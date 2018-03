Parlement : c’est la dernière session

La session ordinaire du Parlement qui s’ouvre ce jeudi 15 mars devrait

la toute dernière de la législature de 2011 qui aurait dû, en

principe, s’arrêter en 2016. Mais, elle a bénéficié d’un bonus de

glissement de deux années supplémentaires à cause de la non

organisation dans les délais constitutionnels des élections

présidentielle et législatives nationales.

A partir du mois de juillet prochain, on sera déjà en pleines

opérations électorales avec l’enregistrement des candidats, l’examen

des candidatures ainsi que la publication des listes des candidats, la

période de campagne électorale à laquelle la plupart de ceux qui

siègent actuellement au Parlement, à l’Assemblée nationale comme au

Sénat, pourront prendre part.

Pour ce faire, cette dernière session devra s’atteler en priorité au

vote des lois essentielles et urgentes à l’instar de la loi portant

répartition des sièges dans les circonscriptions électorales, en vue

d’accélérer le processus électoral.

Ce n’est plus l’heure de distraire l’opinion avec des pratiques

telles que des tractations pour choisir un nouveau gouvernement, ou

chercher à appliquer comme il se doit l’Accord de la Saint Sylvestre

qu’on a expressément foulé aux pieds, en violant délibérément sa

lettre et son esprit pour en faire une application tronquée et sur

mesure. L’unique alternative qui reste, et celle à même de fédérer

tout le monde, c’est de créer des conditions propices à la tenue des

élections.

Cependant, la préparation de celles-ci exige qu’on observe un certain

nombre de préalables à remplir parmi lesquels l’application effective

des mesures de décrispation du climat politique.

Cette fois-ci, on espère voir les députés et sénateurs agir en toute

responsabilité lors de l’examen et vote des lois prioritaires

attendues pour faire avancer le processus électoral, et non continuer

de répondre à des mots d’ordre de leurs familles politiques en

transformant le parlement en simple caisse de résonnance de

l’Exécutif, comme cela a été observé tout au long de cette

législature, oubliant ainsi le contrat pris avec le peuple. Ils ont

tout intérêt à se montrer ne fut-ce qu’à la fin comme des élus du

peuple. Car, ceux qui oseront encore s’amuser comme par le passé

pourront bientôt répondre de leur comportement dans les urnes

lorsqu’ils retourneront dans leurs bases respectives pour solliciter

de nouveaux suffrages.

Pour rappel, sur les 500 députés de la transition dictée par le

Dialogue intercongolais de Sun city, il n’y avait que 42 revenus dans

l’hémicycle à l’issue des législatives de 2006. Et il y avait eu moins

de 100 députés reconduits à l’Assemblée nationale à l’issue des

législatives de novembre 2011 parmi ceux de la législature de 2006.

Hormis les matières liées au processus électoral, il y a également

nécessité pour les parlementaires de voter le texte d’application de

la loi relative aux manifestations publiques. Ils devraient tirer au

clair cette notion d’information que les autorités

politico-administratives éprouvent du mal à respecter. Car, on ne fait

qu’assister à la répression continue des marches pacifiques suite à

leur interdiction sans raison valable. Alors qu’on est dans le régime

d’information et non d’autorisation, chaque fois qu’une marche

pacifique est convoquée, il y a toujours refus de l’autorité.

De même, le Parlement devrait faire diligence dans le remplacement du

Rapporteur du bureau de la Ceni, tel que réclamé par son parti l’UDPS

; et s’impliquer également pour l’application effective des mesures de

décrispation arrêtées dans l’Accord du 31 décembre 2016 afin de créer

un climat de confiance mutuelle et de paix avant d’aller aux

élections.

La Ceni et le Gouvernement invités à jouer franc jeu

Par ailleurs, la tenue des élections attendues à la fin de cette

année selon le calendrier publié par la Ceni dépendra du travail,

mieux du sérieux que le pouvoir organisateur mettra dans la

préparation de celles-ci. La Ceni devra donc mettre à profit le temps

lui imparti afin de respecter son calendrier pour éviter une énième

prolongation, synonyme du chaos, vu la tension qui règne depuis

l’expiration de tous les mandats électifs en décembre 2016.

De son côté, le gouvernement qui a jusqu’ici péché par le non

décaissement des fonds nécessaires pour l’organisation de différents

scrutins – aucune justification sur les 250 millions de dollars

alloués à l’organisation des élections dans chaque exercice budgétaire

pendant 5 ans, soit un total de 1 milliard 250 millions de dollars –

devra faire preuve de responsabilité et tenir sa promesse pour éviter

que le pays sombre dans les violences.

L’heure de l’introspection !

Cette dernière session du Parlement devrait aussi servir d’occasion à

chaque élu de jeter un coup d’œil dans le «rétroviseur» pour voir son

passé, et se poser des questions sur la gestion de son mandat,

comment il a dû jouer son rôle d’élu face aux pillages des ressources

nationales, à l’insécurité avec à l’affiche des massacres et tueries

au quotidien des compatriotes, à la corruption érigée en mode de

gestion, aux cris de détresse de la population privée de tous les

besoins vitaux, etc. Bref, l’heure a sonné pour que chacun fasse un

examen de conscience en s’interrogeant s’il a répondu aux attentes de

ses électeurs.

Dom