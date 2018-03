Oeuvre du prof Yoka Lye Mudaba : «Bisonji bia Bakaji» porté  sur les fonts baptismaux

La ministre Astrid Madiya, son collègue chargé de la Culture dans la

capitale et d’autres invités ( Wazekwa, le directeur général du

Théâtre National Congolais…..) ont pris part hier mardi 13 mars 2018

au Centre Wallonie Bruxelles à la cérémonie de présentation de «

Bisonji bia Bakaji ou larmes des femmes », le nouveau recueil des

nouvelles d’André Yoka.

Expert financier converti en critique d’art, Alexis Yoka, jeune frère

de l’auteur, a indiqué que ce recueil est dédié à leur sœur cadette et

leur nièce décédées récemment.

Edité cette année aux éditions Pangolin de Charles Djungu Simba, cet

ouvrage de vingt cinq pages contient seize nouvelles, entre autres,

Dunia, victime pygmée, dialogue des sourds, l’infirmière…..

Pour critique d’art, son frère aîné est un écrivain engagé, amoureux

de l’écriture visuelle, qui a un regard mi figue mi raisin sur la

négritude. Il est aussi comme ce cameraman aguerri qui change de

position pour prendre des images sous plusieurs angles. Féru de la

satire mais également de l’humour, l’auteur peint avec une certaine

délectation les scènes quotidiennes de la société kinoise. Assimilé

d’une certaine manière à un griot, il décrit les tares d’un terroir

où il a grandi. L’écrivain s’intéresse aussi aux politiciens qui

s’illustrent par leur jactance, mais aussi à l’enfant soldat, au

pasteur enclin parfois à des pratiques peu orthodoxes et bien d’autres

personnes.

Dans «Bisonji bia Bakaji», a fait remarquer le critique d’art,

l’auteur revient sur le calvaire enduré par le sexe faible. C’est le

cas du récit d’une infirmière violée par un kadogo et qui un jour

reçoit son violeur. Cachant son désir de vengeance, la jeune

infirmière va administrer une piqûre mortelle au milicien.

La nouvelle sur Kipulu est l’image d’une capitale à plusieurs

visages. Il y a les communes urbanisées de Limete, Ngaliema, Gombe où

garçons et filles issus des milieux aisés mènent une vie dorée et des

cités périphériques, comme Kisenso avec ses érosions. Et là, vit un

père de famille du nom de Kipulu avec ses huit enfants.

Les nuits pluvieuses causent des insomnies à Kipulu et à sa

progéniture. La voiture de Kipulu est emportée par la boue.

Dunia, est aussi ce récit qui, à priori, illustre la douleur et la

maîtrise des femmes devant des situations difficiles. Issue d’une

lignée dynastique, la princesse Dunia subjuguée par l’eldorado

européen, émigre en Occident. Et là, elle est engagée dans un hospice

des vieillards. Elle preste avec sourire aux lèvres, réprimant sa

peine de travailler comme bonne en Europe.

Alexis Yoka a salué la démarche solidaire de Djungu Simba qui a

dépanné un compatriote.

Il y a eu des intermèdes musicaux agrémentés par la vedette en herbe

Ornnellie Kusakusa qui accompagné de l’orchestre de l’INA, a

interprété Mama de Mpongo Love, de Gatho Beevens et de Shungu

Wembadio. Les yeux embués de larmes et chantant avec une aisance

remarquable, Kusakusa a emballé l’assistance.

Les comédiens Ngaki et Annie Biasibiasi ont fait une sorte de

lecture témoignage de deux récits de Yoka. Dialogue des sourds est

l’histoire d’une prostituée kinoise, fille d’un ancien dignitaire

mobutiste, exilée au Congo Brazza et qui se plaint de la pingrerie

d’un Ivoirien, son compagnon de passage.

Ngaki a lu « Victime, pygmée » qui explique avec force détail

l’histoire d’un pygmée fouetté durement en Ituri par des Hema ou des

Lendu. Ses crimes ? il est instituteur, a des armes chez lui (arcs,

flèches, couteau)…..

L’auteur a retenu difficilement ses larmes en évoquant sa sœur

cadette et sa nièce, aujourd’hui dans l’au-delà, remercié les autres

Yoka d’avoir fait le déplacement du CWB et des partenaires comme le

CWB, Djungu Simba.

Priée de « baptiser » le nouveau recueil et visiblement émue, la

poétesse Yolande Elebe a recommandé aux lecteurs de bien accueillir le

nouvel ouvrage.

Jean-Pierre Nkutu