conflits au sein des Communautés, les

fragilisant, nuisant même aux relations que ces Communautés pouvaient

se prévaloir vis-à-vis des donateurs extérieurs.

De Bokeleale à Marini, ce régime de domination sur les

ecclésiastiques des provinces est allé ensemble avec l’imposition

farfelue, mais politiquement et symboliquement efficace, d’un régime

hiérarchique ne correspondant à rien aux traditions historiques de ce

protestantisme et qui, pour la majorité des Communautés, était

théologiquement une forme de trahison. Car celui-ci est

fondamentalement attaché à l’égalité de tous les fidèles, qu’ils

soient clercs ou laïcs, administrateurs ecclésiastiques ou simples

paroissiens de base. Beaucoup des représentants parmi les dirigeants

des Communautés ont cependant mordu à cette mode passablement

empruntée des catholiques afin de protéger leur parcelle des

privilèges et se faire respecter dans leurs fiefs respectifs. Et de

cette manière, peser politiquement aux yeux des autorités nationales

de l’ECC, comme à ceux des représentants de l’État et du régime au

pouvoir.

Ce phénomène est aujourd’hui caricatural parmi les conducteurs des

Eglises de réveil. Une mystification qui profite de la crédulité

franchement dommageable au sein de la population et de son désir

immense de leadership.

Mais on voit aussi comment l’autoritarisme et le démon de la

féodalité se sont emparés du protestantisme et des nouvelles Eglises

dans sa marge. Ce qu’il faut voir là est plus qu’une lutte généralisée

de reconnaissance.

La lutte pour les titres ou pour les places du pouvoir

Dans notre société sans loi, où la justice est un mot vide, c’est la

loi du plus fort, qui impitoyablement s’applique. Ce sont les

performances du plus grand manipulateur qui réussissent là où la

violence contre la confiance semble préférable à la violence brutale

contre les autres. C’est la survie, la recherche de l’«avancement»

qui résument cette situation. Les titres et les positions de noblesse

et des privilèges dans l’Église correspondent proportionnellement aux

capacités que procurent les «mabonza». Ou aux «moyens» fournis par les

«partenaires».

La bataille pour les grands titres cache la ruée vers les avantages

réels ou supposés. Chacun prend. Chacun s’accapare de ce qu’il peut.

C’est ce régime généralisé de prédation qui fait visiblement le

naufrage de notre société et de nos Églises.

Certains applaudissent la nomination du pasteur Bokondowa à la tête

de l’ECC. Oui, notre Église aspire profondément au changement.

Surtout en cette année très significative des 500 ans de la Réforme,

c’est-à-dire la fondation du protestantisme par Martin Luther, un

ancien moine catholique.

Le changement que nous nous devons, pour l’honneur de l’Évangile,

pour laver le discrédit de l’ECC, est celui qui réhabilite le

protestantisme dans ses propres principes, dans les valeurs éthiques

et morales qu’il a toujours défendues : liberté, justice, démocratie,

solidarité et, par dessus tout, la tolérance et le respect des autres.

Il est tout de même regrettable que certaines personnalités

protestantes congolaises aient été exclues

du processus de préparation de ce synode dit de « changement «, qui en

réalité avait tout à gagner en se manifestant comme un rassemblement

ouvert à tous et à toutes. Tout en respectant la règle touchant aux

voix délibératives et consultatives.

Le problème de l’opacité demeure. Où a-t-on enfin trouvé les fonds

pour la tenue du synode, puisque les finances de l’ECC étaient

réputées insuffisantes et que les Communautés ne se pressaient

nullement pour les renflouer?

Pourquoi la tentation d’un leadership fermé perdure-t-elle dans cette

Église, au point d’en donner une image d’une institution des

quelques-uns, les « entre-nous»? Les lignes ethno-ecclésiastiques

ont-elles été sans influence?

Beaucoup de zones d’ombres demeurent avec leur lot d’interrogations. Passons.

Faut-il pour autant bouder ce synode et se retirer dans l’enclos de

méfiance et du scepticisme confortable du genre « je vous l’avais

bien dit…» ? Ce serait trop d’orgueil. Trop de présomption qui

consiste à vouloir apporter sa contribution au redressement de

l’Église, tout en nourrissant ce qui la mine : Intérêts personnels,

«sagesse» du court terme, démon des clans, de clientélisme et des

convictions intolérantes.

Le nouveau président de l’ECC est tout de même l’homme qui a procédé

à la modification de la Constitution de sa propre Communauté dans le

but de rester à son poste le plus longtemps possible…

Ces politicailleries comme mode de gouvernance ecclésiastique, contre

le sens de transparence et l’éthique du désintéressement, n’augurent

rien d’évangélique pour la relève de l’ECC.

Le défi véritable n’est peut-être pas tout ce qui a été claironné

lors du synode. Et les avocats du nouveau « départ» ne peuvent pas

tous prouver un même degré de sincérité. Les incertitudes lourdes,

qui planent sur le destin des «kabilistes» et de leur règne, avivent

la clairvoyance. Ceci n’a jamais été qu’un monopole des opportunistes.

Quelle est à vrai dire notre priorité. Où devons nous impérativement

nous diriger après ce «changement» ?

«Cherchez d’abord le Royaume et la justice de Dieu et tout cela vous

sera donné par surcroît»,(Matthieu 6, 33). Relisons attentivement.

Qu’est-ce qui est important dans cet enseignement; est-ce «ce qui est

donné par surcroît» ou «le Royaume et la justice de Dieu» ?

Depuis Bokeleale jusqu’ à Marini, le pragmatisme

ecclésiastique a toujours primé sur le courage, la simplicité d’être

ce que nous avons à être. Ce projet d’Église s’est révélé non

seulement misérable et sujet de dérision, mais surtout un cauchemar

sociétal, un cynisme phénoménal!

Pourquoi ne pouvons-nous pas tenter autre chose? Cela s’appelle

Repentance (retour précisément au Royaume et à la justice Dieu). Cela

s’appelle également ministère de l’Espérance.

Dr. Philippe Kabongo Mbaya, pasteur

( Communauté presbytérienne au Congo)