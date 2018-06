Palu : qui nomme et qui révoque ?

En moins de 3 mois, des têtes continuent à tomber au Parti Lumumbiste

Unifié, sans que l’on sache qui est derrière ces nominations et

révocations qui se succèdent à un rythme incroyable. Hier, l’on a

appris que le fils biologique du Patriarche Antoine GIZENGA, à savoir

le nommé LUGI ou Lumumba Gizenga a été récupéré et réinstallé au poste

très convoité de Secrétaire permanent de ce parti qui avait signé en

2006 un accord de partenariat avec la Majorité Présidentielle, dont le

point essentiel consistait à occuper le poste enviable de Premier

Ministre durant le premier mandat présidentiel. C’est ainsi que le

patriarche lui-même exerça comme Premier ministre pendant une année et

demi avant de passer la main à Adolphe Muzito, jusque-là ministre du

Budget. Avec en prime trois ministères de haute facture, à savoir le

Budget, les Mines, le Travail et Prévoyance Sociale et deux

vices-ministères.

Pour sa part, Godefroid Mayobo obtint le poste aussi envié de

ministre auprès du Premier Ministre et de Secrétaire permanent du

parti, jusqu’à l’élection présidentielle de 2011. Le Palu restera

comme un allié de poids en partenariat avec la majorité présidentielle

tout au long de ce deuxième et dernier mandat présidentiel.

Ce partenariat va connaitre des remous avec particulièrement la

publication, dans les médias écrits des réflexions et analyses de la

situation sociopolitiques signées par Adolphe Muzito, sous forme de

tribunes. La majorité présidentielle suivait avec dédain et étonnement

ces exercices à caractère politique et intellectuel sans émettre la

moindre critique.

La situation au Palu se caractérise par des dissensions et

contradictions publiques entre certains sociétaires. Les réunions se

tiennent en cachette et parfois, l’on assiste à des mesures de

révocations contre des membres dont particulièrement Adolphe Muzito

qui, lui, se présente souvent comme un expert, car n’occupant aucune

charge au sein du parti.

Au lendemain de son élection comme député de Kenge en 2011, Godefroid

Mayobo a été purement et simplement révoqué de son poste de secrétaire

permanent au profit de M. Lugi, fils biologique du patriarche. Tantôt

c’est sa sœur qui entre en ligne avec des fonctions de direction. Il y

a deux ans, l’ancienne épouse du patriarche avait joué le rôle très

enviable de secrétaire permanente avant de céder ce poste à celui que

l’on présentait comme son neveu, à savoir Makiashi alors vice-premier

ministre et ministre du Travail et Prévoyance sociale.

C’est donc la troisième fois que le fils biologique du Patriarche

revient aux affaires comme Secrétaire permanent du parti. Un certain

Kimasi a joué un rôle non négligeable mais en faisant pas mal de

bruits depuis deux mois jusqu’au moment où le Palu a rendu publique

une déclaration de la création d’une plate-forme électorale. Cet acte

mettait alors fin à l’alliance avec la majorité présidentielle conclue

en 2006, alliance qui tanguait au gré des vagues. Que nous réserve

demain dès lors que l’odeur des opérations de dépôts des candidatures

est perceptible à l’horizon. Le Palu ressemble à un bateau qui prend

eau de toutes parts et l’opinion se demande avec raison qui nomme et

révoque au sein de ce parti. En trois mois, le poste de Secrétaire a

connu trois occupants, à savoir Gizenga Lugi, Golf Kimasi et Sylvain

Ngabu.

Castro