Ouverture ce matin du forum sur le développement de la chaine de valeur du manioc en RDC

Aujourd’hui, la RDC importe du blé (céréales et farine), de l’amidon

et différentes formes d’édulcorants. Une estimation du marché

potentiel que pourrait apporter la commercialisation du manioc en tant

que produit de substitution aux importations du blé, de l’amidon et

du sirop de glucose montre des débouchés commerciaux considérables

pour le pays.

Le marché le plus prometteur à développer est celui de la farine de

manioc de haute qualité et son utilisation en complément avec la

farine de blé dans le secteur de la boulangerie. Il est évident que

l’utilisation accrue de la farine du manioc dans les industries

alimentaires et non alimentaires réduirait la dépendance à l’égard des

matières premières importées par ces industries. On estime que la

substitution de 10 % du blé, de l’amidon et du glucose importés par

les produits du manioc permettrait à la RDC d’économiser plus de 11,5

millions de dollars par an. Telle est la raison du lancement officiel

des travaux relatif au forum sur le développement de la chaine de

manioc en République Démocratique du Congo. Ces assises se déroulent à

Kempinski Fleuve Congo, Kinshasa situé dans la commune de la Gombe du

18 au 22 septembre 2018.

Cependant, le forum vise les objectifs ci-après : concevoir

les mécanismes pratiques conduisant à la transformation de la chaîne

de valeur du manioc en RDC ; encourager les investissements dans la

production, la transformation et la commercialisation des produits à

base de manioc, et ainsi accélérer l’industrialisation agricole du

pays ; recommander des stratégies au gouvernement pour créer un

environnement favorable pour attirer les investissements dans la

filière.

« Afin de rehausser le programme d’investissement et de montrer

les opportunités disponibles dans la chaîne de valeur du manioc,

l’Institut International d’Agriculture Tropicale (IITA) et le

Ministère de l’Agriculture souhaitent développer, en collaboration

avec des partenaires, un plan à fort impact pour réaliser une

transformation du manioc en RDC. Cette transformation nécessitera des

systèmes de production et de transformation bien articulés, le

développement des opportunités d’affaires et un environnement

politique favorable. Cette démarche permettra de déterminer où

exactement se situent les opportunités commerciales et compétitives du

marché, ainsi que le potentiel et la demande pour chaque dérivé du

manioc. Elle permettra aussi de comprendre ce que les investisseurs,

le gouvernement et les autres parties prenantes peuvent faire afin de

développer la filière et les opportunités commerciales pour les

produits à base de manioc, et également comment la compétitivité peut

être améliorée »nous renseigne la note conceptuelle de cette

activités.

Dorcas NSOMUE