Panne financière du processus électoral : le ministre  des Finances dément

Décidément, les réseaux sociaux s’imposent désormais comme les

incontournables et insaisissables « régulateurs » de la vie politique,

économique, sociale et culturelle en République Démocratique du Congo.

Après avoir secoué dernièrement le microcosme politique congolais en

attribuant à la DGM (Direction Générale de Migration), une liste de 96

personnalités politiques congolaises accusées d’être porteuses d’une

nationalité étrangère, et par conséquent inéligibles, voici qu’un

Twitter lâché en ce début de semaine impute, au ministre des Finances,

Henri Yav Mulang, la « patate chaude » faisant état de l’assèchement

des finances publiques et, par conséquent, de l’incapacité du

gouvernement congolais à s’assumer comme principal et unique bailleur

du processus électoral.

Dans un communiqué signé de la main de son Directeur de Cabinet et

remis aux médias hier mardi 07 août 2018, le ministre des Finances,

qui ne se reconnaît pas « propriétaire » d’un compte Twitter, dément

de la manière la plus catégorique l’information selon laquelle le

gouvernement aurait fermé le robinet pour le financement du processus

électoral. Henri Yav Mulang profite de cet incident malheureux pour

rassurer la classe politique et l’électorat congolais ainsi que les

partenaires extérieurs que le gouvernement congolais va respecter,

jusqu’au bout, ses engagements financiers vis-à-vis de la CENI

(Commission Electorale Nationale Indépendante).

Cet éclairage est d’autant nécessaire que la clôture de l’opération de

dépôt de candidature à la présidentielle intervient ce mercredi 08

août 2018 et que tous les candidats à la magistrature suprême du pays,

à la députation nationale et provinciale attendent impatiemment la

publication des listes provisoires d’abord et définitives ensuite,

attestant de la validation de leurs dossiers, avant de se mettre en

ordre de bataille. Une panne financière du processus électoral était

synonyme, pour eux comme pour leurs futurs électeurs, de « glissement

» sine die du calendrier électoral, dont chacun peut imaginer les

dégâts au niveau des états-majors politiques ?

COMMUNIQUE OFFICIEL

Le Cabinet de son Excellence Monsieur le ministre des Finances, Henri

Yav Mulang, porte à la connaissance de l’opinion tant nationale

qu’internationale que des individus mal intentionnés ont créé, en son

nom un faux compte Twitter dans lequel ils lui attribuent des propos

tendant à faire croire que suite aux difficultés d’ordre financier, le

gouvernement de la République ne sera pas en mesure de financer le

reste du processus électoral. Et par conséquent, le ministre demande à

la classe politique congolaise d’engager un dialogue.

Le Cabinet dément catégoriquement ces allégations et informe

l’opinion que le ministre des Finances n’a jamais disposé d’un compte

Twitter encore moins Facebook.

Fait à Kinshasa, le 07 août 2018

Maître Masengo Musabwa Guyslain

Directeur de Cabinet