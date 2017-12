Nouvelle Loi Electorale : séisme politique en RDC, de 600 à 10 partis !

Après avoir modifié la loi électorale en 2011, en apportant, entre autres nouveautés, l’élection du Président de la République en un tour unique au lieu de deux, la proportionnelle dans l’attribution des sièges à l’Assemblée Nationale, la Majorité Présidentielle vient d’initier un nouvel amendement du texte en vigueur. Il y a six ans,

l’objectif visé était de fermer la porte de la présidence aux candidats de l’Opposition, avec la complicité de la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) alors pilotée par le pasteur Daniel Ngoy.

A la différence de 2011, la nouvelle Loi Electorale en chantier va provoquer un séisme politique au niveau de toutes les formations, les plates- formes et personnalités politiques sans assise sociologique sur le terrain. En effet, l’introduction du seuil de 3% de représentativité en termes de suffrages pour obtenir un siège à l’Assemblée Nationale va signer l’arrêt de mort de la quasi-totalité des partis « mosaïques » et « satellites » qui occupent l’espace politique national.

Les observateurs sont d’avis que sur plus de six cents partis politiques signalés aux quatre coins du pays, une dizaine seulement seraient en mesure de se taper au moins 1.500.000 voix représentant les 3% exigés par les nouveaux législateurs. A ce stade, des pleurs et

des grincements de dents fusent déjà de plusieurs états-majors politiques, où l’on parle de la liquidation planifiée de « menus fretins » politiques au profit des « dinosaures ». A l’horizon 2019,

la scène politique congolaise serait certainement moins encombrée

qu’aujourd’hui. Selon la volonté du législateur, on s’achemine

lentement mais sûrement vers la fin d’une époque, celle des partis de

mallettes, avec un seul député ou un seul sénateur au Parlement.

UDPS, PPRD et UNC… tranquilles

Trois partis politiques ayant un rayonnement national incontestable

sont tranquilles face à la modification brutale des règles du jeu

démocratique décidée par la Majorité Présidentielle. Il s’agit de

l’UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social) ayant pour «

Autorité morale » intérimaire Jean-Marc Kabund, son Secrétaire

général, du PPRD (Parti du Peuple pour la Reconstruction et la

Démocratie), dont l’ « Autorité morale » n’est personne d’autre que le

Chef de l’Etat, Joseph Kabila, et de l’UNC (Union pour la Nation

Congolaise) avec Vital Kamerhe pour « Autorité morale ».

Quiconque se donne la peine de circuler à travers le territoire

national peut attester de l’effectivité des activités de ces trois

partis dans les villes, territoires et villages. Des cadres et des

militants animent des structures de base réellement fonctionnelles.

L’on pense que lors des prochaines élections, l’UDPS, le PPRD et l’UNC

vont se tailler la part du lion dans le partage des sièges à

l’Assemblée Nationale. Cela fait penser à la fameuse formule de la «

démocratie à trois » (MPR, UDPS, FCN) que voulait imposer feu le

Maréchal Mobutu au lendemain de son discours du 24 avril 1990

décrétant la fin du monopartisme.

Le Palu, le MLC, le MSR, l’AFDC, l’Unafec, l’Unadef, l’ARC, le PDC… en

ballottage

On rencontre, sur l’échiquier politique congolais, des partis qui,

sur papier, alignent des représentations sur l’ensemble du territoire

national. Mais, en réalité, leur sphère d’influence a une portée

régionale. Leur singularité est qu’en dehors des antennes de Kinshasa,

leur « base » sociologique se trouve être la province d’origine de

leur leader. C’est le cas du Palu, dont les « drapeaux » flottent dans

presque tous les quartiers de Kinshasa mais dont le véritable fief

électoral est la province du Kwilu, d’où sont originaires son chef

historique, Antoine Gizenga, ainsi que ses collaborateurs les plus

fidèles, à savoir Adolphe Muzito et Gizenga Lugi.

Il en est de même du MLC (Mouvement de Libération du Congo). Force

politique d’envergure nationale au retour de Sun City, en 2003, après

le Dialogue Intercongolais, et sous le régime 1+4, avec son chairman

Jean-Pierre Bemba Gombo à l’une des vice-présidences de la République,

ce parti a perdu progressivement son poids politiques avec la vague de

défections de ses cadres historiques ( Olivier Kamitatu, Thambwe

Muamba, Adam Bombole, François Muamba, Thomas Luhaka, Delly Sesanga,

Alex Kande, José Endundo, José Makila, Jean-Lucien Busa…).

Du coup, le MLC a été déserté par des milliers, sinon des millions de

militants, au point de ne plus avoir le contrôle de Kinshasa et de

l’ex-Equateur, ses anciennes bases électorales. Du coup, sa base

sociologique s’est effritée, au point de se réduire à la seule

province du Sud-Ubangui. Quant à sa présence dans d’autres provinces,

elle est devenue simplement symbolique.

Le MSR (Mouvement Social pour le Renouveau), très en vue lors des

élections de 2006 et 2011, avec un impressionnant contingent d’élus à

l’Assemblée nationale et au Sénat, souffre terriblement de son divorce

avec la Majorité présidentielle en 2015, avec en prime l’émergence

d’une dissidence qui risque de lui voler pas mal de voix lors de

prochaines élections. Son dédoublement a considérablement réduit sa

présence à Kinshasa ,ainsi que dans plusieurs provinces du pays.

L’AFDC de Modeste Bahati Lukwebo, l’une des forces politiques

pourvoyeuses de la Majorité Présidentielle en élus en 2006 et 2011,

mais dont les antennes provinciales ont du mal à prendre réellement

corps en dehors du Sud-Kivu, la province d’origine de son « Autorité

morale », aura du mal à glaner des voix en dehors de celle-ci en 2018

et 2019. Le label de la MP risque de ne pas lui être d’une grande

utilité dans un environnement concurrentiel avec le PPRD, l’UDPS et

l’UNC.

L’Unafec (Union des Nationalistes Fédéralistes au Congo) de Gabriel

Kyungu et l’Unadef (Union Nationale des Démocrates Fédéralistes) de

feu Mwando Nsimba dans l’ex –Katanga, l’ARC (Alliance pour le

Renouveau du Congo) d’Olivier Kamitatu dans le Kwilu et le Kwango, le

PDC (Parti Démocrate Chrétien) de José Endundo dans l’ex-Equateur et

la Tshuapa constituent des exemples typiques des partis exclusivement

provinciaux. Face à l’exigence de 3% des suffrages pour gagner des

sièges, tout peut leur arriver : le meilleur comme le pire.

