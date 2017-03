Nouvelle alerte aux miliciens de Kamuina Nsapu à Kananga

Selon Radio Okapi ainsi que plusieurs médias tant nationaux qu’étrangers, la ville de Kananga a connu une paralysie quasi générale de ses activités au courant de la journée d’hier mardi 14 mars 2017 à la suite d’une nouvelle alerte aux incursions des miliciens se réclamant du feu chef coutumier Kamuina Nsapu. On laisse entendre que ces jeunes dits drogués, munis d’armes traditionnelles et d’amulettes, se sont signalés dans la matinée au centre-ville, dans le secteur de Kamayi Saint Alphonse, au quartier Snel, au rond point Pax ainsi que dans plusieurs autres quartiers de la commune de Nganza.

Les forces de l’ordre ont dû tirer des coups de feu pendant des heures pour bloquer leur progression et leur tentative d’occupation du centre-ville. Après une légère accalmie vers la fin de la matinée, des tirs ont été entendus, en début d’après-midi, dans la commune de

Ndesha, et plus précisément vers les quartiers de Bena Mukangala et Katoka, où des nouvelles attaques des miliciens étaient signalées.

On laisse entendre que les forces de l’ordre ont fini par maîtriser

la situation en début de soirée, suite aux manœuvres de décrocher des

bandes des miliciens sorties de plusieurs quartiers de la ville.

Aux dires des habitants de Kananga, les adeptes de Kamwina Nsapu

tenaient à perturber l’agenda de travail du vice-premier ministre et

ministre de l’Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari, en séjour depuis

le week-end au chef-lieu de la province du Kasaï Central. Les «

manifestants » voulaient particulièrement bloquer toute négociation

entre ce membre du gouvernement et des représentants de la famille du

disparu, tel que prévu dans son calendrier de travail.

En raison de la force présence des militaires et policiers déployés

aux quatre coins de la ville et des menaces d’attaque des miliciens de

Kamuina Nsapu, les habitants de Kananga ont préféré se terrer chez eux

tout au long de journée, consacrant du coup une situation de «ville

morte » de fait. Commerces, écoles, engins de transports en communs,

bureaux administratifs, marchés…étaient frappés de paralysie. Seuls

quelques motocyclistes, indique-t-on, ont tenté de braver ce climat

d’insécurité.

Les observateurs notent qu’après le passage du vice-ministre et

ministre de l’Intérieur, Emmanuel Ramazani, le contentieux Kamuina

Nsapu est loin d’être enterré. Ses proches, rappelle-t-on, continuent

de réclamer l’exhumation de sa dépouille mortelle et sa restitution à

sa famille biologique en vue de son inhumation selon les rites

traditionnels. Par ailleurs, il est exigé du gouvernement des excuses

publiques à cette même famille ainsi que le paiement d’amendes

ancestrales à discuter avec ses vrais représentants.

Bref, le forum sur le phénomène Kamuina Nsapu annoncé dernièrement

par le Conseil des ministres et dont la tenue est prévue à Kananga à

une date à préciser ne peut réconcilier la famille du défunt avec les

autorités nationales et provinciales que si la dignité de l’illustre

disparu est restaurée à travers des amendes compensatoires de

l’humiliation lui infligée en le tuant et l’enterrant comme un

malfrat.

Kimp