Ntumba Lwaba lance « Debout Congolais pour Bâtir»

Ce samedi 25 mars, le professeur Alphonse Ntumba Lwaba était face aux professionnels des médias locaux et internationaux.

Objectif: annoncer la sortie officielle de son mouvement citoyen dénommé « Debout Congolais pour Bâtir «( DCB).

Ce mouvement, dit-il, obéit d’abord aux valeurs que les pères de l’indépendance congolaise nous ont transmises, c’est-à-dire: Debout Congolais. « Debout pour quoi? debout congolais pour bâtir», explique-t- il.

«Je pense que nous passons beaucoup de temps à nous plaindre, à gémir, mais avec ce mouvement « DCB», nous voulons vous dire que les horizons ne sont pas bouchés, redonnons l’espérance au peuple congolais. Même si nous avons l’impression, et c’est la réalité, que nous sommes en plein décomposition sociale, économique, politique, il y’a trop de dires à tout le niveau mais peu d’agir, je dis que nous allons nous mettre debout pour bâtir et rebâtir notre pays », a-t-il déclaré.

Nous allons nous mettre debout, poursuit-il, contre les anti valeurs,

nous allons nous mettre debout pour dire la vérité, lorsque ça ne va

pas, nous devons pourvoir dire à la classe politique « stop nous ne

voulons pas de ça».

« Nous devons pourvoir faire pression sur la classe politique qui

pense qu’elle a tout le temps devant elle, alors qu’il y’a des

urgences, alors qu’il y’a la crise sociale, alors que la population

souffre. Et bien nous disons à tous, ensemble levons-nous et

bâtissons, cessons de gémir, levons-nous et bâtissons nous en avons

les ressources naturelles, nous avons les ressources humaines », a dit

l’ancien ministre des droits humains.

Et d’ajouter, donc c’est un mouvement qui se veut un mouvement des

gens qui ne veulent plus subir, des gens qui ne veulent plus rester

couchés, des gens qui se disent nous, nous allons nous mettre debout

et nous allons agir pour avoir un Congo nouveau, et s’il faut changer

même les acteurs politiques, nous les changerons.

Comme première action, le président du mouvement citoyen Debout

Congolais pour Bâtir, DCB, a promis de tout faire pour amener les

politiques à respecter leurs engagements.

«La première action, c’est de faire en sorte que, tout ce que les

acteurs politiques ont pu prendre comme engagement, qu’ils le mettent

rapidement en oeuvre, parce que nous n’allons pas continuer à les

attendre indéfiniment. L’Accord a été conclu le 31 décembre, et nous

nous dirigeons maintenant vers pâques, nous n’acceptons pas d’aller

jusqu’à la pâques avec des négociations », a-t-il souligné.

Comme la CENCO a promis, indique-t-il, et même s’est engagée que ce

27 mars, il y aura la conclusion de tout, nous espérons, nous allons

faire preuve de bonne fois, la population congolaise a déjà

suffisamment patienté, et nous espérons que cette fois-ci la CENCO

sera très ferme, tout doit être conclu le 27 mars, sinon le mouvement

citoyen que nous lançons, c’est aussi un mouvement d’auto prise en

charge dans tous le domaines, la population qui a trop souffert, fera

savoir que nous en avons assez.

Selon cet ancien secrétaire exécutif de la CIRGL, le DCB qui vise

aussi l’éveil de conscience patriotique, va travailler avec d’autres

mouvements pour arriver à changer ensemble le pays.

En guise de conclusion, Ntumba Luaba a regretté le fait que là RDC

soit pratiquement le seul pays qui a vu son budget annuel être diminué

d’autant. « Nous avons un problème de gestion, de bonne gouvernance

politique, économique et sociale de notre pays. On ne sait même pas

quand le gouvernement se réunit. A l’improviste ! Des ministres qui

agissent, qui parlent individuellement au nom du gouvernement et qui

se contredisent d’ailleurs», a-t-il commenté.

Tshieke Bukasa