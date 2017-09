Office Congolais des Recettes : le «Bukanga Lonzo» financier ?

La création proposée d’un Office Congolais des Recettes est une

coûteuse réforme aux exigences institutionnelles et logistiques

complexes. Mal engagée, elle peut négativement affecter la

mobilisation des recettes, spécialement à court terme. Alors que le

gouvernement se plaint de manquer de fonds pour organiser l’élection

présidentielle, le projet est plus qu’inopportun.

Quand on examine la performance globale des régies financières de la

RDC, avec leur coefficient global de mobilisation des recettes de

seulement 8% du PIB, l’amer constat que l’on fait est clair et sans

appel : les choses ne marchent pas !

Comme en toute bonne démarche de progrès, une fois passée l’étape du

constat d’échec, il faut chercher à appréhender les causes de la

débâcle. C’est en troisième lieu seulement, et au regard des causes

mises en lumière, que l’on engage la réflexion sur les remèdes ou

mesures correctives requises. Car, il faut bien s’assurer de

l’adéquation entre les raisons des échecs et les réformes que l’on met

en œuvre pour s’en sortir.

Causes de la contreperformance des régies financières

Plusieurs grands facteurs sous-tendent la scandaleuse incapacité de

la DGDA, de la DGI et de la DGRAD d’amener au Trésor les ressources

qui lui sont dues. Au-delà des faiblesses de gestion communes à

beaucoup de pays en développement, tout le monde s’accorde que la

corruption, l’impunité, le clientélisme, la politisation à outrance

constituent les causes fondamentales de l’ineptie de nos régies

financières.

Voilà pourquoi l’érection de l’OFIDA en entreprise publique en son

temps et le retour subséquent de l’office dans le giron du ministère

des Finances n’ont pu produire les résultats escomptés. Plus

récemment, pour les mêmes raisons, le pays ne semble pas avoir

davantage avancé après la création de la Direction Générale des Impôts

(DGI) et de sa Direction des grandes entreprises sur les cendres de la

défunte Direction générale des contributions.

Office Congolais des Recettes : un coûteux défi d’envergure

Dans ces conditions, il est peu probable qu’une nouvelle réforme,

lourde de surcroît, en l’occurrence le regroupement des trois régies

au sein d’un super Office des Recettes, connaisse un sort meilleur si

les vraies causes des échecs passés, évoqués ci-dessus, ne sont pas

sérieusement contrées.

Agir autrement serait faire de la pure politique de l’autruche

Comme nous le savons, nos régies financières sont minées par de

graves dysfonctionnements. Les fusionner en l’état et espérer en

sortir une nouvelle institution plus efficace relève de l’utopie, au

mieux, ou de la tromperie, au pire. Concrètement, il s’agirait

notamment de construire ou acquérir de nouveaux espaces de travail

pour la nouvelle structure, y déployer des systèmes informatiques qui

se parlent ; développer un nouveau cadre de gestion du personnel et de

la logistique ; pour ne citer que ces quelques prérequis. Le coût

global de la réforme peut être prohibitif dans le contexte actuel

d’asphyxie financière de l’Etat congolais.

D’un autre côté, la reforme susciterait remous et résistance au sein

des régies, car la consolidation des services se traduit forcément par

des compressions des effectifs, le nouvel office des recettes ayant,

logiquement, besoin de moins de gestionnaires et d’agents, du sommet à

la base.

Les fonctionnaires de l’Etat, spécialement les agents des régies,

sont parmi les rares salariés du pays aux revenus relativement moins

aléatoires. En plus des arriérés de salaires et de la perte de pouvoir

d’achat (due à l’érosion monétaire) dont ils sont victimes, la

précarité des emplois inhérente à la réforme proposée rendrait ces

agents plus vulnérables et davantage revendicateurs.

Au plan inter-institutionnel, la mise en place de l’office des

recettes porte en elle les germes d’un conflit de responsabilité et

d’autorité entre le ministère des Finances et l’entité concernée.

L’autonomie administrative et financière dont jouit l’office peut

susciter de vives tensions avec l’ancien ministère de tutelle,

notamment dans la conduite de la politique budgétaire. Qui en fixe les

objectifs, notamment en matière de mobilisation des recettes ? Qui

sanctionne la performance de ce secteur stratégique et en paie le prix

politique ? Autant de préoccupations susceptibles d’empoisonner les

rapports entre l’autorité économique du pays, le ministère des

Finances, et les dirigeants (autonomes) de l’office des recettes.

Exacerbant les grosses faiblesses qui minent déjà nos administrations

fiscales, de tels nouveaux défis entraineraient vraisemblablement un

repli de la mobilisation des recettes, surtout intérieures (DGI). Une

perspective qui interpelle et ne peut nous laisser indifférents.

Office des Recettes : pas une panacée

Les récentes évaluations des expériences africaines ont établi que la

formule Office des Recettes («Revenue Authority») n’est pas forcément

meilleure que les formes traditionnelles de régies financières

existant sur le continent. Sans surprise, les études empiriques menées

concluent que, comme dans le cas des régies financières

traditionnelles, le succès des offices des recettes dépend

fondamentalement du niveau de leadership de leurs équipes dirigeantes

; de l’engagement politique national contre la corruption et la

mauvaise gouvernance ; et, enfin, du soutien des acteurs des secteurs

public et privé aux réformes. Autant d’ingrédients fondamentaux qui

font cruellement défaut au Congo de la kabilie.

Il apparait donc que dans les conditions actuelles de mauvaise

gouvernance généralisée et d’absence de perspectives politiques, la

création d’un office des recettes engrangerait difficilement les gains

d’efficacité souhaités. Bien au contraire ! D’autant plus que

l’initiative ne semble être guidée que par la volonté de la Majorité

Présidentielle de créer de nouveaux postes juteux pour ses insatiables

caciques.

Que devrions-nous faire ?

La redynamisation de la mobilisation des recettes est aujourd’hui

priorité des priorités pour les finances de la RDC. Au regard de la

mal gouvernance ambiante, l’établissement d’un office des recettes ne

saurait-être la stratégie appropriée à cette fin. Le gouvernement

ferait plutôt mieux de sonner la vraie fin de la recréation dans les

régies financières. Après le fiasco de celui du secteur agricole, ce

pays peut-il se permettre de sortir des terres un «Bukanga Lonzo»

financier aux résultats imprévisibles? La question vaut son pesant

d’or.

Professeur Freddy Matungulu Mbuyamu Ilankir