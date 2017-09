Passeports semi-biométriques : l’ODC dénonce la violation des droits des consommateurs

La mesure du ministère des Affaires Etrangères d’invalider les passeports semi-biométriques à partir du 16 octobre 2017 continue à faire couler beaucoup d’encre et de salive. Plusieurs voix s’élèvent pour dénoncer une mesure injuste et impopulaire. C’est le cas de l’Organisation de Défense des Consommateurs, qui a exprimé son ras-le-bol dans un communique de presse publié le mardi 26 septembre 2017.

L’Organisation de Défense des Consommateurs demande au Gouvernement

d’accorder un délai d’au-moins six mois aux détenteurs des passeports

semi-biométriques encore valides. Elle sollicite également des mesures

d’exemption partielles ou totales quant au paiement de frais

d’acquisition des passeports biométriques pour les victimes de cette

mesure gouvernementale, qu’elle considère comme une violation des

droits fondamentaux des consommateurs. L’ODC recommande au

gouvernement de s’inspirer des principes directeurs des Nations-Unies

pour la protection des consommateurs, en tenant compte des besoins de

la population et de la situation socioéconomique du pays, eu égard au

coût standard du passeport biométrique.

Par conséquent, cette décision a été prise en violation du droit qui

veut que les intérêts des consommateurs soient pris en compte dans la

conception et l’exécution de la politique gouvernementale et dans le

développement des produits et services.

Cette organisation de défense des consommateurs rappelle que les

passeports-semi-biométriques ont été délivrés par le gouvernement à un

prix excessif pour une durée de cinq ans. Pour cette organisation, il

s’agit d’un droit acquis et le gouvernement ne devrait pas négliger

l’aspect lié aux frais versés par leurs détenteurs. L’ODC regrette

que le gouvernement ait surpris, tant la bonne foi de ces derniers

que la stabilité et la prévisibilité conférées par les mesures

d’encadrement du passeport biométrique lors de son lancement,

permettant ainsi de courir jusqu’à son expiration.

« L’ODC stigmatise le retrait des passeports bientôt déclarés

invalides contre remise d’une photocopie car, constitutif d’entrave à

la liberté de circulation des consommateurs, cas de transposition du

visa qui requiert impérativement son original », poursuit le

communiqué.

L’ODC réaffirme par ailleurs son engagement aux côtés des Congolais à

porter très haut la défense des droits des consommateurs.

MURKA