Ntumba Luaba dénonce la planification de la stratégie du chaos et de la terre brûlée

« Il y a des moments dans la vie d’un homme comme dans celle d’un

pays où l’Histoire interpelle et invite à prendre position. Ce moment

où face à la question fondamentale d’être ou de ne pas être, de se

soumettre ou de se démettre, face à la menace existentielle qui remet

en cause notre survie même en tant que citoyens titulaires des droits

et soumis à des devoirs, dont celui de la résistance légitime à tout

individu ou groupe d’individus prenant ou se maintenant au pouvoir par

la force et en violation de la Constitution, les hommes et femmes du

Congo debout s’interrogent. Ce moment où son existence en tant que

pays et Nation, au cœur d’une région aussi tourmentée que celle de

l’Afrique centrale et des Grands lacs, semble menacée. Ce moment où la

conscience se bat et se débat entre parler et se taire ». C’est par ce

paragraphe que le professeur Ntumba Luaba a débuté son discours à

l’occasion du lancement de son mouvement citoyen de lutte pour le

changement dénommé « Debout Congolais Bâtissons». Cadre choisi pour

l’événement : la paroisse Notre Dame de Fatima, à Gombe.

Ce moment est arrivé, a-t-il souligné refusant de continuer à garder

le silence face au destin de son pays. Car, le silence serait une

marque d’indifférence honteuse qui s’apparenterait à une démission

calamiteuse individuelle et collective des Congolais. Voilà pourquoi,

il s’est référé à cette pensée de Martin Luther King : « Notre vie

commence à s’arrêter le jour où nous gardons le silence sur les choses

graves ».

Avant de poursuivre : « Des choses graves, très graves, se passent

depuis un certain temps dans notre pays, notamment dans le Kasaï.

D’autres se profilent à l’horizon. De nouvelles menaces et périls

armés semblent se pointer dans le Nord Kivu. Nous prions pour que le

Kongo Central et d’autres parties du pays demeurent tranquilles. Car,

d’autres semblent avoir planifié la stratégie du chaos et de la terre

brûlée ».

Présentant le « Debout Congolais Bâtissons » comme un nouveau-né

dans la sphère des mouvements citoyens, il a soutenu qu’il ne s’agit

pas d’un parti politique. Ses adhérents jouissent pleinement de la

liberté de choix ou d’opinion en termes de couleurs politiques. Le

seul dénominateur commun reste la lutte pour le changement.

« Des événements tragiques se déroulent sous nos yeux comme un

cauchemar dont on peine à émerger. Triste est notre réalité, dé

l’énigmatique fosse commune de Maluku à laquelle s’ajoutent celles par

dizaines du Kasaï avec si peu d’émoi, et qui nécessiteront un jour une

véritable enquête internationale que nous appelons de nos vœux. Cette

détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire sur des

terrains jadis paisibles nous accable alors que toute la lumière n’est

pas encore faite sur les tueries et massacres de Beni et ses environs.

Pendant que surgissent subitement et de façon inattendue des conflits

et des affrontements sanglants et fort meurtriers d’un autre âge,

comme ceux entre les communautés pygmées et bantous dans le Katanga et

ailleurs » : voilà les raisons de la « révolte » de cet ancien proche

du pouvoir de Kinshasa très célèbre à l’époque de la réunification du

pays, notamment au lendemain du Dialogue intercongolais ayant abouti à

la mise en place du régime monstre de 1+4.

A l’instar de Lucha, Filimbi, Na sema Sasa, le DCB invite les

Congolais à se lever et dire non à toute manœuvre dilatoire visant à

renvoyer la tenue des élections aux calendes grecques. La Ceni est

appelée, pour sa part, à assumer ses responsabilités.

