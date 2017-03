LE PAVE DE LUBAYA : « Adieu l’Accord de la Saint Sylvestre ! »

Visiblement ulcéré comme des millions de Congolaises et Congolais qui

avaient placé tous leurs espoirs dans le deal politique du 31 décembre

2016 entre la Majorité Présidentielle et le Rassemblement pour sortir

la République Démocratique du Congo de la crise politique provoquée

par la non tenue des élections dans le délai, Claudel André Lubaya

tire la sonnette d’alarme.

L’élu de Kananga, qui ne croit plus en la bonne foi des caciques de la

famille politique du Chef de l’Etat, qu’il accuse d’avoir renvoyé

l’Accord de la Saint Sylvestre aux calendes grecques, appelle ses

pairs du Rassemblement à imaginer d’autres stratégies pour gagner la

bataille de l’alternance pour laquelle beaucoup des compatriotes ont

payé de leurs vies.

Pour le président de l’UDA, la famille politique de Joseph Kabila a

déjà mis une croix sur l’Accord du 31 décembre 2016.

La tribune de Lubaya

59 jours après, la Majorité présidentielle n’y croit pas. Moi non

plus. A la lumière de l’évolution de la situation, je suis tenté de

croire (à moins d’être contredit par des faits probants) que la

Majorité présidentielle a mis une croix sur l’accord de la Saint

Sylvestre et ce, au lendemain même de sa signature, dictée en son

temps par l’impératif de faire baisser la tension.

59 jours (janvier et février consommés) se sont écoulés sans

qu’aucune clause importante dudit accord ne soit mise en oeuvre. Pour

preuve : les prisonniers continuent à crouler dans leurs cellules

humides sans espoir d’être libérés. Les exilés sont toujours dans

leurs abris d’hiver, espérant le go de Kinshasa et qui traîne à venir.

Les délégués de l’opposition (Udps-Mlc) à la Ceni font de la

résistance et refusent de libérer les postes. Les doublons des partis

politiques se maintiennent. Les médias proches de l’opposition sont

toujours réduits au silence tout comme les biens de certains

dirigeants de l’opposition restent bloqués suite aux tracasseries

fiscales. Comble de tout, la nomination du 1er Ministre peine à se

réaliser et suscite un débat dans tous les sens, à la grande

satisfaction des stratèges de la MP qui ont décidé de rouler le

Rassemblement dans la farine, en faisant une lecture à contre sens de

la disposition relative à ce sujet.

Entre-temps, le peuple veut encore y croire. Les chancelleries

également, ainsi que les évêques membres de la Cenco, parrains dudit

accord, même si leur sortie médiatique de lundi dernier a laissé

transparaître des signes d’essoufflement et leur incapacité à désigner

nommément l’auteur ou la cause du blocage.

Face à ce sombre tableau et à la mauvaise foi manifeste des

partenaires en face, il y a lieu d’affirmer que la MP est résolument

déterminée à bloquer par tous les moyens, la mise en oeuvre de

l’accord du 31 décembre 2016. Elle n’y croit pas. Les signes palpables

sont là. Et c’est fort de ces indices sérieux que je me fais le devoir

de soulever ce débat que je veux sans passion.

A mon humble avis, le Rassemblement gagnerait en repensant la lutte

au lieu de continuer à rêver de la mise en oeuvre d’un accord à ce

jour hypothétique.

Claudel André Lubaya,

Député National