Passeports semi-biométriques : les précisions de l’UE

Suite à des insinuations infondées, la Délégation de l’Union européenne et les ambassades des pays membres de l’espace Schengen présents en RDC souhaitent communiquer ce qui suit:

Les passeports semi-biométriques congolais ont toujours été acceptés en espace Schengen, tout comme les passeports biométriques depuis la fin 2015. Il n’y a jamais eu de remise en cause, pour quelque raison que ce soit, de la validité d’un passeport congolais, sauf

naturellement, quand il était établi qu’il était frauduleux ou contrefait.

Dans l’espace Schengen même circulent légalement des passeports électroniques (appelés semi-biométriques en RDC) et biométriques. Il serait difficilement compréhensible de limiter, pour les citoyens d’un état étranger, l’accès en espace Schengen de détenteurs de passeports

qui sont acceptés pour des citoyens européens.

La décision annoncée par communiqué officiel n° 130/0001/2017 du

Ministère des Affaires étrangères et de l’Intégration régionale de RDC

le 15 septembre 2017 de retirer de la circulation, à dater du 16

octobre 2017, les passeports semi-biométriques, conduit à suspendre,

jusqu’à nouvel ordre, l’émission de vignettes visa sur les passeports

semi-biométriques congolais. Cette mesure est imposée par la durée de

validité du passeport : un visa ne peut être émis que sur un passeport

disposant au moins de trois mois de validité ; les passeports

semi-biométriques de RDC voyant leur validité expirer désormais le 16

octobre prochain, toute émission de visa sur ces passeports devient

impossible légalement.

Naturellement, les visas déjà émis sur ces mêmes passeports resteront

pleinement valides du point de vue de la législation européenne s’ils

sont accompagnés d’un titre de voyage en cours de validité.

La Délégation de l’Union européenne et les ambassades des pays

membres de l’espace Schengen présents en RDC regrettent les

inconvénients qui pourraient en découler pour les demandeurs de visa

congolais, mais tient à souligner que cette décision n’est en rien de

son fait et résulte exclusivement de la nouvelle réglementation

congolaise, annoncée le 15 septembre.