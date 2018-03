ODEP : présentation du programme alternatif de développement et de la Charte au contrat social électoral

Au cours d’une conférence de presse qui s’est tenue le mercredi 14

mars 2018 au n°568 de l’avenue Zinnias,sur la 10ème rue

résidentielle, dans la commune de Limete, la société civile, sous la

supervision de l’Observatoire de la dépense publique(ODEP), a présenté

la synthèse du programme alternatif de développement économique et

social ainsi que la charte au contrat social électoral. Cette

présentation s’est inscrite dans le cadre du « Plaidoyer pour la prise

en compte des services sociaux de base comme priorité dans le

processus électoral en RDC » après une analyse de l’exécution des

budgets 2012-2016 menées entre octobre et novembre 2017. De cette

analyse, il ressort que la mobilisation des recettes de l’Etat était

marquée par le volume trop élevé des régimes fiscaux spéciaux

appliqués aux personnes physiques et morales. Ceci avait une influence

négative sur le niveau de mobilisation des recettes publiques.

Conçu pour se réaliser autour d’un certain nombre d’objectifs

politiques et des valeurs qui ne sont pas négociables, ce programme a

des objectifs et valeurs qui sont la nécessité impérieuse de

promouvoir un développement endogène : l’exigence de bâtir un Etat de

droit, le respect des droits de l’homme, la nécessité d’un

renforcement de l’unité dans la décentralisation ainsi que la mise en

place des véritables institutions démocratiques.

Six axes sont retenus pour la réalisation de ce programme. Il s’agit

du réajustement du modèle économique pour mieux réussir les

principaux objectifs macro-économiques indispensables à une croissance

soutenable et équitable, le plein-emploi, la stabilité des prix, une

meilleure répartition des revenus ainsi que l’équilibre de la balance

des paiements. Le 2ème axe est celui de la croissance soutenable et

équitable. A travers cet axe, la société civile veut proposer un

programme cohérent, susceptible d’emporter prioritairement non

seulement l’adhésion des congolais mais aussi des partenaires

étrangers.

Le 3ème axe qui retenu est celui de l’agriculture. A travers elle, le

développement endogène devra toucher en premier lieu vers les

campagnes et les populations pauvres. Pour ce qui est de l’éducation

et la formation, 4ème axe d’intervention, elles doivent être

redéfinies en RDC. Une école nouvelle doit s’installer comme cadre de

libération des esprits et désaliénation ainsi que comme l’antithèse

coloniale et néo-coloniale afin de marquer un nouvel ordre politique,

économique et culturel conforme à la vitalité de la nouvelle

perspective.

Le 5ème axe qui est celui de la santé recommande une meilleure

politique en matière de planification familiale. Ce qui permettra un

équilibre avec les progrès économiques et contribuera à la maîtrise

des problèmes de scolarisation, d’emploi et d’alimentation. Enfin,

pour arriver à une meilleure politique culturelle cohérence, comme

6ème axe, il est nécessaire d’effectuer un inventaire le plus large

possible du potentiel culturel du pays et de l’examiner sérieusement

dans le but de relever les limites objectives de la culture ancienne

et les leçons à tirer du passé.

Pour ce qui est de la charte d’engagement, elle s’est fixée comme

objectifs de développer un électorat lucide, conscient et responsable,

promouvoir une nouvelle classe politique, faire de la RDC un véritable

Etat de droit ainsi que promouvoir les droits des DESC des citoyens.

Yves Kadima