ONU : les points noirs du message de Kabila

Oubli ou omission : toujours est-il que des millions de Congolaises et de Congolais ayant sacrifié leur sommeil pour attendre le discours de leur président à la tribune des Nations Unies, le mardi 25 septembre 2018, au-delà de 23 heures, ont tiqué en l’entendantsaluer la mémoire du Secrétaire général honoraire Kofi Annan, et ne pas faire autant pour les morts de Beni. A défaut, une minute de silence aurait réconforté de nombreux cœurs meurtris.

Comme si cela ne suffisait pas, le Chef de l’Etat a remué le couteau dans la plaie de plus d’un originaire du Nord-Kivu, en exhumant le dossier du retrait progressif des troupes onusiennes du territoire national. Même s’il est indiscutable que de la Monuc (Mission des

Nations Unies au Congo) à la Monusco (Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation au Congo), les « résultats sont mitigés » au chapitre du rétablissement d’une paix durable, il serait injuste de ne pas reconnaître aux Casques bleus le mérite d’avoir

planté le décor de la cessation des hostilités déjà en 1999, en traçant une ligne de démarcation entre belligérants rebelles et

gouvernementaux.

Au moment où l’armée congolaise n’existait que de nom, entre 2003 et

2006, ce sont les Casques bleus qui servaient de forces-tampon entre

elle et les mouvements rebelles, dont les responsables politiques

siégeaient dans les institutions de la République mais que la moindre

étincelle pouvait renvoyer dans les territoires occupés entre 1998 et

2003. Si l’on peut se féliciter aujourd’hui d’avoir un pays plus ou

moins réunifié politiquement et administrativement, c’est en grande

parti grâce aux sacrifices humains et matériels des éléments de la

Monuc et de la Monusco.

Par la suite, les militaires onusiens n’ont cessé d’être aux côtés

des FARDC, tantôt pour combattre les forces négatives étrangères,

tantôt pour traquer les groupes armés internes. On ne peut oublier le

concours logistique apporté par les troupes onusiennes à celles du

gouvernement pour chasser les rebelles du M23 d’abord de la base de

Rumangabo et ensuite de la ville de Goma en 2012.

D’où, en cette période de nouvelle dérive sécuritaire en Ituri, au

Nord-Kivu, au Sud-Kivu, au Nord-Katanga et dans le Grand Kasaï,

d’aucuns voient d’un mauvais la relance de la requête du retrait

progressif de la Monusco. Pour nombre de compatriotes, l’armée

nationale devrait donner des preuves suffisantes de contrôle effectif

de la situation sécuritaire sur l’ensemble du territoire national

avant d’exiger le désengagement des troupes onusiennes. Même si ces

dernières ne travaillent pas à la satisfaction totale des autorités

congolaises, le commun des mortels les considèrent comme un mal

nécessaire pour la sécurisation de la RDC en période électorale.

Pour ce qui du processus électoral, plusieurs facteurs poussent à

douter de son caractère irréversible. On a plutôt le sentiment que le

pouvoir en place a choisi le schéma du pourrissement du climat

électoral, avec la très controversée machine à voter, un fichier

électoral pollué avec la présence de plus de 6 millions d’électeurs

sans empreintes digitales, l’exclusion des prisonniers politiques

emblématiques ou en exil, l’autorisation sélective des manifestations

publiques, l’incertitude du financement des élections par le trésor

public congolais, etc.

Enfin, au plan économique et social, les Congolais d’en-bas attendent

désespérément les signaux de la marche du pays dans la voie de

l’émergence. Avec des infrastructures routières, ferroviaires,

portuaires, aéroportuaires, sanitaires, scolaires, administratives,

culturelles et sportives d’une autre époque, le chômage qui touche

plus de 80% de la population, les faillites en chaines des entreprises

publiques et privées…nos compatriotes ont du mal à croire que le pays

va bien.

Par conséquent, le message livré par Joseph Kabila à partir de New

York a plus déçu que réjoui des millions de Congolaises et Congolais.

Kimp