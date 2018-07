Le Parlement ce jeudi en Congrès : une question à Kabila, 3me mandat ou pas ?

Le Chef de l’Etat, Joseph Kabila, est appelé à livrer un important message à la Nation ce jeudi 19 juillet 2018 dans l’après-midi au Palais du Peuple, sur les coups des 15 heures locales, à travers le Parlement (Sénat et Assemblée Nationale) réuni en Congrès. A une

semaine (25 juillet 2018) de l’ouverture, par la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante), des Bureaux de Réception et Traitement des Candidatures pour l’élection présidentielle, le suspense est au top en ce qui concerne l’option à lever par le

Président de la République actuellement en fonction.

Va-t-il s’incliner devant la Constitution et l’Accord du 31 décembre 2016, qui lui interdisent de postuler pour un troisième mandat ? C’est la grande question à laquelle il ne peut plus se dérober et à laquelle l’opinion tant nationale qu’internationale attend une réponse claire

et définitive. Evasif jusque-là sur son avenir politique, en dépit des pressions tant internes qu’externes visant lui faire jouer cartes sur table, Joseph Kabila a continué à semer le doute dans les esprits quant à sa volonté de prendre sa « retraite politique » au lendemain

de l’élection de son successeur au poste, le 23 décembre 2018.

Ce que des millions de Congolaises et Congolais voudraient entendre de

sa propre bouche, ce n’est pas son engagement à respecter la

Constitution, ni le bilan de ses 17 ans à la tête du pays, mais sa

décision de se porter candidat ou non à la présidentielle de décembre

2018. Dans l’hypothèse où il ne se représenterait pas, l’attention de

tout un pays va se focaliser sur l’identité de son virtuel « dauphin

», dont chacun voudrait connaître l’identité avant qu’il n’aille

déposer son dossier à la CENI.

Grandes décisions ?

Avant que Joseph Kabila n’abatte ses cartes ou n’aggrave la fièvre

électorale pour la présidentielle par un mutisme total autour de ses

ambitions politiques, les spéculations vont dans tous les sens au

sujet de ses velléités de se représenter pour un troisième mandat. A

cet effet, la pré-campagne électorale menée dernièrement en provinces

par le Secrétaire Permanent du PPRD (Parti du Peuple pour la

Reconstruction et la Démocratie) ainsi que la création, de toutes

pièces, du FCC (Front Commun pour le Congo), dont il est l’ « Autorité

morale », alors que Joseph Kabila pilote déjà, depuis 2006, la méga

plate-forme MP (Majorité Présidentielle) poussent d’aucuns à le

soupçonner de ne pas être disposé à se retirer du pouvoir.

Toutefois, certains observateurs veulent bien lui accorder le bénéfice

du doute, surtout depuis que le Secrétaire général des Nations Unies,

Antonio Guterres, a déclaré, en fin de semaine dernière, que

l’entourage de Kabila lui a garanti qu’il allait annoncer incessamment

de « grandes décisions » concernant son avenir politique et qu’il ne

voulait laisser l’impression que cela était fait sous la pression de

la communauté internationale. Selon ce haut responsable onusien, son

rendez-vous manqué avec le président congolais, le 10 juillet à

Kinshasa, avait pour soubassement principal la nécessité, pour Joseph

Kabila, de réfléchir profondément et sereinement à ces « grandes

décisions ».

Mais Antonio Guterres a fait remarquer que si ces « grandes décisions

» n’allaient pas dans le sens des attentes de la majorité des

Congolais, ce serait fort dommage pour la suite des événements en RDC.

Kimp

DECISION CONJOINTE N°RDC/ASS.NAT-SEN/003/2018 DU 18 JUILLET 2018

PORTANT CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE

NATIONALE ET DU SENAT EN CONGRES

Les Présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Constitution du 18

février 2006, spécialement ses articles 77, 100, 119 et 120,

Vu le Règlement intérieur du Congrès, spécialement ses articles 1er à

8, 16 et 38;

A la demande du Président de la République

DECIDENT

Article 1er : L’Assemblée Nationale et le Sénat sont convoqués en

Congrès le jeudi 19 juillet 2018, à 15 heures.

Article 2 : L’ordre du jour dudit Congrès comporte un seul point, à

savoir le Discours du Président de la République sur l’état de la

Nation.

Article 3 : La présente Décision conjointe entre en vigueur à la date

de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 18 juillet 2018

Pour le Sénat

Léon Kengo wa Dondo

Pour l’Assemblée Nationale

Aubin Minaku Ndjalandjoko