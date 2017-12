Le pavé de LICOCO : Bukanga Lonzo, la vache laitière de quelques initiés

Destiné à devenir un grand grenier agricole pour le ravitaillement régulier de la ville de Kinshasa en produits vivriers, dont le surplus serait exporté, le projet du Parc agricole de Bukanga Lonzo avait à juste titre, suscité beaucoup d’enthousiasme et d’espoirs lors de sa

mise en service. Voilà qui explique pourquoi la signature du contrat de partenariat liant le gouvernement congolais et la société sud-africaine Africom Commodities Ltd pour la concrétisation de ce projet de parc agro-industriel avait fait l’objet d’un battage

médiatique particulier. Fer de lance du gouvernement pour la lutte

contre l’insécurité alimentaire des populations riveraines, Bukanga

Lonzo ressemble aujourd’hui à un projet mort-né. Des critiques fusent

de toutes parts, non sans raison.

N’ayant pas répondu à ses promesses, ce projet agricole laisse

l’opinion nationale dubitative quant à ses perspectives d’avenir. Car,

rares sont les Kinois qui, au quotidien, retrouvent dans leurs

assiettes, des légumes, des épices et autres féculents produits par ce

parc agro-industriel. D’où des questions sur sa capacité réelle de

production pour nourrir les habitants de cette contrée, de ses

environs et ceux de la ville de Kinshasa. L’euphorie suscitée par la

vente des sacs de farine de maïs dans quelques containers à Kinshasa

s’est vite estompée. L’unique point de vente qui résiste encore à la

faillite est celui de Masina/Pascal.

La Ligue congolaise de lutte contre la corruption vient de jeter la

semaine passée, un pavé dans la mare, en dénonçant le montage

financier opaque et la gestion financière nébuleuse de ce parc

agro-industriel dont l’investissement initial s’élève à 150 millions

de dollars. A la lumière du rapport d’audit diligenté par le ministère

des Finances auprès du cabinet d’experts Ernest and Young, dont cette

ONG spécialisée en bonne gouvernance s’est procuré une copie, Bukanga

Longo pour cette structure associative, serait érigé en vache laitière

pour les dirigeants de ce par agro-industriel, ainsi que pour

certaines autorités congolaises. LICOCO affirme à ce sujet, que sur le

site web de Bukanga Lonzo, aucune information n’est divulguée sur les

actionnaires réels des sociétés partenaires d’Africom Commodities et

d’autres entités économiques. Dans leur rapport, comme l’indique la

LICOCO, les experts du cabinet d’audit Ernest and Young n’ont pas pu

accéder à certains documents comptables, ni au contrat signé entre les

prestataires AEEE Power et MIC Industries. Pire, ils n’ont pas été en

mesure de vérifier la nature de certaines dépenses engagées pour le

compte de ce projet. Dépenses qui se rapportent aux paiements en

faveur des institutions de la RDC. Soit 628.788 dollars et 680.222.408

FC. Des individus seraient bénéficiaires de certains paiements,

notamment 52.850 dollars et 90.854.000 FC. Le partenaire Africom

Commodities ne reconnait pas le projet PARC à qui il a été versé les

sommes de 45.000 dollars et 754.000.330 FC. Il en est de même pour des

sociétés publiques à qui il a été transféré le montant de 126.300.324

FC. La liste n’est pas limitative. Il y a aussi la somme de

874.121.880 FC décaissée pour la libération du capital des sociétés

PARCAGRI, MARIKIN et SEPAGRI. Et des paiements de l’ordre de 7.225.450

dollars en faveur des entreprises DESTICLOX et TRIOMF considérés par

Africom Commodities LTD comme ne se rapportant pas au projet du Parc

agro-industriel de Bukanga Lonzo.

Le constat des auditeurs du cabinet Ernest and Young est ahurissant

et les conclusions de LICOCO bouleversantes. Ce projet a été conclu

dans le cadre d’un marché de gré à gré, et ne respecte les règles de

la loi de passation de marchés publics et toutes les opérations de

passation de marché, de gestion financière et comptable ont été

effectuées directement en Afrique du sud, au siège d’Africom

Commodities LTD.

Aussi les prix pratiqués par les fournisseurs d’Africom Commodities

Ltd sont excessivement supérieurs à ceux des concurrents sur le marché

international. Les dispositions de l’acte uniforme Ohada ne sont pas

respectées. Ces auditeurs ont dévoilé également des paiements

effectués directement à des tiers pour lesquels les évidences

probantes et appropriées ne sont pas établies, et des différences

entre les montants déclarés par Africom Commodities Ltd et ceux

déclarés par la Direction du Trésor et Ordonnancement du ministère des

Finances.

Devant de telles irrégularités flagrantes, la LICOCO a formulé une

série des recommandations aux autorités congolaises pour initier des

actions judiciaires contre les dirigeants du Parc agro-industriel et

des responsables politiques qui ont favorisé la mauvaise gestion du

projet Bukanga Lonzo. Au Parlement, de diligenter une enquête et

d’interpeller les gestionnaires de ce projet. Aux organisations de la

société civile, d’encourager les chefs de terres à se constituer

parties civiles pour spoliation de leurs terres.

J.R.T.