Nouvelle augmentation des prix du carburant : Kapika calme une nouvelle fois le jeu

Le carburant enregistre une nouvelle augmentation, soit 80 francs

congolais (80 Fc) à la pompe depuis le dimanche 18 mars 2018 dans

l’après-midi. Le litre d’essence qui revenait à 1.810 Fc se vend

actuellement à 1.890 Fc ; tandis que celui de gasoil est passé de

1.800 Fc à 1.880 Fc.

Interrogé à propos de cette nouvelle révision à la hausse des prix du

carburant au moins de 6 mois, notamment l’impact que cela pourrait

avoir sur le quotidien des Congolais déjà précaire, le ministre d’Etat

en charge de l’Economie nationale assure qu’il n’y aura aucune

incidence sur les prix des autres biens de première nécessité.

Pour Joseph Kapika, qui préfère parler de réajustement plutôt que

d’augmentation aussi longtemps qu’on n’aura pas atteint le cap de 5%,

il n’y aura pas d’impact ou incidence sur les prix des autres biens de

consommation courante. Surtout que tous les services et sociétés

d’Etat garderont intactes leurs tarifications à l’instar de Transco,

New Transkin, tout comme dans les billets d’avion ou train et bateaux

appartenant aux sociétés de l’Etat. Seuls les propriétaires des

véhicules privés pourront remarquer ce petit réajustement en se

ravitaillant à la pompe en carburant, a-t-il souligné.

Il importe de signaler que le ministre d’Etat Joseph Kapika a

commencé par donner les raisons qui justifient cette énième

augmentation des prix du carburant. On retient que les prix des

produits pétroliers connaissent une augmentation de 50% au niveau

mondial. Une réalité qu’on doit prendre en compte ou faire avec pour

ne pas courir le risque de tomber victime de la rupture des stocks qui

entraînerait l’arrêt de l’appareil économique, et par ricochet celui

de tout le pays. En ce moment-là, il n’y aura plus de transport

(terrestre, fluvial, maritime, lacustre, et aérien), l’armée et la

police seront immobiles…bref, rien ne tournera, et tour sera en arrêt.

Voilà pourquoi la République Démocratique du Congo ne peut pas se

soustraire de cette donne mondiale. Elle est obligée de se soumettre à

la loi de l’offre et de la demande, surtout qu’on n’a pas de

raffinerie au pays.

En plus, a-t-il indiqué, même les grands pays producteurs du pétrole

ne sont pas épargnés par l’augmentation des cours de l’or noir.

Enfin, il a tenu à rappeler à l’intention de la population que l’Etat

continue à subventionner le carburant pour ses services stratégiques

ainsi que quelques sociétés d’Etat, notamment celles du secteur des

transports en vue de préserver tant soit peu le pouvoir d’achat des

Congolais déjà bas.

Dom