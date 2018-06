Parlement : la session extraordinaire s’ouvre ce matin

Moins d’une semaine après la clôture de la session ordinaire de mars 2018, les Députés et Sénateurs reprennent à nouveau ce matin le chemin de l’Hémicycle de Lingwala. Cette fois-ci, ils vont participer aux travaux de la session extraordinaire de leur institution convoquée en vue d’examiner et adopter certaines matières jugées urgentes et prioritaires pour la vie de la Nation. Le texte le plus cité est celui relatif au statut des anciens présidents de la République, qui doivent

absolument être sécurisés juridiquement et financièrement, pour leur

ôter la tentation des mandats à vie.

Bien que l’ordre du jour de cette session extraordinaire ne soit pas

encore dévoilé par les bureaux de deux chambres parlementaires, on

apprend dans les couloirs du Palais du peuple que le Chef de l’Etat

pourra saisir l’occasion pour s’adresser aux Congolais en marge de

cette session. La date de vendredi 22 juin est même avancée comme

celle où Joseph Kabila parlera.

Un discours vivement attendu

En effet, au regard de la situation politique actuelle que traverse

le pays et qui reste marquée par un long suspense dû notamment à la

problématique d’une éventuelle candidature du président sortant à la

présidentielle, l’adresse de Joseph Kabila Kabange est plus que jamais

attendue aussi bien par les Congolais que tous ceux qui s’intéressent

à la crise congolaise. C’est le cas des organisations régionales et

internationales dont la République Démocratique du Congo est membre,

et également de ses partenaires traditionnels.

Ce n’est un secret pour personne que tout le monde attend voir le

chef de l’Etat se prononcer sur ce sujet qui défraie la chronique à

six mois de l’élection présidentielle prévue le 23 décembre 2018 et à

un mois du dépôt des candidatures audit scrutin, afin de fixer

définitivement l’opinion en levant l’équivoque qui n’a que trop duré.

L’inquiétude suscitée par cette question s’est accentuée avec la

tournée à travers le pays, entamée il y a quelques semaines, par le

secrétaire permanent du PPRD (Parti du Peuple pour la Reconstruction

et la Démocratie), Emmanuel Shadari. Les propos tenus par ce dernier à

certains endroits où il est passé, particulièrement dans l’ex-province

de l’Equateur aujourd’hui démembrée en cinq nouvelles provinces

(Equateur, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, et Tshuapa) devant les

foules ont levé l’équivoque sur le flou qu’entretenait jusque là la

majorité présidentielle à propos de la probable candidature de son

autorité morale à la prochaine présidentielle.

D’après les analystes de la politique congolaise, c’est désormais

clair que la majorité présidentielle veut pousser Joseph Kabila à se

représenter pour un troisième mandat, bien que la Constitution et

l’Accord de la Saint Sylvestre le lui interdisent. On rappelle que le

Secrétaire permanent du parti présidentiel avait tenu des propos du

genre « Joseph Kabila était là, il est là, et sera là avec vous ». Une

harangue populaire ayant suscité des commentaires en sens divers,

surtout que la famille politique du chef de l’Etat tarde à présenter

son dauphin tout en sachant que son autorité morale se trouve

actuellement dans l’incapacité juridique et légale de postuler pour la

troisième fois à l’élection présidentielle après avoir épuisé ses deux

mandats.

Le discours de Joseph Kabila est aussi attendu pour qu’il rassure

l’opinion, en sa qualité de garant de la Nation, du financement par le

gouvernement du processus électoral pour que le rendez-vous du 23

décembre ne rate point. Car, la Commission Electorale Nationale

Indépendante, (CENI), ne cesse de déplorer des retarrds dans le

financement au risque de perturber son calendrier des élections.

De même, le chef de l’Etat devra garantir un climat de paix à tous

les acteurs politiques en commençant par rendre effective la

décrispation politique, par la libération des prisonniers politiques

et d’opinion dits emblématiques, tout comme arrêter des poursuites

judiciaires qualifiées de politiques à l’endroit des opposants.

Voilà les raisons qui font que les Congolais et les organisations

internationales dont la RDC est membre ainsi que ses partenaires

traditionnels, attendent avec impatience le discours de Joseph Kabila

de ce vendredi.

Dom