Les ONG IRDH et IDGPA soutiennent Thabo Mbeki

L’Institut pour la Démocratie, la Gouvernance, la Paix et le

Développement en Afrique (IDGPA) et l’Institut de Recherche en Droits

Humains (IRDH) apportent leur soutien au Président THABO MBEKI,

désigné Envoyé spécial de la République Sud-Africaine (RSA) pour la

République Démocratique du Congo (RDC) et la Région des Grands Lacs.

Johannesburg, le 22 août 2018. Professeur MBATA MANGU André et Maître

TSHISWAKA MASOKA Hubert ont rendu visite à Thabo Mbeki Foundation

(TMF) de Johannesburg, afin d’exprimer le soutien de leurs

institutions au Président MBEKI désigné Envoyé spécial de la RSA pour

la RDC et la Région des Grands Lacs. Les deux Think Tanks réagissent

ainsi aux propos du ministre MENDE OMALANGA Lambert et de

l’Ambassadeur KIKAYA BIN KARUBI Barnabé qui ont fait allusion au «

rejet du Gouvernement congolais » de ladite désignation.

En effet, le lundi 20 août 2018, la presse internationale a annoncé la

décision du Président sud-africain, Cyril RAMAPHOSA, désignant un

Envoyé spécial pour la RDC et la région des Grands Lacs. Le jour même,

le ministre MENDE a exprimé la satisfaction officielle du pays hôte,

avant de rétropédaler à la suite de la position du Conseiller

diplomatique du Président, l’Ambassadeur KIKAYA, alors qu’il s’était

exprimé en sa qualité de « porte-parole du Gouvernement ».

L’IDGPA et l’IRDH estiment que la venue d’un Envoyé spécial d’un pays

ami contribue à la bonne conduite des affaires diplomatiques du pays.

« Mbeki pourra aider la RDC à mieux concrétiser les mesures de

décrispation politique convenues dans l’Accord de la Saint Sylvestre

de 2016 et l’inclusivité du processus vers les élections prévues au 23

décembre 2018 que le peuple congolais veut paisibles et transparentes

» a dit maître TSHISWAKA, à Thabo Mbeki Foundation. D’autant plus que

le Président MBEKI connaît les acteurs politiques congolais clés, pour

avoir facilité le Dialogue Intercongolais qui a abouti à l’Accord de

Sun City du 17 décembre 2002, générateur de la Constitution en vigueur

dans le pays et la tenue des élections de 2006.

« Refuser la venue du Président Thabo Mbeki, en qualité d’Envoyé

spécial de la RSA en RDC, serait un signe que le régime a beaucoup de

choses à cacher à la communauté internationale», conclu le Professeur

MBATA. Pour lui, la solidarité de la communauté internationale,

exprimée par le canal des organes de l’Union africaine ou de la SADC,

et en particulier celle de l’Afrique du Sud, est cruciale dans la

résolution de la crise de légitimité qui s’est installée de nouveau

dans le pays, depuis la fin du mandat du Président KABILA, en décembre

2016.

L’IDGPA et l’IRDH justifient leur démarche auprès des institutions

sud-africaines, par «l’Exposé des motifs» de la Constitution

congolaise qui rappelle qu’ en vue de mettre fin à la crise chronique

de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se

reconstruire, les délégués de la classe politique et de la Société

civile, forces vives de la Nation avaient pris part au Dialogue

intercongolais qui avait débouché sur l’Accord Global et Inclusif

signé à Pretoria et avaient convenu de mettre en place un nouvel ordre

politique, fondé sur une nouvelle Constitution démocratique, sur base

de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses

dirigeants, au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques,

transparentes et crédibles.

Dès lors, les deux organisations estiment qu’à la veille d’un scrutin

déterminant de l’avenir de la nation, il n’appartient pas à l’un des

deux groupes principaux d’acteurs politiques ni à qui que ce soit

d’entraver la réalisation du rêve du peuple congolais de vivre dans la

paix, dans un Congo démocratique et prospère qui exerce son leadership

sur le continent africain.

Le Président de la République étant l’autorité auprès de laquelle les

Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités

(Article 88 in fine de la Constitution) et ne pouvant nullement être

lié par les déclarations de ses ministres ou conseillers, l’IDGPA et

l’IRDH lui demandent instamment d’examiner cette question

d’accréditation de l’Envoyé spécial THABO MBEKI en toute

responsabilité, en tenant compte de ses engagements devant la Nation

et d’excellentes relations qui existent entre la RDC et la RSA, d’une

part, et avec les autres pays de la SADC, d’autre part.

Fait à Johannesburg,

le 22 août 2018

Professeur MBATA MANGU Andre

Téléphone : 00277211699351

Email : amangu@idgpa.org

Maître TSHISWAKA MASOKA Hubert

Téléphone : 0027795932637

Email : info@irdh.co.za